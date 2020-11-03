Комитет Рады завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению, - "слуга народа" Аристов

Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде принять подготовленный Комитетом проект постановления относительно выводов и предложений к проекту госбюджета на 2021 год и рассчитывает на поддержку сессионного зала.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил глава комитета, нардеп "Слуги народа" Юрий Аристов, передает Цензор.НЕТ.

"Еще в конце сентября профильные подкомитеты констатировали, что увеличение прогноза некоторых видов поступлений является обоснованным, большинство главных распорядителей заявляет о недостаточности бюджетных средств для обеспечения их деятельности, а местные бюджеты обеспокоены возможным невыполнением делегированных полномочий из-за недостаточного бюджетного ресурса", - говорится в сообщении.

По словам Аристова, созданной в Комитете Рабочей группой при участии Минфина и Счетной палаты было обработано 2451 представленное предложение.

"Многие из которых, к сожалению, вопреки Регламенту не были сбалансированы или были явно нереалистичны. Для учета всех предложений необходимо около 1,5 триллиона гривен, то есть фактически - еще один бюджет", - подчеркнул парламентарий.

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"По результатам рассмотрения Бюджетный комитет подготовил проект постановления относительно выводов и предложений, положения которой согласован с правительством. Проектом Бюджетных выводов предлагается увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить определенное перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам", - добавил нардеп.

Комитет Рады предлагает уточнить или исключить отдельные положения законопроекта с целью их согласования с требованиями Бюджетного кодекса.

"В частности, речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и государственных гарантий, распределение нераспределенных расходов на государственные капиталовложения (на основании решения соответствующего Межведомственной комиссии), а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам", - рассказал Аристов.

Кроме того, предлагается учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:



- отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;

- обеспечение функционирования дипломатических учреждений;

- утилизацию твердого ракетного топлива;

- предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

- реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

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"Вместе с тем, Комитет предлагает дать поручение правительству при подготовке законопроекту ко второму чтению проработать и другие предложения с целью поиска ресурса для возможного урегулирования соответствующих вопросов, в частности:



- повышение государственных социальных стандартов, прежде всего - прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства;

- увеличение отдельных расходов по представленным предложениям, исходя из имеющихся финансовых ресурсов бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах;

- надлежащего финансового обеспечения оплаты труда педагогических работников;

- увеличение поступлений от приватизации государственного имущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.

Предложения народных депутатов относительно отдельных субвенций местным бюджетам предложено решать в пределах предусмотренной субвенции на социально-экономическое развитие соответствующих территорий", - отметил глава комитета.

"Принятие законопроекта о Госбюджете-2021 в первом чтении открывает путь для дальнейшей доработки документа и позволит правительству подготовить его ко второму чтению с учетом Бюджетных выводов Верховной Рады. ... Комитет по вопросам бюджета рекомендует Верховной Раде принять подготовленный Комитетом проект постановления относительно выводов и предложений к проекту госбюджета на 2021 год и рассчитывает на поддержку сессионного зала", - подытожил Аристов.

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