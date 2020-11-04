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Новини Суспільство
2004 14
НКРЕКП (250) Електрика (525)

Виробники електроенергії просять Зеленського вплинути на НКРЕКП через маніпуляції на ринку

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Виробники електроенергії просять Зеленського вплинути на НКРЕКП через маніпуляції на ринку

Виробники електричної енергії звернулися до Президента Володимира Зеленського, також глав уряду та НКРЕКП з проханням негайно усунути маніпуляції на ринку електроенергії.

Про це йдеться у зверненні генеруючих компаній "Донбасенерго", "ДТЕК Енерго", "Харківська ТЕЦ-5", Фірма "Технова", "Євро-Реконструкція", Черкаська ТЕЦ до керівництва держави.

"Вади регулювання мають руйнівний вплив на енергетичну галузь, оскільки перелічені чинники наразі продовжують діяти, а породжені ними заборгованості і збитки членів ринку продовжують зростати. Можна констатувати, що галузь наразі перебуває на межі фінансового колапсу", - йдеться у спільному зверненні.

Зокрема, на ринку "на добу наперед" системного характеру набула тенденція спекулятивного перепродажу трейдерами великих обсягів електричної енергії, придбаної за двосторонніми договорами, за необґрунтовано низькими ціновими заявками нижче витрат на її виробництво.

Деякі учасники ринку (переважно трейдери та постачальники) в заявках на продаж електричної енергії на ринку "на добу наперед" встановлюють мінімальні необґрунтовані погодинні ціни продажу, при цьому не маючи підтвердження вказаних заявок реальними обсягами електричної енергії". Ці маніпуляції і спекуляції, за інформацією виробників, набули масштабного характеру та спричинили стрімке погіршення фінансового стану компаній державного сектору економіки та інших виробників, не забезпечуючи справедливого ціноутворення та розподілу відсотків участі у покритті наявного попиту.

Також на думку генеруючих компаній, спотворення ціноутворення на ринку електричної енергії відбувається внаслідок недосконалої, а інколи і незрозумілої політики керівництва ДП "НАЕК "Енергоатом" щодо продажу електричної енергії.

"НАЕК "Енергоатом" ніби навмисне генерує власні збитки, продаючи значний обсяг на ринку двосторонніх договорів за заниженими цінами і також на балансуючому ринку, і лише невеликі обсяги - на досить прибутковому сегменті ринку "на добу наперед", - зазначається у зверненні.

Для упередження подальших маніпуляцій на ринку електроенергії, виробники електроенергії просять владу тимчасово заборонити продаж електроенергії трейдерами на ринку "на добу наперед" (РДН), встановити мінімальну ціну на внутрішньодобовому ринку на рівні не нижче ціни ринку РДН+1% або тимчасово призупинити торгівлю електричною енергією на даному сегменті ринку.

Окрім того виробники просять запровадити моніторинг заявок на РДН для відслідкування заявок по ціні на продаж нижче собівартості виробництва електричної енергії. А також запровадити процедуру перевірки НЕК "Укренерго" двосторонніх договорів на предмет відсутності фіктивних угод.

Нагадаємо, що раніше, у червні 2020 року НКРЕКП анонсувала проведення перевірки на предмет можливих маніпуляцій на ринку електроенергії у грудні 2019 – лютому 2020 років. У регулятора була інформація, що за вказаний період 30 компаній заробили 100 млн.грн. за рахунок порушення правил торгівлі на ринку. За результатами перевірки НКРЕКУ скасувала накладення запланованих штрафів з більшості учасників ринку та до 15 компаній застосувала мінімальний штраф у сумі 85 тис. грн.

У липні 2020 року в журналістському розслідуванні "Схеми: корупція в деталях" була розкрита одна із схем, яку використовують ПАТ "Центренерго" та компанії зі сфери впливу Ігоря Коломойського.

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Топ коментарі
+3
Коммунизм, есть Советская Власть, плюс электрификация всей страны!
Заметьте -- сперва Советская Власть, а уж токо потом все её плюсы...
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04.11.2020 14:52
+3
Ахметка и К все нажраться не могут, не весь Лондон скупили. Электроэнергия в нищей Украине одна из самых дорогих в Европе, а шакалам все мало. Это и есть рекет по крупному. Условия приватизации нужно проверить и национализировать за невыполнения, а не под дурачков молотить.
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04.11.2020 15:00
+1
если это мутят атомщики то они красаучики
не привык, неудобно вертеться пропеллером на )(ую у других
атомщики - молодцы
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04.11.2020 15:35
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Коммунизм, есть Советская Власть, плюс электрификация всей страны!
Заметьте -- сперва Советская Власть, а уж токо потом все её плюсы...
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04.11.2020 14:52 Відповісти
А якщо від "комунізЬму" відняти "совецку_власть"? Виробники електроенергії просять Зеленського вплинути на НКРЕКП через маніпуляції на ринку - Цензор.НЕТ 7008
Чи, скажімо, від "комунізЬму" відняти світло? Виробники електроенергії просять Зеленського вплинути на НКРЕКП через маніпуляції на ринку - Цензор.НЕТ 7008
Політична арифметика
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04.11.2020 15:03 Відповісти
Арифметика -- главное оружие пролетариата!
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04.11.2020 15:06 Відповісти
Вы не любите пролетариат?(С)
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04.11.2020 15:25 Відповісти
...у нас это взаимно...
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04.11.2020 15:27 Відповісти
Bandera Rosa

Коммунизм, есть Советская Власть, плюс электрификация всей страны!Пропустили ще один відрізок, без якого неможливо це зробити.Спочатку радянська влада, потім голодомори українцвів, бо де голодранцям було взяти гроші на гідроелектростанції і інше обладнання для заводів? Забрали зерно, золото, срібло, картини, ікони і продали за кордон. А вже після цього електрофікація.
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05.11.2020 09:07 Відповісти
Ахметка и К все нажраться не могут, не весь Лондон скупили. Электроэнергия в нищей Украине одна из самых дорогих в Европе, а шакалам все мало. Это и есть рекет по крупному. Условия приватизации нужно проверить и национализировать за невыполнения, а не под дурачков молотить.
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04.11.2020 15:00 Відповісти
Всі йдуть до "баріна" Мабуть не з порожніми руками
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04.11.2020 15:04 Відповісти
Епта нашли кого просить, напишите в Спортлото больше толку будет
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04.11.2020 15:15 Відповісти
Я гаьа., що о всьо-Порошенко. Тому з такими заявами і проханнями логічніше було б іти до нього. Адже це він вводить другу платіжку на газ, підвищує ціну на електроенергію, сре в штани можноаладцям і взагалі керує країною. Нє, зебіли?
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04.11.2020 15:19 Відповісти
Скільки ще буде шкодити проклятий Вальцман процвітанню держави?! Доколє?
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04.11.2020 15:27 Відповісти
если это мутят атомщики то они красаучики
не привык, неудобно вертеться пропеллером на )(ую у других
атомщики - молодцы
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04.11.2020 15:35 Відповісти
неудобно вертеться пропеллером рыжему гудку
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04.11.2020 15:36 Відповісти
 
 