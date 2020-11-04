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До Словаччини українців тепер пускають тільки з негативним ПЛР-тестом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

До Словаччини українців тепер пускають тільки з негативним ПЛР-тестом

Словаччина змінила правила в'їзду на свою територію з території України. Тепер через кордон пропустять тільки тих, хто пред'явить негативний ПЛР-тест. Через тиждень тестування планують запустити прямо на кордоні.

Про це Держприкордонслужба України повідомляє в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"З 2 листопада в'їзд до Словаччини дозволений тільки громадянам, які мають негативний тест на коронавірус. А з понеділка, 9 листопада, Словаччина планує почати проводити тестування на антиген до COVID - 19 на кордоні з Україною", - сказано в повідомленні.

За даними МЗС, на територію Словацької Республіки дозволений в'їзд таким громадянам України:

- з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на території Словаччини;

- родичам громадян України (дружина/чоловік, неповнолітня дитина, батько/мати неповнолітньої дитини) з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на території Словацької Республіки.

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Також там є обов'язковою домашня самоізоляція, а на п'ятий день після приїзду необхідно зробити тест на COVID-19. Самоізоляція закінчується після отримання негативного результату.

У разі в'їзду на територію Словаччини через пункти пропуску, де не проводяться перевірки, необхідно подавати зазначений негативний результат до відповідного регіонального органу охорони здоров'я.

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Такую же процедуру должны пройти украинцы при въезде из Словакии , но только у наших слуг на такое решение кишка тонка .
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04.11.2020 17:16 Відповісти
У Польщі такий тест коштує 495 злотих. Не дуже поїздиш. Краще сидіти на місці.
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04.11.2020 17:35 Відповісти
рискуют, учитывая качество забора материала и качество исследования До Словаччини українців тепер пускають тільки з негативним ПЛР-тестом - Цензор.НЕТ 1528
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04.11.2020 17:41 Відповісти
Мне как-то похер на эту словакию. Пару лет назад был в братиславе, потом видел татры - совсем не хочется туда ехать снова. особенно в епаное кошице с толпищами циган.
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04.11.2020 17:48 Відповісти
Вся Словакия меньше чем Киев и при этом совковей в разы, как это ни странно, зато члены ЕС потому что есть немного масла в голове у населения и политиков.
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04.11.2020 18:57 Відповісти
А раньше пускали с положительным? Ну что за бред цензор пишите..
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04.11.2020 18:05 Відповісти
 
 