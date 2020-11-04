УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
54281 відвідувач онлайн
Новини Політика України
1794 8
Івано-Франківськ (240) мер (334) Марцінків (74)

Марцінків вдруге став мером Івано-Франківська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Руслан Марцінків вдруге переміг на виборах на посаду міського голови Івано-Франківська.

Дані про те, як голосували жителі громади, повідомив голова міської ТВК Андрій Петрик, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Марцінків вдруге став мером Івано-Франківська 01

Чинний мер Руслан Марцінків набрав 84,78 % (67 050 голосів). На другому місці - Петро Шкутяк, у нього 7,05 % (5 576 голосів). За ним іде Наталія Сербин з 3,56 % (2 817 голосів).

Видання зазначає, що Руслан Марцінків народився в місті Бобровиця Чернігівської області у 1979 році. Має дві вищі освіти: інженер-економіст та магістр державного управління.

З 2005-го року працював в Івано-Франківській міській раді помічником заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, також головою постійної комісії з питань молодіжної політики, розвитку фізкультури та спорту Івано-Франківської облради (2006–2010 рр.).

У 2007-2010 роках очолював осередки "Пласту" в Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

З листопада 2010 року — секретар Івано-Франківської міської ради, депутат Івано-Франківської міськради.

У 2015 році Руслана Марцінківа обрали міським головою Івано-Франківська.

Руслан Марцінків - автор висловлювання: "Гей не може бути патріотом". Про це він заявив під час "Маршу за життя та сімейні цінності" в Івано-Франківську у 2016-му році: "Перед виборами мене в ефірі телеканалу "1+1" запитали: чи може бути гей патріотом? Я сказав, що ні. Патріотом може бути тільки християнин, справжній патріот — той, хто вірить в Бога".

Автор ідеї встановити пам'ятник Степанові Бандері у Конотопі до Дня Незалежності.

У квітні 2020 року на оперативній нараді Марцінків дав доручення вивезти ромів з Франківська на Закарпаття. На це відреагували українські і міжнародні організації із захисту прав людини. Невдовзі МВС відкрило справу.

У 2016 на Марцінківа відкрили справу про адміністративне порушення - міський голова не оприлюднив інформацію про купівлю автомобіля Skoda Octavia на сайті НАЗК. Того ж року Марцінків не повідомив про конфлікт інтересів, оскільки на міському конкурсі грантів, що виділялися з міського бюджету, не проінформував, що у конкурсі бере участь організація його дружини Оксани Марцінків. Організація була визнана переможцем. Про це порушення було складено протокол.

У 2017 році справи закрили через закінченняя строків давності накладення адміністративного стягнення.

У травні 2020-го МВС відкрило справу через заяву Марцінківа про виселення ромів. Ще одну справу відкрили через роботу міських ринків у період карантину.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
85% - це дуже переконливо..... якщо б Садовий вивіз всіх циган зі Львова - також міг би в 1у турі стати мером Марцинкив второй раз стал мэром Ивано-Франковска - Цензор.НЕТ 7258
показати весь коментар
04.11.2020 18:25 Відповісти
То, что оно свободовец, к его мерству не имеет абсолютно никакого отношения. Его судят по делам, а не по принадлежности к какой-либо партии.
показати весь коментар
04.11.2020 19:05 Відповісти
Єта,чьто он "свободівець" імєїть аднашєньїє кь таму,чьто він-порядний козак.Хоч би як кацапська вата не гавкала на "Свободу".
показати весь коментар
04.11.2020 22:37 Відповісти
Молодець. Тягнибаксу та верхівці Свободи не вірю, але середина там здорова.
показати весь коментар
04.11.2020 18:49 Відповісти
Свободовцы молодцы, вытянут и всю страну из этой ямы.
показати весь коментар
04.11.2020 19:14 Відповісти
 
 