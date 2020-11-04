Марцинкив второй раз стал мэром Ивано-Франковска

Руслан Марцинкив второй раз победил на выборах на должность городского головы Ивано-Франковска.

Данные о том, как голосовали жители общины, сообщил председатель городской ТИК Андрей Петрик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Действующий мэр Руслан Марцинкив набрал 84,78% (67 050 голосов). На втором месте - Петр Шкутяк, у него 7,05% (5576 голосов). За ним следует Наталия Сербин с 3,56% (2817 голосов).

Издание отмечает, что Руслан Марцинкив родился в городе Бобровица Черниговской области в 1979 году. Имеет два высших образования: инженер-экономист и магистр государственного управления.

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С 2005 года работал в Ивано-Франковском городском совете помощником заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов городского совета, также председателем постоянной комиссии по вопросам молодежной политики, развития физкультуры и спорта Ивано-Франковского облсовета (2006-2010 гг.).

В 2007-2010 годах возглавлял ячейки "Пласта" в Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

С ноября 2010 года - секретарь Ивано-Франковского городского совета, депутат Ивано-Франковского горсовета.

В 2015 году Руслана Марцинкива выбрали мэром Ивано-Франковска.

Руслан Марцинкив - автор высказывания: "Гей не может быть патриотом". Об этом он заявил во время "Марша за жизнь и семейные ценности" в Ивано-Франковске в 2016 году: "Перед выборами меня в эфире телеканала "1 + 1" спросили: может ли быть гей патриотом? Я сказал, что нет. Патриотом может быть только христианин, настоящий патриот - тот, кто верит в Бога".

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Автор идеи установить памятник Степану Бандере в Конотопе ко Дню Независимости.

В апреле 2020 году на оперативном совещании Марцинкив дал поручение вывезти ромов из Франковска в Закарпатье. На это отреагировали украинские и международные организации по защите прав человека. Вскоре МВД открыло производство.

В 2016-м на Марцинкива открыли дело об административном нарушении - городской голова не обнародовал информацию о покупке автомобиля Skoda Octavia на сайте НАПК. В том же году Марцинкив не сообщил о конфликте интересов, поскольку на городском конкурсе грантов, выделяемых из городского бюджета, не проинформировал, что в конкурсе участвует организация его жены Оксаны Марцинкив. Организация была признана победителем. Об этом нарушении был составлен протокол.

В 2017 году дела закрыли из-за окончания его срока давности наложения административного взыскания.

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В мае 2020-го МВД открыло дело из-за заявления Марцинкива о выселении ромов. Еще одно дело открыли из-за работы городских рынков в период карантина.