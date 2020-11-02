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Новости Политика Украины
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Глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел коронавирусом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел коронавирусом

Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив сообщил, что заболел коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Федорив сообщил на странице в сети Facebook.

"Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила. Будьте здоровы!" - говорится в сообщении.

Читайте: У "Слуги народа" есть проекты кадровых решений по главам ОГА, где нет серьезных результатов на местных выборах, - Корниенко

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неудивительно... Глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 7412
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02.11.2020 10:11 Ответить
Доброй свинье все впрок.
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02.11.2020 10:15 Ответить
в Ростове умер главврач ковидной больницы
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02.11.2020 10:22 Ответить
да и хер с ним !
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02.11.2020 10:46 Ответить
попроси у Малюськи віп палату, згідно його тупості- це панацея від Ковід... "Якщо йдеться про епідемічну ситуацію в колоніях, то там настільки все прекрасно, що має вигляд, як у фантастичних фільмах. Там не хворіють люди на коронавірус практично", - сказав Малюська. Джерело: https://censor.net/ua/n3228446
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02.11.2020 10:43 Ответить
 
 