811 5
Глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел коронавирусом
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Ивано-Франковской областной государственной администрации Виталий Федорив сообщил, что заболел коронавирусом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Федорив сообщил на странице в сети Facebook.
"Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. Очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила. Будьте здоровы!" - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скромный Кролик
показать весь комментарий02.11.2020 10:11 Ответить Мне нравится 0
xoxoxo
показать весь комментарий02.11.2020 10:15 Ответить Мне нравится 0
Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий02.11.2020 10:22 Ответить Мне нравится 0
Василий Кибицкий 15796ff9
показать весь комментарий02.11.2020 10:46 Ответить Мне нравится 0
Ig Shu
показать весь комментарий02.11.2020 10:43 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...