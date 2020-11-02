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Голова Івано-Франківської ОДА Федорів захворів на коронавірус
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів повідомив, що захворів на коронавірус.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Федорів повідомив на сторінці в мережі Facebook.
"Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся вдома під постійним контролем сімейного лікаря. Черговий раз закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил. Будьте здорові!" - йдеться в повідомленні.
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Скромный Кролик
показати весь коментар02.11.2020 10:11 Відповісти Мені подобається 0
xoxoxo
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Психиатрическая больница No1
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Василий Кибицкий 15796ff9
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Ig Shu
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