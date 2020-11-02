УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
42734 відвідувача онлайн
Новини Політика України
811 5
Івано-Франківськ (227) ОДА (968) Івано-Франківська область (506)

Голова Івано-Франківської ОДА Федорів захворів на коронавірус

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Голова Івано-Франківської ОДА Федорів захворів на коронавірус

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів повідомив, що захворів на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Федорів повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся вдома під постійним контролем сімейного лікаря. Черговий раз закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил. Будьте здорові!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: У "Слуги народу" є проєкти кадрових рішень щодо голів ОДА, де немає серйозних результатів на місцевих виборах, - Корнієнко

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
неудивительно... Глава Ивано-Франковской ОГА Федорив заболел коронавирусом - Цензор.НЕТ 7412
показати весь коментар
02.11.2020 10:11 Відповісти
Доброй свинье все впрок.
показати весь коментар
02.11.2020 10:15 Відповісти
в Ростове умер главврач ковидной больницы
показати весь коментар
02.11.2020 10:22 Відповісти
да и хер с ним !
показати весь коментар
02.11.2020 10:46 Відповісти
попроси у Малюськи віп палату, згідно його тупості- це панацея від Ковід... "Якщо йдеться про епідемічну ситуацію в колоніях, то там настільки все прекрасно, що має вигляд, як у фантастичних фільмах. Там не хворіють люди на коронавірус практично", - сказав Малюська. Джерело: https://censor.net/ua/n3228446
показати весь коментар
02.11.2020 10:43 Відповісти
 
 