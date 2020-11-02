Голова Івано-Франківської ОДА Федорів захворів на коронавірус

Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів повідомив, що захворів на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Федорів повідомив на сторінці в мережі Facebook.

"Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся вдома під постійним контролем сімейного лікаря. Черговий раз закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил. Будьте здорові!" - йдеться в повідомленні.

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