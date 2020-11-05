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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Представник "Голосу" в ТВК Обухова Трегуб: "Секретарем ТВК від ОПЗЖ здійснена спроба переписати протоколи і дописати голосу "За майбутнє"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Представник

У регіонах з дорогою землею робиться спроба знайти привід для оголошення перевиборів, там низька явка, і підкуп виборців організувати легше, підкуп дешевий.

До Цензор.НЕТ звернувся представник партії "Голос" в ТВК-218 і кандидат у депутати по місту Обухів Руслан Трегуб із заявою:

"3 листопада у нас проведено чергове засідання ТВК-218 - дані протоколів збігалися, засідання було оголошено закритим, здавалося, треба оголосити результати. Проте 4 листопада о 22.00 було оголошено нове засідання, і на ньому несподівано виявилося, що додаткові голоси дописали одній партії - "За майбутнє". Це просто злочин. Дані щодо дільниць 312-322 були змінені керівництвом ТВК, а саме - секретарем ТВК Таїсією Хмеляр, представницею ОПЗЖ. Голова нашої комісії від "Слуги народу" Майданюк. Поліція сьогодні порушила справу. Ми звернулися в ЦВК з вимогою негайної заміни секретаря комісії. Сподіваємося, що влада усвідомлює, яка це ганьба, не оголошувати результати виборів стільки часу, і замість цього намагатися відверто переписати протоколи. Вибори відбулися, ніяких підстав змінювати протоколи і не визнавати результати немає".

Представник Голосу в ТВК Обухова Трегуб: Секретарем ТВК від ОПЗЖ здійснена спроба переписати протоколи і дописати голосу За майбутнє 01

"Де наша держава? Центрвиборчком? СБУ, МВС? Чому в Україні, в Києві, в Київській області, в низці інших регіонів, через 10 діб результати в багатьох територіальних громадах не оголошуються, робляться спроби переписати протоколи? Більшість штатів США порахували й оголосили результати виборів за один день, а в Україні не оголошують результатів виборів, хоча протоколи голосування також підраховані за один день. Команда Пальчевського, "За майбутнє", ОПЗЖ - тобто олігархічні проєкти, за участю і мовчазної підтримки влади творять у цілій низці дільниць, що хочуть, по суті прямо зривають вибори. Представник "Голосу" Руслан Трегуб передав Цензор.НЕТ коментар щодо подій в Обухові на ТВК-218 - це просто обурливо. Чому немає ніяких заяв і спільної позиції парламенту? Чому не оголошуються результати виборів? Судячи з усього, в регіонах з дорогою землею робиться спроба знайти привід для оголошення перевиборів, там низька явка, і підкуп виборців організувати легше, підкуп дешевий. У країні є Центрвиборчком, або влада продає вибори тим, хто більше заплатить?"- прокоментував ситуацію головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Автор: Анастасія Потіха
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Тобто навіть не собі, а своїм партнерам.
Бені і Палиці.
Оце зебіли наголосували Представитель "Голоса" в ТИК Обухова Трегуб: "Секретарем ТИК от ОПЗЖ осуществлена попытка переписать протоколы и дописать голоса "За майбутнє" - Цензор.НЕТ 6843
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05.11.2020 16:18 Відповісти
Бєня і Медведчук - партнери у боротьбі за розпил України.
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05.11.2020 16:21 Відповісти
Оббируть всю Вкраїну, завдяки телепням.
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05.11.2020 16:22 Відповісти
Вони і бізнеспартнери, не в одній галузі.
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05.11.2020 16:33 Відповісти
Результати виборів у Раві-Руській. 483 > 539. Верещук, яка обіцяла навести порядок у Києві ще кращий а ніж вона навела у Раві-Руській, не тільки пролетіла як фанера над Парижем у Києві. Завдяки небаченим "успіхам" Верещалки на посаді мера Рави-Руської, партія «Слуга народу» там ляпнулась як жаба в болото і зайняла аж останнє місце.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=3134pf7691=64245pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
У першій таблиці «Загальні відомості про результати голосування» вказана кількість голосів поданих за партію і кількість депутатських місць, які отримала партія:
1. Європейська солідарність, 1973 голоси/7 депутатів
2. Свобода 1428 / 5
3. Батьківщина 955 / 4
4. Голос 677 / 3
5. Самопоміч 543 /3
6. Громадянська позиція 539 / 2
7. Слуга народу 483 / 2
Клоуни побачили, що обі(рались по самі вуха, і щоб хоч якось приховати свою ганьбу, у другій таблиці «Відомості про обраних депутатів місцевої ради» що показує скільки процентів набрала партія, не вписали партію яка зайняла перше місце, - 1. «Європейська солідарність» - 26,93%.
А «Громадянську позицію», яка зайняла шосте місце, 7,69%, 539 голосів і 2 депутати вліпили на останнє сьоме місце, після «Слуги народу» 7,69%, 483 голоси і 2 депутати.
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05.11.2020 18:02 Відповісти
 
 