Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент США Дональд Трамп у четвер закликав зупинити підрахунок голосів на виборах глави США, що завершилися.
"Зупиніть підрахунки", - написав він капслоком у Твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
Голосування в США відбулося 3 листопада, однак безпрецедентно висока кількість американців цього року проголосувала поштою, тому підрахунок голосів у багатьох штатах затягнувся і продовжується досі. При цьому Трамп наполягає на тому, що не слід рахувати бюлетені, які надійшли поштою вже після закриття виборчих дільниць.
На даний момент ситуація складається не на користь Трампа.
Він уже заявив про готовність вимагати в судовому порядку перерахунку голосів у деяких штатах, де переміг його конкурент Джо Байден.
При збереженні нинішніх тенденцій, Байден, найімовірніше, заручиться підтримкою достатньої для обрання кількості виборників.
Трамп обіцяє не визнавати поразку і звернутися до суду. Ще до виборів повідомлялося, що і республіканці, і демократи, посилено готувалися саме до такого сценарію і найняли спеціальні команди юристів.
Будь ласка, зачекайте...
У Дерипаски забрали контроль над компанией, и сняли санкции с этих компаний, а оставили личные санкции на Дерепаске! В чем подвох? В том что не поделились с Демократами?
Мало, того, Травили Навального тем же, а Германия так и не отказвлась от своего плана, сесть на газовую трубу ***** полностью и получить и деньги и удовольствие. А как тебе насчет того , что США при Трампе переводят базу НАТО в Польшу, по ближе к Украине, и ...подальше от Германии! Поэтому кассапчик, этими вбросами лечи кого то другого ,не меня!
А теперь подробности по Скрипалям.
Болтон - соратник, республиканец.
Но у него волосы дыбом вставали, когда он видел, как Трамп на Россию работает.
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Президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против России, введенные после инцидента в британском Солсбери, пишет экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
Болтон отмечает, что Трамп вообще возражал против санкций. Он окончательно утвердил их перед саммитом в Хельсинки, но отложил объявление о них до окончания саммита.
«Когда (саммит в) Хельсинки завершился, Госдеп объявил о санкциях, поскольку нового решения не требовалось. Трамп, услышав новость, хотел отменить их», - вспоминает Болтон.
Спустя часы Трамп немного успокоился, но он все еще считал, что США были слишком жестки. Он даже попросил госсекретаря Майка Помпео позвонить Лаврову и сказать, что «какой-то бюрократ» опубликовал санкции.
Что касается Болтона, то его заменили практически в самом начале срока Трампа, после скандала с генералом Флином. Как я понимаю, Болтон был и нашим и вашим, а Трамп начал войну с " Дип Стейтом". Повторяю еще раз, и хочу чтобы вы поняли, проблема ненависти к Трампу лежит исключительно во внутренних проблемах ВСЕЙ МИРОВОЙ ЭЛИТЫ, в том числе, и американской. Подавляющее большинство этой элиты погрязло в очень серьезных преступлениях против человечества вообще, и американцев в частности. То что выдал Трамп- это то что он мог говорить!!! Педофилия, секс скандалы,корупция, торговля детьми- это не фейки, это реальность! Я уже приводил пример, как манипулировали сознанием американцев, сводя его тезисы к клоунаде на примере Стены с Мексикой. Показывают новостные ленты- Трамп хочет построить стену чтобы оствновить поток нелегальных мигрантов! И все начинают хохотать и издеваться, во Дебил. Но никто не слушает прямой речи Трампа, и не транслируют ее! Почему? Потому что он говорит в этой самой речи в меньшей степени о потоке нелегальной миграции, а в большей степени о ТРАФИКЕ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН для продажи их в сескуальное рабство! Он говорит что в 21 веке торговля людьми не допустима в цивиллизованном Мире! И единицы слушают его и понимают, а большинство- включают СНН- а там все на пролет начинают рассказывать совершенно другое. Хотя нелегальная миграция- это тоже серьезная проблема, но она решается просто- Трамп дал время на то чтобы все нелегалы получили вид на жительство или рабочии визы, и могли спокойно здесь работать, платить налоги и жить! Так кому это все выгодно? Что Трамп сделал не так?
Пиццагейт- это выдумка? А то что в Мире исчезает ,вдумайтесь, пол миллиона детей каждый год! И их не находят! Ни живых ни мертвых- это тоже я выдумал эти цифры? Это официальная статистика! У вас в Германии поднялся скандвл из за того что по ваштм законам разрешали усыновление детей педофилами! Или это тоже фейки!
Или на вейфоре продавалась " подушки" типа Анжклика или еще как то, по несколько десятков тысяч долларов, а когда люди заходили , то там продавали деток, были фотографии и мена пропавших детей различного возраста! Это фейки? Потом сайт убрал все, и сказал- это ошибки и недочеты!
Болтон был отправлен в отставку 10 сентября 2019 года.
Извините, я откланялся.
А дело было так. В скандале с Януковичем был замешан Манафорт - глава предвыборного штаба Трампа. Брал наличные - некрасиво. Теперь он за это в тюрьме.
Потом Флинн стал от шефа приветы в Россию посылать - Трамп выкрутился: он, мол, сам - уволил. Флинн порядочный - шефа не сдал.
Потом был такой Меттис - бешенный пёс. Расстрелял 230 ихтамнетов в Сирии.
Трамп его тоже уволил, мотивируя, что сильно оголтелый.
Ну, и последний был из ястребов Болтон - он ушёл только из-за того, что видел, как Трамп симпатизирует Путину, смягчает санкции и явно подыгрывает России.
Кстати, Рейган совок не боялся, хотя ракеты были те же на манеже - даже раза в 2 больше.
Но Рейган гайки закрутил. А этот спал и видел, как открутить... И открутил же, негодяй, многие. Месяц даже не выдержал нефть по 0/-. Сразу же позвонил: я пришёл вас помирить с СА...
Стыдобище.
Вы же пожелали мнение украинской публики узнать.
Вы видите, что я не один вижу в Трампе "щенка Путина".
Значит, его деятельность здесь оценена, как халтура, пародия на президентство.
Все маленькие победы - это только благодаря Конгрессу и Сенату.
Сам он сопротивлялся, как мог.
Рейган нужен.
Они - токсичные.
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ведь байден наказал своим сторонникам дома сидеть и бюллетень по почте отправлять,
а трамп - наоборот.
так и должно было случиться, всё по делу
Не відповіла за Арестовича, перетнемося - ще перетнемося.
В Україні люди під впливом лівої пропаганди, новини, які подаються - односторонні.
Не переконаєте.
Мені вистачило ваших коментарів на мою адресу вчора.
Я ж =пришелепкувата= для вас. І товариш мій.
От і спілкуйтеся з вумними.
А Валентин з України і на форумі давно. Якщо не помиляюся, з Києва.
Бувайте здорові.
Ось його канал:
https://www.youtube.com/channel/UCbFgOb5lMq1kz0T5oO7FKFQ
Дякую.
Я не хочу join or subscribe, а тільки побачити те відео про вибори і коменти.
Маєш лінк ?
Ось його слова:''потому что он приоткрыл завесу о том что собой представляет вся АМЕРИКАНЧКАЯ элита, за редким исключением- это прежде всего Педофилия, Сексуальные скандалы, Коррупция в высших эшелонах власти, и Их связи по всему Миру через кровавые жертвоприношения детей! Вся мировая элита погрязла в этом сатанинском дерьме.''
За це я вже чув і ще на початку епідемії.Особливо за жертвоприношення дітей.Це московський вкид.Хоча по інших коментарях в нього багато норм інформації.
Він розповідав про себе, роботу, родину.
Монстр, до речі, буває компліментом.
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/05/trump-told-theresa-may-he-*******-russia-was-behind-skripal-poisoning
Щось - так, щось - ні.
І Трампа не захищаю і не пропагую.
Він - дуже спешел, його ніхто вже не змінить.
Але обмежувати в деструктивних діях (законно) - потрібно.
А в тих штатах де перемiг вiн сам, Трамп пообiцяв свою перемогу не оскаржувати. С чого б оце воно так? Хто пiдскаже...