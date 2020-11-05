Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США
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Президент США Дональд Трамп в четверг призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах главы США.
"Остановите подсчеты", - написал он капслоком в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.
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На данный момент ситуация складывается не в пользу Трампа.
Он уже заявил о готовности потребовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден.
При сохранении нынешних тенденций, Байден, вероятнее всего, заручится поддержкой достаточного для избрания числа выборщиков.
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Трамп обещает не признавать поражение и обратиться в суд. Еще до выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы, усиленно готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.
Пожалуйста, подождите...
У Дерипаски забрали контроль над компанией, и сняли санкции с этих компаний, а оставили личные санкции на Дерепаске! В чем подвох? В том что не поделились с Демократами?
Мало, того, Травили Навального тем же, а Германия так и не отказвлась от своего плана, сесть на газовую трубу ***** полностью и получить и деньги и удовольствие. А как тебе насчет того , что США при Трампе переводят базу НАТО в Польшу, по ближе к Украине, и ...подальше от Германии! Поэтому кассапчик, этими вбросами лечи кого то другого ,не меня!
А теперь подробности по Скрипалям.
Болтон - соратник, республиканец.
Но у него волосы дыбом вставали, когда он видел, как Трамп на Россию работает.
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Президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против России, введенные после инцидента в британском Солсбери, пишет экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».
Болтон отмечает, что Трамп вообще возражал против санкций. Он окончательно утвердил их перед саммитом в Хельсинки, но отложил объявление о них до окончания саммита.
«Когда (саммит в) Хельсинки завершился, Госдеп объявил о санкциях, поскольку нового решения не требовалось. Трамп, услышав новость, хотел отменить их», - вспоминает Болтон.
Спустя часы Трамп немного успокоился, но он все еще считал, что США были слишком жестки. Он даже попросил госсекретаря Майка Помпео позвонить Лаврову и сказать, что «какой-то бюрократ» опубликовал санкции.
Что касается Болтона, то его заменили практически в самом начале срока Трампа, после скандала с генералом Флином. Как я понимаю, Болтон был и нашим и вашим, а Трамп начал войну с " Дип Стейтом". Повторяю еще раз, и хочу чтобы вы поняли, проблема ненависти к Трампу лежит исключительно во внутренних проблемах ВСЕЙ МИРОВОЙ ЭЛИТЫ, в том числе, и американской. Подавляющее большинство этой элиты погрязло в очень серьезных преступлениях против человечества вообще, и американцев в частности. То что выдал Трамп- это то что он мог говорить!!! Педофилия, секс скандалы,корупция, торговля детьми- это не фейки, это реальность! Я уже приводил пример, как манипулировали сознанием американцев, сводя его тезисы к клоунаде на примере Стены с Мексикой. Показывают новостные ленты- Трамп хочет построить стену чтобы оствновить поток нелегальных мигрантов! И все начинают хохотать и издеваться, во Дебил. Но никто не слушает прямой речи Трампа, и не транслируют ее! Почему? Потому что он говорит в этой самой речи в меньшей степени о потоке нелегальной миграции, а в большей степени о ТРАФИКЕ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН для продажи их в сескуальное рабство! Он говорит что в 21 веке торговля людьми не допустима в цивиллизованном Мире! И единицы слушают его и понимают, а большинство- включают СНН- а там все на пролет начинают рассказывать совершенно другое. Хотя нелегальная миграция- это тоже серьезная проблема, но она решается просто- Трамп дал время на то чтобы все нелегалы получили вид на жительство или рабочии визы, и могли спокойно здесь работать, платить налоги и жить! Так кому это все выгодно? Что Трамп сделал не так?
Пиццагейт- это выдумка? А то что в Мире исчезает ,вдумайтесь, пол миллиона детей каждый год! И их не находят! Ни живых ни мертвых- это тоже я выдумал эти цифры? Это официальная статистика! У вас в Германии поднялся скандвл из за того что по ваштм законам разрешали усыновление детей педофилами! Или это тоже фейки!
Или на вейфоре продавалась " подушки" типа Анжклика или еще как то, по несколько десятков тысяч долларов, а когда люди заходили , то там продавали деток, были фотографии и мена пропавших детей различного возраста! Это фейки? Потом сайт убрал все, и сказал- это ошибки и недочеты!
Болтон был отправлен в отставку 10 сентября 2019 года.
Извините, я откланялся.
А дело было так. В скандале с Януковичем был замешан Манафорт - глава предвыборного штаба Трампа. Брал наличные - некрасиво. Теперь он за это в тюрьме.
Потом Флинн стал от шефа приветы в Россию посылать - Трамп выкрутился: он, мол, сам - уволил. Флинн порядочный - шефа не сдал.
Потом был такой Меттис - бешенный пёс. Расстрелял 230 ихтамнетов в Сирии.
Трамп его тоже уволил, мотивируя, что сильно оголтелый.
Ну, и последний был из ястребов Болтон - он ушёл только из-за того, что видел, как Трамп симпатизирует Путину, смягчает санкции и явно подыгрывает России.
Кстати, Рейган совок не боялся, хотя ракеты были те же на манеже - даже раза в 2 больше.
Но Рейган гайки закрутил. А этот спал и видел, как открутить... И открутил же, негодяй, многие. Месяц даже не выдержал нефть по 0/-. Сразу же позвонил: я пришёл вас помирить с СА...
Стыдобище.
Вы же пожелали мнение украинской публики узнать.
Вы видите, что я не один вижу в Трампе "щенка Путина".
Значит, его деятельность здесь оценена, как халтура, пародия на президентство.
Все маленькие победы - это только благодаря Конгрессу и Сенату.
Сам он сопротивлялся, как мог.
Рейган нужен.
Они - токсичные.
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ведь байден наказал своим сторонникам дома сидеть и бюллетень по почте отправлять,
а трамп - наоборот.
так и должно было случиться, всё по делу
Не відповіла за Арестовича, перетнемося - ще перетнемося.
В Україні люди під впливом лівої пропаганди, новини, які подаються - односторонні.
Не переконаєте.
Мені вистачило ваших коментарів на мою адресу вчора.
Я ж =пришелепкувата= для вас. І товариш мій.
От і спілкуйтеся з вумними.
А Валентин з України і на форумі давно. Якщо не помиляюся, з Києва.
Бувайте здорові.
Ось його канал:
https://www.youtube.com/channel/UCbFgOb5lMq1kz0T5oO7FKFQ
Дякую.
Я не хочу join or subscribe, а тільки побачити те відео про вибори і коменти.
Маєш лінк ?
Ось його слова:''потому что он приоткрыл завесу о том что собой представляет вся АМЕРИКАНЧКАЯ элита, за редким исключением- это прежде всего Педофилия, Сексуальные скандалы, Коррупция в высших эшелонах власти, и Их связи по всему Миру через кровавые жертвоприношения детей! Вся мировая элита погрязла в этом сатанинском дерьме.''
За це я вже чув і ще на початку епідемії.Особливо за жертвоприношення дітей.Це московський вкид.Хоча по інших коментарях в нього багато норм інформації.
Він розповідав про себе, роботу, родину.
Монстр, до речі, буває компліментом.
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/05/trump-told-theresa-may-he-*******-russia-was-behind-skripal-poisoning
Щось - так, щось - ні.
І Трампа не захищаю і не пропагую.
Він - дуже спешел, його ніхто вже не змінить.
Але обмежувати в деструктивних діях (законно) - потрібно.
А в тих штатах де перемiг вiн сам, Трамп пообiцяв свою перемогу не оскаржувати. С чого б оце воно так? Хто пiдскаже...