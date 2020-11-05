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Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США

Президент США Дональд Трамп в четверг призвал остановить подсчет голосов на завершившихся выборах главы США.

"Остановите подсчеты", - написал он капслоком в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США 01

Голосование в США состоялось 3 ноября, однако беспрецедентно высокое число американцев в этом году проголосовало по почте, поэтому подсчет голосов во многих штатах затянулся и продолжается до сих пор. При этом Трамп настаивает на том, что не следует считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков.

Читайте на Цензор.НЕТ: Выборы в США: Байден отрывается от Трампа. ИНФОГРАФИКА (обновлено)

На данный момент ситуация складывается не в пользу Трампа.

Он уже заявил о готовности потребовать в судебном порядке пересчета голосов в некоторых штатах, где победил его конкурент Джо Байден.

При сохранении нынешних тенденций, Байден, вероятнее всего, заручится поддержкой достаточного для избрания числа выборщиков.

Также на Цензор.НЕТ: Штабы Трампа и Байдена уверены в победе своих кандидатов

Трамп обещает не признавать поражение и обратиться в суд. Еще до выборов сообщалось, что и республиканцы, и демократы, усиленно готовились именно к такому сценарию и наняли специальные команды юристов.

Автор: Ольга Лузан
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Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах президента в США - Цензор.НЕТ 812
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05.11.2020 16:56
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05.11.2020 16:56
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05.11.2020 17:09
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Страница 3 из 3
Ключевое, акции компании перейдут к собственникам США и Британии, у Дерепаски - всего 35 процентов. Поздравляю, насколько я понимаю, контрольный пакет остается за американскими и британскими инвесторами- верно? Так и где здесь предательство?
У Дерипаски забрали контроль над компанией, и сняли санкции с этих компаний, а оставили личные санкции на Дерепаске! В чем подвох? В том что не поделились с Демократами?
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06.11.2020 01:17 Ответить
Ты мне что решил годовалой новостью удивить? Решение по Скрипалям принималось коллективное! Повторяю еще раз, в Солсбери применялось хим оружие, которое по конвенциям запрещено, а Гкрамания строила Северный поток -2.
Мало, того, Травили Навального тем же, а Германия так и не отказвлась от своего плана, сесть на газовую трубу ***** полностью и получить и деньги и удовольствие. А как тебе насчет того , что США при Трампе переводят базу НАТО в Польшу, по ближе к Украине, и ...подальше от Германии! Поэтому кассапчик, этими вбросами лечи кого то другого ,не меня!
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06.11.2020 01:33 Ответить
Новость годовалая, а расплата - сегодняшняя.
А теперь подробности по Скрипалям.
Болтон - соратник, республиканец.
Но у него волосы дыбом вставали, когда он видел, как Трамп на Россию работает.
------------

Президент США Дональд Трамп хотел отменить санкции против России, введенные после инцидента в британском Солсбери, пишет экс-советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

Болтон отмечает, что Трамп вообще возражал против санкций. Он окончательно утвердил их перед саммитом в Хельсинки, но отложил объявление о них до окончания саммита.
«Когда (саммит в) Хельсинки завершился, Госдеп объявил о санкциях, поскольку нового решения не требовалось. Трамп, услышав новость, хотел отменить их», - вспоминает Болтон.
Спустя часы Трамп немного успокоился, но он все еще считал, что США были слишком жестки. Он даже попросил госсекретаря Майка Помпео позвонить Лаврову и сказать, что «какой-то бюрократ» опубликовал санкции.
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06.11.2020 01:49 Ответить
Трамп, не Царь! В США работает Система, или вернее, работала до настоящего момента, но ее будут денонсировать, в угоду части элиты.
Что касается Болтона, то его заменили практически в самом начале срока Трампа, после скандала с генералом Флином. Как я понимаю, Болтон был и нашим и вашим, а Трамп начал войну с " Дип Стейтом". Повторяю еще раз, и хочу чтобы вы поняли, проблема ненависти к Трампу лежит исключительно во внутренних проблемах ВСЕЙ МИРОВОЙ ЭЛИТЫ, в том числе, и американской. Подавляющее большинство этой элиты погрязло в очень серьезных преступлениях против человечества вообще, и американцев в частности. То что выдал Трамп- это то что он мог говорить!!! Педофилия, секс скандалы,корупция, торговля детьми- это не фейки, это реальность! Я уже приводил пример, как манипулировали сознанием американцев, сводя его тезисы к клоунаде на примере Стены с Мексикой. Показывают новостные ленты- Трамп хочет построить стену чтобы оствновить поток нелегальных мигрантов! И все начинают хохотать и издеваться, во Дебил. Но никто не слушает прямой речи Трампа, и не транслируют ее! Почему? Потому что он говорит в этой самой речи в меньшей степени о потоке нелегальной миграции, а в большей степени о ТРАФИКЕ ДЕТЕЙ И ЖЕНЩИН для продажи их в сескуальное рабство! Он говорит что в 21 веке торговля людьми не допустима в цивиллизованном Мире! И единицы слушают его и понимают, а большинство- включают СНН- а там все на пролет начинают рассказывать совершенно другое. Хотя нелегальная миграция- это тоже серьезная проблема, но она решается просто- Трамп дал время на то чтобы все нелегалы получили вид на жительство или рабочии визы, и могли спокойно здесь работать, платить налоги и жить! Так кому это все выгодно? Что Трамп сделал не так?
Пиццагейт- это выдумка? А то что в Мире исчезает ,вдумайтесь, пол миллиона детей каждый год! И их не находят! Ни живых ни мертвых- это тоже я выдумал эти цифры? Это официальная статистика! У вас в Германии поднялся скандвл из за того что по ваштм законам разрешали усыновление детей педофилами! Или это тоже фейки!
Или на вейфоре продавалась " подушки" типа Анжклика или еще как то, по несколько десятков тысяч долларов, а когда люди заходили , то там продавали деток, были фотографии и мена пропавших детей различного возраста! Это фейки? Потом сайт убрал все, и сказал- это ошибки и недочеты!
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06.11.2020 02:26 Ответить
После того как вы написали: "Что касается Болтона, то его заменили практически в самом начале срока Трампа", я перестал читать ваш комментарий ввиду полной вашей некомпетенции.
Болтон был отправлен в отставку 10 сентября 2019 года.
Извините, я откланялся.
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06.11.2020 02:31 Ответить
Да я ошибся, столько информации, да это в начале он кого то поменял, связанный со скандалом с ПР в Украине. Да, Болтона поменяли в 2019 году, но как я понимаю, не только из- за России. В Украине выбрали Клоуна и Шута, и вполне реально, начался откат назад. А как должен был реагировать Трамп? Или вы думаете, что ему не ложились на стол отчеты разведок с прогнозами по Украине? Что если победит Зеленский,то внешнеполитический курс Украины заметно изменится, в сторону примерения! Тогда зачем на переговорах с Россией по Украине Болтон? Если сама Украина политически не готова давить и идти до конца! Во всем есть логика принятия решений и не простых решений! Чтобы кто ни говорил, но у России есть старый ракетный потенциал СССР! Летают там они или не летают, но его достаточно чтобы стереть с лица Земли всю цивилизацию, даже если взлетит половина ракет и будет ответный удар! А у руля стоит придурок, который во всеуслышанье заявляет , что мы попадем в Рай как мученики а они просто сдохнут!
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06.11.2020 02:45 Ответить
Вы всё напутали.
А дело было так. В скандале с Януковичем был замешан Манафорт - глава предвыборного штаба Трампа. Брал наличные - некрасиво. Теперь он за это в тюрьме.
Потом Флинн стал от шефа приветы в Россию посылать - Трамп выкрутился: он, мол, сам - уволил. Флинн порядочный - шефа не сдал.
Потом был такой Меттис - бешенный пёс. Расстрелял 230 ихтамнетов в Сирии.
Трамп его тоже уволил, мотивируя, что сильно оголтелый.
Ну, и последний был из ястребов Болтон - он ушёл только из-за того, что видел, как Трамп симпатизирует Путину, смягчает санкции и явно подыгрывает России.
Кстати, Рейган совок не боялся, хотя ракеты были те же на манеже - даже раза в 2 больше.
Но Рейган гайки закрутил. А этот спал и видел, как открутить... И открутил же, негодяй, многие. Месяц даже не выдержал нефть по 0/-. Сразу же позвонил: я пришёл вас помирить с СА...
Стыдобище.
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06.11.2020 03:12 Ответить
Начну с конца - по нефти не спорьте, Трамп все таки не Украинский президент а Президент США, чланцевая нефть! Это Американские компании, рабочие места експорт! Так что тут мимо! У Рейгана не было сланцевых компаний, США тогда нефть импортировали, поэтому без разницы сколько платить- 10 или 20 баксов. Кстати сланцевая нефть добывается в Техасе. Прсмотрите экономические показатели США, удельный вес по ВВП Техаса внутри США и по отношению к другим странам. Темпы роста и уровень ВВП выше чем в Германии, и это только один Техас. Четвертые в мире по обьемам добычи за 18- 19 годы, операжали Россию уступали только Арабам. Это как с Северным Потоком - 2, только цена в 25- 30 баксов для России есть критической! У них за счет отсутсвия технологий цена добычи колеьлется от 18- до 22. Так что решение очень правильное,ну накроются они медным тазом на год другой позже! Зато свои все целы! Поэтому кто бы мог упрекать американцев в практичности? Вы с Северным Потоком- 2? Тем боле, что вам предложили альтернативу- сжтженный гпз по бросовым ценам, надо только заводы и терминалы построить, но очевидно что глубинные причины такой поддержки Кассапии в другом , верно? А вообще мне это нравится, говорят люди, которые ищут пищмнку в глазу у другого, не замечая собственных бревен в своих! Если бы Трамп жестко не по см тавил раком Меркель, с ее Северным потоком- 2 ,чтобы вы тогда.. мычали! Он уже не о моему сейчас должен был бы запуститься!
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06.11.2020 04:17 Ответить
Вы ж на украинский ресурс зашли? Ну, отстаивайте ваше видение на американских сайтах.
Вы же пожелали мнение украинской публики узнать.
Вы видите, что я не один вижу в Трампе "щенка Путина".
Значит, его деятельность здесь оценена, как халтура, пародия на президентство.
Все маленькие победы - это только благодаря Конгрессу и Сенату.
Сам он сопротивлялся, как мог.
Рейган нужен.
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06.11.2020 04:31 Ответить
Вы это серьезно? Вы считаете что Демократы что , то реально ммогут помочь Уераине? Или вам напомнить одеяла и спальные мешки от Обамы? Когда нужны были бронежелеты и каски как минимум. А что нужно Украине сейчас при нынешней власти? Плохо выполнил свою задачу по отношению к Украине? А как насчет самих украинцев ,которые проголосовали за Зеленского и главное как проголосовали! Вы вообще то как это выразится, берега не попутали? Или вы считаете что США должна прийти сюда и за вас сделать всю грязную работу- освободить трехмиллионый город???? Как вы себе это представляете? Или может быть накормить всех жаждущих, пока местная элмта будет добивать остатки страны и экономики? Вы вообще адекватные или нет? Какие суммы выделяются конгрессом вам в помощь? Сколько новых видов вооружения, которое вам уже разрешили иметь, вы приняли в этом году? Как любой Президент США должен оценить высказываеюния руководителя переговорной группы в Минске о том что нам то и вооружаться до зубов и не надо! Как специалисты по среднесрочному планированию должны оценить прошедшие местные выборы, на которых проходит пятая колонна по Юго Востоку? Это я голосовал за прокассапских консерв или вы???? И я могу накидать еще с десяток вопросов, и они пойдут не в бровь а в глаз!
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06.11.2020 05:29 Ответить
Оценена кем? 73%, выбравшими клоуна президентом? О да, это очень авторитетная и образованная часть общества.
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06.11.2020 15:03 Ответить
И ещё, вы помните, как на прошлых выборах на России шампанское пили, когда Трамп победил? Так вот, как-то не хочется опять ликование видеть.
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06.11.2020 04:33 Ответить
Не надо с русскими бизнес вести и шахеры-махеры с компаниями дерипаскиными делать.
Они - токсичные.
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06.11.2020 01:29 Ответить
Рассказывай эти рассказни своему лысому тамбовскому деду
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05.11.2020 19:03 Ответить
а погроми, що влаштовані чорножопими тут абсолютно ніпричому? я думаю, що саме кольорові і голосували за байдена.
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05.11.2020 20:25 Ответить
дві ображені мармизи.Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 6241
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05.11.2020 18:48 Ответить
Ну , давай Дональд , покеда .. Я тоже , долго не задєржусь . Увідімся скоро ,, в Ростове . Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 2557 .
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 8263.
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05.11.2020 19:03 Ответить
9-1 - это нормально,
ведь байден наказал своим сторонникам дома сидеть и бюллетень по почте отправлять,
а трамп - наоборот.
так и должно было случиться, всё по делу Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 7020
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05.11.2020 19:02 Ответить
Всех почмейстеров - поставить на вид ! ( Покамест без выговоров , но имейте ввиду , что после выговора , всё будет занесено в учётнуюкарточку ! ) Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 4758 Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 363 .
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05.11.2020 19:15 Ответить
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 7186
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05.11.2020 19:08 Ответить
Это просто писец! У меня уже нет слов! Ты это в Американский сенат отправь, дескать не только потомков рабов надо выплачивать пожизненные компенсации, ну и еще 42 миллионой Укоаине! Потому что когдато предки Байдена(??????!!!!!) Передали банкиру Байде золото гетьмана Полуботко! Остановите эту планету наконец то, я дальше не хочу с этими долботятлами ничего иметь общего!
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05.11.2020 19:17 Ответить
так пошло вон отсюда винторогое быдло, засрал всю ветку своими алкоголичными высерами
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05.11.2020 19:31 Ответить
Не пью, не курю,наркоту не употребляю! Веду здоровый образ жизни. Наверно " пересичному громодянину" и не нравится мои высказывания. Затыкать рот будешь своей жене или подруге, кассапский вы.лядок!
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05.11.2020 19:43 Ответить
Тебя надо в кунсткамеру сдать, или в палату мер и весов - как самого здорового лишнехромосомного набутылочника Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 6152 Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 1614
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05.11.2020 22:58 Ответить
Вітаю, Валентине. Вас спамлять.
Не відповіла за Арестовича, перетнемося - ще перетнемося.
В Україні люди під впливом лівої пропаганди, новини, які подаються - односторонні.
Не переконаєте.
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05.11.2020 23:01 Ответить
Это не левацкое влияние, это уже больше! Это помутнение рассудка! Как по мне это цивиллизационная катастрофа всего человечества! Люди отказываются верить своим ушам, глазам и разуму. Они слепы и глухи, они отрицают совершенно очевидные факты, они больше не принадлежат реальному Миру, они живут в выдуманной реальности! Их нет! Они мертвы! Поздравляю, мы живем среди мертвецов!
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05.11.2020 23:48 Ответить
Це кацап, ваш Валентайн, тому його і спамлять. Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 5026
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06.11.2020 00:32 Ответить
Да нет, просто Цензор постепенно превращается в левацкую помойку, как Газета " Правда" или " Комсомольсаая Правда"!
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06.11.2020 01:05 Ответить
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 7931
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06.11.2020 01:08 Ответить
Да пофиг мне ваши жалобы! Ибо по сути ,вы ничего сказать не можете.
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06.11.2020 01:11 Ответить
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 330
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06.11.2020 01:14 Ответить
Прошу ніколи мені більше не писати.
Мені вистачило ваших коментарів на мою адресу вчора.
Я ж =пришелепкувата= для вас. І товариш мій.
От і спілкуйтеся з вумними.
А Валентин з України і на форумі давно. Якщо не помиляюся, з Києва.
Бувайте здорові.
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06.11.2020 01:31 Ответить
Вам шо повилазило, шо це кацапський троль, чи у вас помутніння в очах? Це ми всі для вас з вашим товаришем пришелепкуваті, а ви - розумні, далекоглядні, політично грамотні, пихаті та переповнені ненависті до тих, у кого інша думка, більш здорова та логічна думка.
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06.11.2020 01:42 Ответить
Vedana Іренка і тобі накидує. Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 9486 В її словах відчувається агресія і ненависть.Як в зелених перед виборами 2019 року.Є такий наш далекобійник,який живе в США,Павло.То він проголосував за Трампа. Він наш і адекватний.Йому в коментарях вчора також накидади.При чому ті,як вважаються проукраїнські.Пропаганда робить дива,або жахіття.

Ось його канал:
https://www.youtube.com/channel/UCbFgOb5lMq1kz0T5oO7FKFQ
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06.11.2020 02:05 Ответить
ОК, подивлюся.
Дякую.
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06.11.2020 05:31 Ответить
Показує старе звернення.
Я не хочу join or subscribe, а тільки побачити те відео про вибори і коменти.
Маєш лінк ?
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06.11.2020 05:56 Ответить
Vedana А вище під американським прапором,схожий на троля.Хоча не можу тут на 100 відсотків сказати.

Ось його слова:''потому что он приоткрыл завесу о том что собой представляет вся АМЕРИКАНЧКАЯ элита, за редким исключением- это прежде всего Педофилия, Сексуальные скандалы, Коррупция в высших эшелонах власти, и Их связи по всему Миру через кровавые жертвоприношения детей! Вся мировая элита погрязла в этом сатанинском дерьме.''

За це я вже чув і ще на початку епідемії.Особливо за жертвоприношення дітей.Це московський вкид.Хоча по інших коментарях в нього багато норм інформації.
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06.11.2020 02:16 Ответить
Валентин має свою думку на окремі світоглядні речі, я в курсі.
Він розповідав про себе, роботу, родину.
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06.11.2020 03:05 Ответить
Vedana Але Іренка тобі накидала. Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 3430 Хоча ти казала вже не раз,щоб більше не писала тобі.До мене також вона пише сама і сама каже,що більше не буде писати.
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06.11.2020 03:21 Ответить
😂
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06.11.2020 03:50 Ответить
Побудем трохи монстрами форуму. Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 4848

Монстр, до речі, буває компліментом. Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 4848
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06.11.2020 05:35 Ответить
Так, тут адептів кремля не поважають.
https://www.theguardian.com/us-news/2019/oct/05/trump-told-theresa-may-he-*******-russia-was-behind-skripal-poisoning
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06.11.2020 01:26 Ответить
Пане Харків Сумський, я лише сказала, що не вдаватимуся в деталі.
Щось - так, щось - ні.
І Трампа не захищаю і не пропагую.
Він - дуже спешел, його ніхто вже не змінить.
Але обмежувати в деструктивних діях (законно) - потрібно.
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06.11.2020 01:33 Ответить
То він нам ще й золото піджене, а там набігло чимало.
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05.11.2020 19:52 Ответить
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 2422
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05.11.2020 20:27 Ответить
Це вже істєріка . Не дай Боже ще когось обвініт во вмєшатєльствє ( акромя расії канешно ... ) Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 369
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05.11.2020 19:20 Ответить
"All of the recent Biden claimed States will be legally challenged by us for Voter Fraud and State Election Fraud." "Трамп обіцяє оскаржити результати всіх штатів, де Байден перебрав перемогу"
А в тих штатах де перемiг вiн сам, Трамп пообiцяв свою перемогу не оскаржувати. С чого б оце воно так? Хто пiдскаже...
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05.11.2020 19:32 Ответить
Мумбаюмба, я вижу сегодня ты дежурный по прадедушке Байдену в рошене Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 4550
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05.11.2020 19:45 Ответить
Антонпатефон, я би не против, в общем то. Тока нихто такой работы пока не предлагал
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05.11.2020 19:50 Ответить
тебе стало жалко обоссаного масковскими лядями рыжего клоуна - и ты за него вступился? Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 7878 Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 6957
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05.11.2020 22:59 Ответить
Тому що воно хитрий рижий клован, плює на всіх включаючи США.
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05.11.2020 19:42 Ответить
Ну, проиграл, что же поделаешь! Ты не маленький! (с) "Бег"
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05.11.2020 19:45 Ответить
TRUMP, STOP BEING A CUNT
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05.11.2020 19:48 Ответить
Do you think he is able to?
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05.11.2020 19:51 Ответить
No !
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05.11.2020 19:52 Ответить
That's what I'm taliking about
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05.11.2020 19:53 Ответить
И этот муфлон тоже "вцепился в кресло до синевы пальцев"(с)
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05.11.2020 19:57 Ответить
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 9804
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05.11.2020 20:41 Ответить
плакса и хнытик - ни хера держать удар не умеет.
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05.11.2020 22:17 Ответить
ну це вже починае бути схоже на ситуацию в Билоруси...
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06.11.2020 06:48 Ответить
Трамп закликав зупинити підрахунок голосів на виборах президента в США - Цензор.НЕТ 5196
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06.11.2020 13:10 Ответить
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