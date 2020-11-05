Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві
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У Миколаєві правоохоронці виявили арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів у квартирі 35-річного психолога-практика.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.
"35-річний практичний психолог зберігав у власній квартирі пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, близько сотні набоїв різного калібру та ножі. Усе це, чоловік пояснює, що тримав для колекції та планував зайнятись продажем. Зі слів господаря, він відомий практикуючий психолог, який вже видав декілька книжок та збирався писати наступну, але не міг почати, не прийнявши внутрішню частину себе, яка пов'язана з силою", - сказано в повідомленні.
Чоловік повідомив правоохоронцям, що колекціонував зброю та боєприпаси з дитинства і планував зібране реалізувати. Також, за його словами, "це було спробою втілити красу і силу в одному, а також відобразити історію". Крім того, він охоче розповідав про своє "хобі" підписникам у соціальних мережах, про що стало відомо і правоохоронцям.
Так, правоохоронці прибули до психолога з санкцією на обшук. Серед вилученого виявили детонатор до ручної осколкової гранати іноземного виробництва, який містить заряд вибухової речовини і належить до категорії вибухонебезпечних предметів і підлягає негайному знищенню через загрозу мимовільного вибуху, радіус ураження кілька метрів.
"Зброю і вибухівку правоохоронці вилучили і направлять на експертизу. Частково боєприпаси фахівці знищили через ризик транспортування", - додали в поліції.
За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бічними припасами та вибуховими речовинами).
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Но я то от отвращения, а там - шоб не быть зарезанным в толкотне между быдлом за Фемистокла или за Геропитека.
Чего ты такое написал - х.з., я хоть и ненавижу всех одинаково, но против несправедливости.
Если бы дворник такое совершил, то ты =
То же и тут же - че тогда он шел туда? Бабло дармовое рубить? Так почти не бывает то.
Хоспоти, чел пошел, 8 лет отучился и вы будешь его шпынять? А может его подставили, либо так "подсидели", не?
Кстати в высерах из Торы есть - Не суди да несудим будешь.
Такой себе высер, но вот тут - правильно. кто мы такие шоп сразу по тексту гавкать то?
Че ты выбрал инженера профессию, когда надо сварщика?
Чего, жена, дети? Ну так и сиди - я ше гедавно - бабка какая-то беснуется - ой, газ будет по 8, шо за власть..... я ей - каков народ, такая и власть........ и по новой - Зеленского надо выгонять.... я такой
че ты тут забыл то?
отже!
\\\\\\\\По словам хозяина, он известный практикующий психолог, который уже издал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой Источник: https://censor.net/ru/n3229342\\\\\\
Только шо посм. Киногрехи какой-то там части Звездных войн - думаю что ментоцейские не нашли у Силача световой, на там лазерный меч?
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник -
Незакрытый пуп Земли.
Владимир Высоцкий
я так понимаю, оружие коллекционное и скорей всего, деактивированное временем...
ну, нашли старый запал от гранаты ПМВ, его и взорвали на месте??
да и фоток нет,- значит нечего показать.
накрыли борцуны очередного коллекционера ради премии и галочки...
а всё из-за отсутствия Закона об оружии
https://zbroya.info/uk/blog/19788_mikolayivska-politsiia-vidraportuvala-pro-zatrimannia-zbroiovogo-barona-video/