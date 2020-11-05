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Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві

Новини Цензор.НЕТ Події

Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві

У Миколаєві правоохоронці виявили арсенал зброї, вибухівки та боєприпасів у квартирі 35-річного психолога-практика.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, передає Цензор.НЕТ.

"35-річний практичний психолог зберігав у власній квартирі пістолети, гранати, гвинтівки, автомати, близько сотні набоїв різного калібру та ножі. Усе це, чоловік пояснює, що тримав для колекції та планував зайнятись продажем. Зі слів господаря, він відомий практикуючий психолог, який вже видав декілька книжок та збирався писати наступну, але не міг почати, не прийнявши внутрішню частину себе, яка пов'язана з силою", - сказано в повідомленні.

Чоловік повідомив правоохоронцям, що колекціонував зброю та боєприпаси з дитинства і планував зібране реалізувати. Також, за його словами, "це було спробою втілити красу і силу в одному, а також відобразити історію". Крім того, він охоче розповідав про своє "хобі" підписникам у соціальних мережах, про що стало відомо і правоохоронцям.

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Так, правоохоронці прибули до психолога з санкцією на обшук. Серед вилученого виявили детонатор до ручної осколкової гранати іноземного виробництва, який містить заряд вибухової речовини і належить до категорії вибухонебезпечних предметів і підлягає негайному знищенню через загрозу мимовільного вибуху, радіус ураження кілька метрів.

"Зброю і вибухівку правоохоронці вилучили і направлять на експертизу. Частково боєприпаси фахівці знищили через ризик транспортування", - додали в поліції.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бічними припасами та вибуховими речовинами).

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве - Цензор.НЕТ 4571 Психолога нужно свозить к психиатру.
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05.11.2020 17:38
+5
А где обещанные фото? Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве - Цензор.НЕТ 2100
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05.11.2020 17:38
+5
от психолога до психа один шаг
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05.11.2020 17:42
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Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве - Цензор.НЕТ 722 Cвоеобразные методы лечения!
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05.11.2020 17:36 Відповісти
Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве - Цензор.НЕТ 4571 Психолога нужно свозить к психиатру.
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05.11.2020 17:38 Відповісти
да, уж...редкий идиот....
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05.11.2020 17:56 Відповісти
ммм, кстати слово "идиот" - я(не хожу на выборы), так называли в Греции таких.
Но я то от отвращения, а там - шоб не быть зарезанным в толкотне между быдлом за Фемистокла или за Геропитека.
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05.11.2020 18:31 Відповісти
А где обещанные фото? Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве - Цензор.НЕТ 2100
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05.11.2020 17:38 Відповісти
Где фотки? Или фотку взрывателя стыдно было выкладывать???
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05.11.2020 17:40 Відповісти
какой же он тогда психолог ? )))
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05.11.2020 17:41 Відповісти
психопат
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05.11.2020 18:34 Відповісти
от психолога до психа один шаг
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05.11.2020 17:42 Відповісти
Бажання стати психологом чи психіатром це діагноз!
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05.11.2020 17:52 Відповісти
Да? А почему гробовщиков не упомянул? Или крематорщиков? Или шпионов, то есть мужественных разведунов? Или отравщиков(Боширово-петровых)?
Чего ты такое написал - х.з., я хоть и ненавижу всех одинаково, но против несправедливости.
Если бы дворник такое совершил, то ты = Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 907 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5131 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 2883
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05.11.2020 18:34 Відповісти
А ти пробував працювати з психотиками кожен день з ранку до вечора(хоч санітаром)? Ти гробокопатєль?
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05.11.2020 18:58 Відповісти
А ты водиле скажи - А ты пробовал баранку крутить и шаровые, а если найду?
То же и тут же - че тогда он шел туда? Бабло дармовое рубить? Так почти не бывает то.
Хоспоти, чел пошел, 8 лет отучился и вы будешь его шпынять? А может его подставили, либо так "подсидели", не?
Кстати в высерах из Торы есть - Не суди да несудим будешь.
Такой себе высер, но вот тут - правильно. кто мы такие шоп сразу по тексту гавкать то?
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05.11.2020 19:13 Відповісти
Може це в Торі, а може Сковорода сказав... Карочє вибирай професію у відповідності до поставленого тобі діагнозу. Пройди тест на профпридатність, бо будеш як ЗЄ в кріслі прєза.
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05.11.2020 19:24 Відповісти
Мужик, так ты же тоже так же не там живешь где надо?
Че ты выбрал инженера профессию, когда надо сварщика?
Чего, жена, дети? Ну так и сиди - я ше гедавно - бабка какая-то беснуется - ой, газ будет по 8, шо за власть..... я ей - каков народ, такая и власть........ Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 8125 и по новой - Зеленского надо выгонять.... я такой Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 7264
че ты тут забыл то?
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05.11.2020 19:29 Відповісти
Ти, я бачу, гдє надо. Не підкажеш, що спільного між черевиком і ножицями?
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05.11.2020 19:52 Відповісти
не підкажеш чому мені на це - попуТіну?
отже!
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05.11.2020 20:11 Відповісти
Пан-психолог подпили и обиделись, кажись) И в Торе - не высеры, дядя. Там для умных и не шибко обидчивых
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05.11.2020 19:27 Відповісти
И это еще наркологов и юрыстов не проверяли .
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05.11.2020 17:55 Відповісти
Таких коллекционеров у нас много. Важно,кто мог ,при определенных обстоятельствах, стать мишенью для этой коллекции.
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05.11.2020 18:18 Відповісти
да в принципе - если его гос-во не защищает, то логично шо мол для самозащиты. Ну нах... мне такое гос-во шо "когда застрелят в вашем доме, то приходите"? А вот когда застрелю я, то Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 4432
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05.11.2020 18:26 Відповісти
сильні направо, красиві наліво, а йому хоч розірвися
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05.11.2020 18:19 Відповісти
Тот случай когда придя психологу псих не ты, а он Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 9210

\\\\\\\\По словам хозяина, он известный практикующий психолог, который уже издал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой Источник: https://censor.net/ru/n3229342\\\\\\

Только шо посм. Киногрехи какой-то там части Звездных войн - думаю что ментоцейские не нашли у Силача световой, на там лазерный меч?
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05.11.2020 18:24 Відповісти
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник -
Незакрытый пуп Земли.

Владимир Высоцкий
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05.11.2020 18:35 Відповісти
А кто же тогда сможет поставить правильный диагноз нашему шуту, который собрался заключить с Бразилией договор о совместном сотрудничестве в оборонно-стратегическом союзе.
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05.11.2020 18:36 Відповісти
Наверное нервы невпи.ду.
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05.11.2020 18:43 Відповісти
Он наверное что то знает???🤔🤫
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05.11.2020 18:44 Відповісти
что за бред? как это, боеприпасы уничтожили на месте из-за риска транспортировки? прямо в квартире?
я так понимаю, оружие коллекционное и скорей всего, деактивированное временем...
ну, нашли старый запал от гранаты ПМВ, его и взорвали на месте??
да и фоток нет,- значит нечего показать.
накрыли борцуны очередного коллекционера ради премии и галочки...
а всё из-за отсутствия Закона об оружии
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05.11.2020 18:57 Відповісти
Так і є.
https://zbroya.info/uk/blog/19788_mikolayivska-politsiia-vidraportuvala-pro-zatrimannia-zbroiovogo-barona-video/
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06.11.2020 10:03 Відповісти
"Тримав гранати для колекції" ((( А що , так можна було ??? ((( А Рифмастер за корпус від МОН вже другий рік сидить ((( Пи#дець якийсь (((
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05.11.2020 19:20 Відповісти
"...незаконное обращение с оружием, боковыми припасами..." Это журналюги взрыватель боковым припасом величают?
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05.11.2020 19:53 Відповісти
А фотки?
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05.11.2020 20:45 Відповісти
на сайті зброя інфо з фотками
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06.11.2020 08:59 Відповісти
Ему по работе надо.
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05.11.2020 21:17 Відповісти
Ну и что? А если это у него лабораторный реквизит, необходимый для более понятного и доходчивого психологического воздействия на лечащегося клиента и особенно это важно, наверное, при индивидуальном лечении или перевоспитании. Лечимый клиент должен четко понимать разницу между оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Поэтому не нужно спешить с выводами, а может сразу обратиться за рекомендациями в Венецианскую комиссию, она теперь дает советы Украине по любым вопросам, включая судейские полномочия.
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05.11.2020 21:25 Відповісти
Іпать, треба ж йому якось "клієнтів" заспокоювати.. :Р
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05.11.2020 21:39 Відповісти
Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1579 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1579 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1579
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05.11.2020 21:49 Відповісти
Покайтесь, браття, i не робiть х*йнi

Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5776 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5776 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5776
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05.11.2020 21:49 Відповісти
Эмигрировал бы в США колекционировал бы все кроме взрывчатки на законных основаниях или пошел бы в психологом в сбу или мвд колекционировал бы без напрягов, а теперь в будет минимум 3 года ничего не коллекционировать и успокаивать сокамерников или в лучшем случае инспектора отдела пробации или что наиболее вероятно вести научные дискуссии с психиатром, только в качестве пациента.
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05.11.2020 23:22 Відповісти
Ну а вообще я за короткоствол...
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05.11.2020 23:24 Відповісти
вчора на якомусь сайті проскочила новина, що законопроект мають вже на днях розглянути в ВР, комітети всі підписали і погодили, от тільки який той, що за участю УВЗ, чи мусорський з їбісом, де хочуть заборонити револьвери (дебіли..) і перед тим як упити короткоствол маєш 5 років володіти іншою зброєю і щоб без проблем і купа ще ментовських заманух.
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06.11.2020 08:58 Відповісти
You can get more with a kind word and a gun than with just a kind word. ©
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06.11.2020 08:01 Відповісти
 
 