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Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве

В Николаеве правоохранители обнаружили арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов в квартире 35-летнего психолога-практика.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.

"35-летний практикующий психолог хранил в собственной квартире пистолеты, гранаты, винтовки, автоматы, около сотни патронов различного калибра и ножи. Все это мужчина объясняет, что держал для коллекции и планировал заняться продажей. По словам хозяина, он известный практикующий психолог, который уже издал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой", - сказано в сообщении.

Мужчина сообщил правоохранителям, что коллекционировал оружие и боеприпасы с детства и планировал собранное реализовать. Также, по его словам, "это было попыткой воплотить красоту и силу в одном, а также запечатлеть историю". Кроме того, он охотно рассказывал о своем "хобби" подписчикам в социальных сетях, о чем стало известно и правоохранителям.

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Так, правоохранители прибыли к психологу с санкцией на обыск. Среди изъятого обнаружили взрыватель к ручной осколочной гранате иностранного производства, который содержит заряд взрывчатого вещества и относится к категории взрывоопасных предметов и подлежит немедленному уничтожению из-за угрозы самопроизвольного взрыва, радиус поражения несколько метров.

"Оружие и взрывчатку правоохранители изъяли и направят на экспертизу. Частично боеприпасы специалисты уничтожили из-за риска транспортировки", - добавили в полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием, боковыми припасами и взрывчатыми веществами).
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Топ комментарии
+12
Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве - Цензор.НЕТ 4571 Психолога нужно свозить к психиатру.
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05.11.2020 17:38
+5
А где обещанные фото? Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве - Цензор.НЕТ 2100
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05.11.2020 17:38
+5
от психолога до психа один шаг
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05.11.2020 17:42
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Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве - Цензор.НЕТ 722 Cвоеобразные методы лечения!
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05.11.2020 17:36 Ответить
Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве - Цензор.НЕТ 4571 Психолога нужно свозить к психиатру.
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05.11.2020 17:38 Ответить
да, уж...редкий идиот....
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05.11.2020 17:56 Ответить
ммм, кстати слово "идиот" - я(не хожу на выборы), так называли в Греции таких.
Но я то от отвращения, а там - шоб не быть зарезанным в толкотне между быдлом за Фемистокла или за Геропитека.
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05.11.2020 18:31 Ответить
А где обещанные фото? Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве - Цензор.НЕТ 2100
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05.11.2020 17:38 Ответить
Где фотки? Или фотку взрывателя стыдно было выкладывать???
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05.11.2020 17:40 Ответить
какой же он тогда психолог ? )))
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05.11.2020 17:41 Ответить
психопат
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05.11.2020 18:34 Ответить
от психолога до психа один шаг
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05.11.2020 17:42 Ответить
Бажання стати психологом чи психіатром це діагноз!
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05.11.2020 17:52 Ответить
Да? А почему гробовщиков не упомянул? Или крематорщиков? Или шпионов, то есть мужественных разведунов? Или отравщиков(Боширово-петровых)?
Чего ты такое написал - х.з., я хоть и ненавижу всех одинаково, но против несправедливости.
Если бы дворник такое совершил, то ты = Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 907 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5131 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 2883
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05.11.2020 18:34 Ответить
А ти пробував працювати з психотиками кожен день з ранку до вечора(хоч санітаром)? Ти гробокопатєль?
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05.11.2020 18:58 Ответить
А ты водиле скажи - А ты пробовал баранку крутить и шаровые, а если найду?
То же и тут же - че тогда он шел туда? Бабло дармовое рубить? Так почти не бывает то.
Хоспоти, чел пошел, 8 лет отучился и вы будешь его шпынять? А может его подставили, либо так "подсидели", не?
Кстати в высерах из Торы есть - Не суди да несудим будешь.
Такой себе высер, но вот тут - правильно. кто мы такие шоп сразу по тексту гавкать то?
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05.11.2020 19:13 Ответить
Може це в Торі, а може Сковорода сказав... Карочє вибирай професію у відповідності до поставленого тобі діагнозу. Пройди тест на профпридатність, бо будеш як ЗЄ в кріслі прєза.
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05.11.2020 19:24 Ответить
Мужик, так ты же тоже так же не там живешь где надо?
Че ты выбрал инженера профессию, когда надо сварщика?
Чего, жена, дети? Ну так и сиди - я ше гедавно - бабка какая-то беснуется - ой, газ будет по 8, шо за власть..... я ей - каков народ, такая и власть........ Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 8125 и по новой - Зеленского надо выгонять.... я такой Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 7264
че ты тут забыл то?
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05.11.2020 19:29 Ответить
Ти, я бачу, гдє надо. Не підкажеш, що спільного між черевиком і ножицями?
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05.11.2020 19:52 Ответить
не підкажеш чому мені на це - попуТіну?
отже!
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05.11.2020 20:11 Ответить
Пан-психолог подпили и обиделись, кажись) И в Торе - не высеры, дядя. Там для умных и не шибко обидчивых
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05.11.2020 19:27 Ответить
И это еще наркологов и юрыстов не проверяли .
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05.11.2020 17:55 Ответить
Таких коллекционеров у нас много. Важно,кто мог ,при определенных обстоятельствах, стать мишенью для этой коллекции.
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05.11.2020 18:18 Ответить
да в принципе - если его гос-во не защищает, то логично шо мол для самозащиты. Ну нах... мне такое гос-во шо "когда застрелят в вашем доме, то приходите"? А вот когда застрелю я, то Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 4432
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05.11.2020 18:26 Ответить
сильні направо, красиві наліво, а йому хоч розірвися
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05.11.2020 18:19 Ответить
Тот случай когда придя психологу псих не ты, а он Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 9210

\\\\\\\\По словам хозяина, он известный практикующий психолог, который уже издал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой Источник: https://censor.net/ru/n3229342\\\\\\

Только шо посм. Киногрехи какой-то там части Звездных войн - думаю что ментоцейские не нашли у Силача световой, на там лазерный меч?
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05.11.2020 18:24 Ответить
И один из них, механик,
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник -
Незакрытый пуп Земли.

Владимир Высоцкий
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05.11.2020 18:35 Ответить
А кто же тогда сможет поставить правильный диагноз нашему шуту, который собрался заключить с Бразилией договор о совместном сотрудничестве в оборонно-стратегическом союзе.
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05.11.2020 18:36 Ответить
Наверное нервы невпи.ду.
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05.11.2020 18:43 Ответить
Он наверное что то знает???🤔🤫
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05.11.2020 18:44 Ответить
что за бред? как это, боеприпасы уничтожили на месте из-за риска транспортировки? прямо в квартире?
я так понимаю, оружие коллекционное и скорей всего, деактивированное временем...
ну, нашли старый запал от гранаты ПМВ, его и взорвали на месте??
да и фоток нет,- значит нечего показать.
накрыли борцуны очередного коллекционера ради премии и галочки...
а всё из-за отсутствия Закона об оружии
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05.11.2020 18:57 Ответить
Так і є.
https://zbroya.info/uk/blog/19788_mikolayivska-politsiia-vidraportuvala-pro-zatrimannia-zbroiovogo-barona-video/
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06.11.2020 10:03 Ответить
"Тримав гранати для колекції" ((( А що , так можна було ??? ((( А Рифмастер за корпус від МОН вже другий рік сидить ((( Пи#дець якийсь (((
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05.11.2020 19:20 Ответить
"...незаконное обращение с оружием, боковыми припасами..." Это журналюги взрыватель боковым припасом величают?
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05.11.2020 19:53 Ответить
А фотки?
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05.11.2020 20:45 Ответить
на сайті зброя інфо з фотками
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06.11.2020 08:59 Ответить
Ему по работе надо.
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05.11.2020 21:17 Ответить
Ну и что? А если это у него лабораторный реквизит, необходимый для более понятного и доходчивого психологического воздействия на лечащегося клиента и особенно это важно, наверное, при индивидуальном лечении или перевоспитании. Лечимый клиент должен четко понимать разницу между оружием, взрывчаткой и боеприпасами. Поэтому не нужно спешить с выводами, а может сразу обратиться за рекомендациями в Венецианскую комиссию, она теперь дает советы Украине по любым вопросам, включая судейские полномочия.
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05.11.2020 21:25 Ответить
Іпать, треба ж йому якось "клієнтів" заспокоювати.. :Р
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05.11.2020 21:39 Ответить
Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1579 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1579 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 1579
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05.11.2020 21:49 Ответить
Покайтесь, браття, i не робiть х*йнi

Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5776 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5776 Арсенал зброї, боєприпасів і вибухівки вилучили у психолога в Миколаєві - Цензор.НЕТ 5776
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05.11.2020 21:49 Ответить
Эмигрировал бы в США колекционировал бы все кроме взрывчатки на законных основаниях или пошел бы в психологом в сбу или мвд колекционировал бы без напрягов, а теперь в будет минимум 3 года ничего не коллекционировать и успокаивать сокамерников или в лучшем случае инспектора отдела пробации или что наиболее вероятно вести научные дискуссии с психиатром, только в качестве пациента.
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05.11.2020 23:22 Ответить
Ну а вообще я за короткоствол...
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05.11.2020 23:24 Ответить
вчора на якомусь сайті проскочила новина, що законопроект мають вже на днях розглянути в ВР, комітети всі підписали і погодили, от тільки який той, що за участю УВЗ, чи мусорський з їбісом, де хочуть заборонити револьвери (дебіли..) і перед тим як упити короткоствол маєш 5 років володіти іншою зброєю і щоб без проблем і купа ще ментовських заманух.
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06.11.2020 08:58 Ответить
You can get more with a kind word and a gun than with just a kind word. ©
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06.11.2020 08:01 Ответить
 
 