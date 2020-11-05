Арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатки изъяли у психолога в Николаеве
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В Николаеве правоохранители обнаружили арсенал оружия, взрывчатки и боеприпасов в квартире 35-летнего психолога-практика.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, передает Цензор.НЕТ.
"35-летний практикующий психолог хранил в собственной квартире пистолеты, гранаты, винтовки, автоматы, около сотни патронов различного калибра и ножи. Все это мужчина объясняет, что держал для коллекции и планировал заняться продажей. По словам хозяина, он известный практикующий психолог, который уже издал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой", - сказано в сообщении.
Мужчина сообщил правоохранителям, что коллекционировал оружие и боеприпасы с детства и планировал собранное реализовать. Также, по его словам, "это было попыткой воплотить красоту и силу в одном, а также запечатлеть историю". Кроме того, он охотно рассказывал о своем "хобби" подписчикам в социальных сетях, о чем стало известно и правоохранителям.
Так, правоохранители прибыли к психологу с санкцией на обыск. Среди изъятого обнаружили взрыватель к ручной осколочной гранате иностранного производства, который содержит заряд взрывчатого вещества и относится к категории взрывоопасных предметов и подлежит немедленному уничтожению из-за угрозы самопроизвольного взрыва, радиус поражения несколько метров.
"Оружие и взрывчатку правоохранители изъяли и направят на экспертизу. Частично боеприпасы специалисты уничтожили из-за риска транспортировки", - добавили в полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.263 УК (незаконное обращение с оружием, боковыми припасами и взрывчатыми веществами).
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Но я то от отвращения, а там - шоб не быть зарезанным в толкотне между быдлом за Фемистокла или за Геропитека.
Чего ты такое написал - х.з., я хоть и ненавижу всех одинаково, но против несправедливости.
Если бы дворник такое совершил, то ты =
То же и тут же - че тогда он шел туда? Бабло дармовое рубить? Так почти не бывает то.
Хоспоти, чел пошел, 8 лет отучился и вы будешь его шпынять? А может его подставили, либо так "подсидели", не?
Кстати в высерах из Торы есть - Не суди да несудим будешь.
Такой себе высер, но вот тут - правильно. кто мы такие шоп сразу по тексту гавкать то?
Че ты выбрал инженера профессию, когда надо сварщика?
Чего, жена, дети? Ну так и сиди - я ше гедавно - бабка какая-то беснуется - ой, газ будет по 8, шо за власть..... я ей - каков народ, такая и власть........ и по новой - Зеленского надо выгонять.... я такой
че ты тут забыл то?
отже!
\\\\\\\\По словам хозяина, он известный практикующий психолог, который уже издал несколько книг и собирался писать следующую, но не мог начать, не приняв внутреннюю часть себя, которая связана с силой Источник: https://censor.net/ru/n3229342\\\\\\
Только шо посм. Киногрехи какой-то там части Звездных войн - думаю что ментоцейские не нашли у Силача световой, на там лазерный меч?
Рассказал, сбежав от нянек,
Что Бермудский многогранник -
Незакрытый пуп Земли.
Владимир Высоцкий
я так понимаю, оружие коллекционное и скорей всего, деактивированное временем...
ну, нашли старый запал от гранаты ПМВ, его и взорвали на месте??
да и фоток нет,- значит нечего показать.
накрыли борцуны очередного коллекционера ради премии и галочки...
а всё из-за отсутствия Закона об оружии
https://zbroya.info/uk/blog/19788_mikolayivska-politsiia-vidraportuvala-pro-zatrimannia-zbroiovogo-barona-video/