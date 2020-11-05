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Зеленський підписав указ про передачу Міносвіти Національної академії держуправління при президентові України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав указ про передачу Міносвіти Національної академії держуправління при президентові України

Національну академію державного управління при президентові України передано у сферу управління Міністерства освіти і науки. Відповідний указ підписав сьогодні президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Погодитися з пропозицією Кабінету Міністрів України та Державного управління справами про передачу Національної академії державного управління при президентові України (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) у сферу управління Міністерства освіти і науки України", - сказано в документі.

Як повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, Академія буде приєднана до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Національна академія державного управління при президенті України була створена в 1995 році. Її вважають головним державним вищим навчальним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
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заберите у него ручку!!!. ради Бога!!!
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05.11.2020 20:42 Відповісти
написал не минобразованиЮ и спутал, кто к кому идет в подчинение...
всё шутит шутками
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05.11.2020 21:00 Відповісти
Зеленский подписал указ о передаче Минобразования Национальной академии госуправления при Президенте Украины - Цензор.НЕТ 9699
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05.11.2020 20:43 Відповісти
Нарешті гнойний університет передано в лоно науки.
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05.11.2020 21:20 Відповісти
Их там "проффесора" учат по фене говорить. Потом в Трускавец поедут продолжать учёбу. Может Лерку туда из Лонд0на выпишут.
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05.11.2020 21:22 Відповісти
Не знаю як зараз, а у 2009 році за фактом це ще була ВПШ.
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06.11.2020 09:48 Відповісти
 
 