Зеленський підписав указ про передачу Міносвіти Національної академії держуправління при президентові України
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Національну академію державного управління при президентові України передано у сферу управління Міністерства освіти і науки. Відповідний указ підписав сьогодні президент України Володимир Зеленський.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"Погодитися з пропозицією Кабінету Міністрів України та Державного управління справами про передачу Національної академії державного управління при президентові України (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) у сферу управління Міністерства освіти і науки України", - сказано в документі.
Як повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, Академія буде приєднана до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Національна академія державного управління при президенті України була створена в 1995 році. Її вважають головним державним вищим навчальним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.
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