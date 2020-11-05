Зеленський підписав указ про передачу Міносвіти Національної академії держуправління при президентові України

Національну академію державного управління при президентові України передано у сферу управління Міністерства освіти і науки. Відповідний указ підписав сьогодні президент України Володимир Зеленський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Погодитися з пропозицією Кабінету Міністрів України та Державного управління справами про передачу Національної академії державного управління при президентові України (разом з Дніпропетровським, Львівським, Одеським, Харківським регіональними інститутами державного управління) у сферу управління Міністерства освіти і науки України", - сказано в документі.

Як повідомив в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет, Академія буде приєднана до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Національна академія державного управління при президенті України була створена в 1995 році. Її вважають головним державним вищим навчальним закладом з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.