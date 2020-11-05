Зеленский подписал указ о передаче Минобразования Национальной академии госуправления при Президенте Украины

Национальная академия государственного управления при Президенте Украины передана в сферу управления Министерства образования и науки. Соответствующий указ подписал сегодня Президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Согласиться с предложением Кабинета Министров Украины и Государственного управления делами о передаче Национальной академии государственного управления при Президенте Украины (вместе с Днепропетровским, Львовским, Одесским, Харьковским региональными институтами государственного управления) в сферу управления Министерства образования и науки Украины", - говорится в документе.

Как сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет, Академия будет будет присоединена к Киевскому национальному университета имени Тараса Шевченко.

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Национальная академия государственного управления при президенте Украины была создана в 1995 году. Ее считают главным государственным высшим учебным заведением по подготовке, переподготовке и повышению квалификации государственных служащих и должностных лиц местного самоуправления.