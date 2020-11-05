Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Після виведення незаконних збройних формувань і демілітаризації окупованого Донбасу налагоджувати мирне життя треба враховуючи думку людей, котрі там живуть.
Про це заявив голова української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Треба вирішити питання демілітаризації, незаконних військових груп, вирішити питання про виведення зброї та людей, які туди прийшли воювати, і тоді наступним кроком стане – повернутися до нормального життя з тими людьми, які там живуть.Це їхня земля, це наша українська земля. Ми повинні навчитися там жити з урахуванням особливостей і специфіки регіону.
Якщо ми сьогодні проведемо вибори, виберемо нову владу в цих регіонах, це зовсім не означає, що ці райони будуть відразу схожі на ті райони, де не було військових дій. Ми повинні це врахувати і розповісти людям, що ці кроки неминучі, якщо ми дійсно хочемо миру і нормального життя", – сказав Кравчук.
Будь ласка, зачекайте...
?????????????????
Точно он? А мужики то не знают. "А я так слышу в первый раз"
Если учитывать их мнение, то войне конца не будет.
Мальчик, почему ещё не спишь? В пятом классе об этом ещё не рассказывали, или ты тогда болел?
Как проходит голосование в харьковской колонии.
Голосование в Качановской колонии. Тимошенко будет голосовать в больнице.
Там на кожному дереві повинні висіти ті, хто звав кацапів
Мы должны это учесть и рассказать людям."
А хто такі ці "ми", які повинні ощасливити ордловців, з якогось переляку?
Чим, в цей час, будуть зайняті "кормільци", постраждаві від київської хунти? Диктувати вимоги?
І головне.
За останні півтора роки в ТКГ знашлось місце хоч для однієї людини, яка представляє та захищає інтереси України та українців?
Поки Клоун ганявся за Порошенком щоб посадити, - хоч саджалка не виросла - , то за цей період наганяв собі не на один термін і тепер шукає шляхи, як би уникнути долі янукОвоча.
В ІДЕАЛІ ЩОБ НЕ БУЛО БІЛЬШЕ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ - ЇХ ТЕРИТОРІЇ МОЖНА ВІДДАТИ ХАРКІВСЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ І ЗАПОРІЗЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЦЕ БУДЕ ГАРНЕ РІШЕННЯ УСІХ СЕПАРСЬКИХ ПРОБЛЕМ