Выборы на Донбассе не решат всех проблем, - Кравчук
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
После вывода незаконных вооруженных формирований и демилитаризации оккупированного Донбасса налаживать мирную жизнь необходимо учитывая мнение людей, которые там живут.
Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Надо решить вопрос демилитаризации, незаконных военных групп, решить вопрос о выводе оружия и людей, которые туда пришли воевать, и тогда следующим шагом станет - вернуться к нормальной жизни с теми людьми, которые там живут. Это их земля, это наша украинская земля. Мы должны научиться там жить с учетом особенностей и специфики региона.
Если мы сегодня проведем выборы, выберем новую власть в этих регионах, это вовсе не означает, что эти районы будут сразу похожи на те районы, где не было военных действий. Мы должны это учесть и рассказать людям, что эти шаги неизбежны, если мы действительно хотим мира и нормальной жизни", - сказал Кравчук.
Пожалуйста, подождите...
?????????????????
Точно он? А мужики то не знают. "А я так слышу в первый раз"
Если учитывать их мнение, то войне конца не будет.
Мальчик, почему ещё не спишь? В пятом классе об этом ещё не рассказывали, или ты тогда болел?
Как проходит голосование в харьковской колонии.
Голосование в Качановской колонии. Тимошенко будет голосовать в больнице.
Там на кожному дереві повинні висіти ті, хто звав кацапів
Мы должны это учесть и рассказать людям."
А хто такі ці "ми", які повинні ощасливити ордловців, з якогось переляку?
Чим, в цей час, будуть зайняті "кормільци", постраждаві від київської хунти? Диктувати вимоги?
І головне.
За останні півтора роки в ТКГ знашлось місце хоч для однієї людини, яка представляє та захищає інтереси України та українців?
Поки Клоун ганявся за Порошенком щоб посадити, - хоч саджалка не виросла - , то за цей період наганяв собі не на один термін і тепер шукає шляхи, як би уникнути долі янукОвоча.
В ІДЕАЛІ ЩОБ НЕ БУЛО БІЛЬШЕ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ - ЇХ ТЕРИТОРІЇ МОЖНА ВІДДАТИ ХАРКІВСЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ І ЗАПОРІЗЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЦЕ БУДЕ ГАРНЕ РІШЕННЯ УСІХ СЕПАРСЬКИХ ПРОБЛЕМ