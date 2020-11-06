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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Выборы на Донбассе не решат всех проблем, - Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы на Донбассе не решат всех проблем, - Кравчук

После вывода незаконных вооруженных формирований и демилитаризации оккупированного Донбасса налаживать мирную жизнь необходимо учитывая мнение людей, которые там живут.

Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо решить вопрос демилитаризации, незаконных военных групп, решить вопрос о выводе оружия и людей, которые туда пришли воевать, и тогда следующим шагом станет - вернуться к нормальной жизни с теми людьми, которые там живут. Это их земля, это наша украинская земля. Мы должны научиться там жить с учетом особенностей и специфики региона.

Если мы сегодня проведем выборы, выберем новую власть в этих регионах, это вовсе не означает, что эти районы будут сразу похожи на те районы, где не было военных действий. Мы должны это учесть и рассказать людям, что эти шаги неизбежны, если мы действительно хотим мира и нормальной жизни", - сказал Кравчук.

Также читайте: Украина предлагает создать на Донбассе Свободную экономическую зону на 30 лет: без нее восстановить экономику невозможно, - Кравчук

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
Они только добавят реальных проблем!
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05.11.2020 21:29
+10
"Мы должны научиться там жить с учетом особенностей и специфики региона.

Мы должны это учесть и рассказать людям."
А хто такі ці "ми", які повинні ощасливити ордловців, з якогось переляку?
Чим, в цей час, будуть зайняті "кормільци", постраждаві від київської хунти? Диктувати вимоги?
І головне.
За останні півтора роки в ТКГ знашлось місце хоч для однієї людини, яка представляє та захищає інтереси України та українців?
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05.11.2020 21:57
+9
Закрий своє брехливе комуністичне хлебало, мертвечуку будеш басні про Донбасс розказувати на нічь. Тебе ніхто не слухає старий маразматик.
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05.11.2020 21:31
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Они только добавят реальных проблем!
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05.11.2020 21:29 Ответить
Кладбище , закрой пасть ! Ты конченный негодяй , ограбивший Украину , подаривший ядерное оружие и Черноморский флот
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05.11.2020 21:37 Ответить
Коли вже цього ватного трутня -пристосуванця запорпають....
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05.11.2020 22:13 Ответить
Мы должны научиться там жить с учетом особенностей и специфики региона. (ватник Кравчук) Леня кто это МЫ вся Украина? ты че старый хрычь геть мосхом полетел 40 млн должны подстраиваться под кучку полтора миллиона ,.... счась...Источник: https://censor.net/ru/n3229382
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05.11.2020 22:28 Ответить
Ты конченный негодяй,........ подаривший ядерное оружие .....
Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук - Цензор.НЕТ 645 ?????????????????
Точно он? А мужики то не знают. "А я так слышу в первый раз"
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05.11.2020 22:48 Ответить
...налаживать мирную жизнь необходимо учитывая мнение людей, которые там живут.

Если учитывать их мнение, то войне конца не будет. Выборы на Донбассе не решат всех проблем, - Кравчук - Цензор.НЕТ 631
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05.11.2020 21:30 Ответить
Мало того, їхня навіть не думка, а мрія - це розпад України і приєднання їхнього реґіону до кацапії. Як їхню думку навіть не те, що поважати, а просто врахоаувати? У колаборантів після звільнення Донбасу повинна бути одна думкп:"як мені спокутувати провину перед зрадженою мною Батьківщиною". Всі інші думки повинні бути витіснені з дурних голів.
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05.11.2020 22:01 Ответить
Мумия заговорила?
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05.11.2020 21:31 Ответить
Закрий своє брехливе комуністичне хлебало, мертвечуку будеш басні про Донбасс розказувати на нічь. Тебе ніхто не слухає старий маразматик.
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05.11.2020 21:31 Ответить
Кравчук сам по себе ходячая проблема
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05.11.2020 21:31 Ответить
Україна має намір створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, але і в одній з областей Західної України...я не удивлюсь если с венграми,только московиты или их холуи могут такое придумать
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05.11.2020 21:34 Ответить
Думаю, именно с венграми зеленые и хотят замутить, для них пророссийские партнеры самые желанные и надежные. Для них, но не для Украины.
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05.11.2020 21:42 Ответить
Выборы на дамбасе наоборот добавят проблем. Сейчас у Украины есть маленькая проблема- ОРДЛО, а в случае присоединения даунбаса к Украине на условиях кремля и Особого Статуса или какой то там Свободной Зоны, у Украины будет Большая проблема- весь ДАУНБАС, который еще и зацепит Харьков и Одессу.
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05.11.2020 21:35 Ответить
И домбас и шмарклю наша страна не потянет.
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05.11.2020 21:37 Ответить
Если мы сегодня проведем выборы, выберем новую власть в этих регионах, это вовсе не означает, что эти районы будут сразу похожи на те районы, где не было военных действий. Мы должны это учесть и рассказать людям, что эти шаги неизбежны, если мы действительно хотим мира и нормальной жизни" - так поэтому нельзя проводить весной выборы даже елси помечтать что орки уйдут нужен переходный период 5 лет но потом через 5 лет спрашивается а зачем там вообще выборы? ордло как мордор выдумал и за того что так хочет Мордор? так как до 2013 года и захода орков никто не требовал отделятся с таким успехом закарпатская обл или одесская захочет также особого статуса чем они хуже за Донецк и Луганск?
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05.11.2020 21:35 Ответить
А никто выборы и проводить не будет. Среди заключённых выборы не проводят.
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05.11.2020 21:36 Ответить
Среди заключённых выборы не проводят.
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05.11.2020 22:58 Ответить
но если кравчук сгинет, одной проблемой будет точно меньше.
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05.11.2020 21:37 Ответить
Кравчук падла не сеня-завтра ласты склеит а перед смертью хочет нам втюхать на 30 лет Свободную Экономическо-Политическую Зону Даунбаса, которая будет нас доить как полуживого верблюда. А ето падло старое даже не посмотрит на результат своих действий и не почуствует отдачу. Разве что наши внуки ету мразину откопают и будут дохлого носаками пинать за то что натворил и угробил жизнь 40-ка миллионам украинцев.
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05.11.2020 21:41 Ответить
А хто взагалі виводить війська? Хіба кацапи,хоч робили якісь дії,для цього ? Це лише балабольство.
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05.11.2020 21:44 Ответить
Все проблемы выборы на дамбасе, конечно, не решат. Все проблемы решит расстрел всего нескольких гнид. Примерно полтора десятка.
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05.11.2020 21:45 Ответить
Ой мало...дуже ви миролюбні.
Там на кожному дереві повинні висіти ті, хто звав кацапів
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05.11.2020 22:27 Ответить
Т.е. вci?
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06.11.2020 08:40 Ответить
Кравчука и других гадов задвигающих такие темы, что Украина готова вот-вот сдаться,Ю нужно привлечь к ответственности за Измену Родины и разжигание войны. Боевики уже давно бы сдались или разбежались, видя безперспективность своей войны, но наша власть каждый день рассказывает что готова пойти на уступки и примириться. ***** аплодирует вам стоя что поддерживаете боевой дух боевиков, у которых уже руки опускаются.
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05.11.2020 21:47 Ответить
Піди втопися, мудель кіслоокий! Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук - Цензор.НЕТ 1428
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05.11.2020 21:49 Ответить
"Мы должны научиться там жить с учетом особенностей и специфики региона.

Мы должны это учесть и рассказать людям."
А хто такі ці "ми", які повинні ощасливити ордловців, з якогось переляку?
Чим, в цей час, будуть зайняті "кормільци", постраждаві від київської хунти? Диктувати вимоги?
І головне.
За останні півтора роки в ТКГ знашлось місце хоч для однієї людини, яка представляє та захищає інтереси України та українців?
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05.11.2020 21:57 Ответить
Какие нафиг выборы в дырляндии по весне??? Один умный человек сказал, что сначала нужно ДОБИТЬСЯ демилитаризации этих районов, а следующий этап- ПЯТИЛЕТНИЙ ПЕРЕХОДНОЙ ПЕРИОД. Даунбасяне пятилетку с лихом привыкали к тому, что они уже НЕ УКРАИНА, а теперь им нужно столько же времени для обратной адаптации. За это время особенно упоротые, даст Бог, свалят на *********.
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05.11.2020 21:57 Ответить
Сомнительно, что в дырляндии Даунбасяне согласятся на милитаризацию при таком к ним отношении.
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06.11.2020 08:45 Ответить
Миль пардон, согласятся на демилитаризацию
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06.11.2020 08:48 Ответить
сивый ты конь, какие выборы... дурень... спроси у Западной Украины, что там думают... а они думают - ты дебил, поставленный дебилом...
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05.11.2020 22:00 Ответить
Интересно бы услышать какие проблемы выборы ,, решают ,, и на...я они вообще сейчас нужны Украине .
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05.11.2020 22:10 Ответить
А этот старый дурак, похоже, забил болт на тех, кто был вынужден покинуть родные места из-за войны. Таких десятки, если не сотни тысяч. И они такие же граждане Украины, как и те в ОРДЛО, о ком с такой заботой печётся этот окурок жизни. Но их просто вычеркнули из всех списков предатели, дорвавшиеся для корыта власти. Ишь как чавкают, ненасытные уроды!
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05.11.2020 22:25 Ответить
Друзья, я точно так же , как и Вы до недавнего времени не мог спокойно слушать бред Кравчукчи, его предательские планы и предложения.....Но , потом я понял, что его бредовые выСеры - это тонкая дипломатическая игра, оттягивание времени, лапша на уши кремлёвской крысы...Пусть шизоидный карлик думает, что всё движется в нужном для него направлении....Пусть мечтает, что Украина сдастся ему....И роль Кравчука - держать кремлёвского уродца в постоянном ожидании победы....Но, мы же знаем, что ничего из высказанного Кравчуком не будет воплощено в жизнь....Мы не дадим....А лысое кремлёвское чмо так и подохнет очень скоро со своими несбывшимися мечтами в луже собственной мочи....
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05.11.2020 22:34 Ответить
Якщо ви думали, що все те що ніс маразматик Фокін, то була його особиста позиція, то ви помиляєтесь. Все що він говорив було узгоджено з преЗедентом. Так само і з Кравчуком. Не має там ніякої дипломатичної гри. Про це все, що сказав Кравчук, ще два тижні писали московські ЗМІ. Кравчук озвучив позицію Зеленського, яка узгоджена з позицією Кремля.
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05.11.2020 23:38 Ответить
Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук - Цензор.НЕТ 377 №51
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06.11.2020 00:17 Ответить
Мы должны научиться там жить с учетом особенностей и специфики региона.Источник: https://censor.net/ru/n3229382 Всю жизнь дули в уши украинцев про кормильцев Украины с Донбасса, датируя убыточный уголь колосальными суммами , да так назвездели, что те и в самом деле поверили в свою значимость. Так вот теперь решили продолжить в том же духе
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05.11.2020 22:37 Ответить
А що, вибори вирішать хоч якусь проблему крім легалізації Ордло? ))) От словоблуд! Які вибори в бандитському анклаві?!! Загрався дід в переговори.
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05.11.2020 22:38 Ответить
Если мы сегодня проведем выборы, выберем новую власть в этих регионах? Не,ну про новую власть там-это шедевр!
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05.11.2020 22:56 Ответить
Ідею з виборами підсунула ця падлюка комуняцька. А клоун свідомо розіграв хаос з суддями КС, бо знає, що КС визнає незаконним проведення виборів на окупованій території і особливий статус Донбасу. Тому клоун так взявся за розпуск КС, щоб призначити своїх ручних, які будь які закони і капітуляцію схвалять.

Поки Клоун ганявся за Порошенком щоб посадити, - хоч саджалка не виросла - , то за цей період наганяв собі не на один термін і тепер шукає шляхи, як би уникнути долі янукОвоча.
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05.11.2020 23:31 Ответить
Шо, апять надо их услышать? А по едлу они не хотят, кормильцы, блеать?
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05.11.2020 23:40 Ответить
Ми вже чули їхнє мнєніє.
Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9004
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06.11.2020 00:13 Ответить
О, до пенсіонера доперло що треба спочатку розброїти сепарі в і вивести кацапські війська Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2821

В ІДЕАЛІ ЩОБ НЕ БУЛО БІЛЬШЕ ДОНЕЦЬКОЇ І ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ - ЇХ ТЕРИТОРІЇ МОЖНА ВІДДАТИ ХАРКІВСЬКІЙ, ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ І ЗАПОРІЗЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЦЕ БУДЕ ГАРНЕ РІШЕННЯ УСІХ СЕПАРСЬКИХ ПРОБЛЕМ Вибори на Донбасі не вирішать всіх проблем, - Кравчук - Цензор.НЕТ 431
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06.11.2020 00:20 Ответить
 
 