Выборы на Донбассе не решат всех проблем, - Кравчук

После вывода незаконных вооруженных формирований и демилитаризации оккупированного Донбасса налаживать мирную жизнь необходимо учитывая мнение людей, которые там живут.

Об этом заявил председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Надо решить вопрос демилитаризации, незаконных военных групп, решить вопрос о выводе оружия и людей, которые туда пришли воевать, и тогда следующим шагом станет - вернуться к нормальной жизни с теми людьми, которые там живут. Это их земля, это наша украинская земля. Мы должны научиться там жить с учетом особенностей и специфики региона.

Если мы сегодня проведем выборы, выберем новую власть в этих регионах, это вовсе не означает, что эти районы будут сразу похожи на те районы, где не было военных действий. Мы должны это учесть и рассказать людям, что эти шаги неизбежны, если мы действительно хотим мира и нормальной жизни", - сказал Кравчук.

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