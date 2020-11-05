Обухівський тервиборчком "домалював" 258 голосів партії "За майбутнє", - депутат міськради Яцун
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Депутат Обухівської міськради Богдан Яцун заявив про фальсифікації на місцевих виборах у Київській області за партію "За майбутнє" і махінації з боку територіальної виборчої комісії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Яцун зазначив: "Вдруге на цій виборчій кампанії змушений писати заяву в поліцію -- цього разу за ознаками вчинення дій, передбачених ч.1, 2 Ст. 158-3 КК України (фальсифікація, підроблення виборчої документації) головою Обухівської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) Майданюком Я.Р та секретарем Обухівської міської ТВК Хмеляр Т.А."
Він продовжив: "04.11. 2020 року близько 01.00 години ночі секретарем комісії Т. Хмеляр членам Обухівської міської ТВК була ндана табличка з результатами голосування до Обухівської міської ради (додаток №1) на підставі уточнених протоколів з дільничних виборчих комісій (ДВК), які мали бути винесені на затвердження Обухівської міської ТВК.
Яцун продовжив: "Відповідно до цієї таблиці, у порівнянні зі зведеними даними первинних протоколів з усіх ДВК, які були встановлені нами шляхом паралельного підрахунку результатів голосування на підставі протоколів з усіх ДВК з мокрими печатками (додаток №2):
- кількість дійсних бюлетенів збільшилася з 12307 до 12677 – на 370,
- кількість бюлетенів, відданих за партії, які подолали 5% бар’єр збільшилася з 10177 до 10538 - на 361 бюлетень,
- зокрема, кількість бюлетенів відданих за партію "За майбутнє" збільшилася з 1130 до 1388 – на 258 бюлетенів.
Такі результати суперечать первинним протоколам ДВК і змінюють розподіл мандатів між партіями, які подолали 5% бар’єр і отримали представництво в Обухівській міській раді.
А саме: партія "Голос" втрачає четвертий мандат, а партія "За майбутнє" - отримує п'ятий мандат.
За даними окремих членів та уповноважених представників партії "Голос" в Обухівській міській ТВК:
- На своїх засіданнях ТВК колегіально не приймала рішень про затвердження більшості отриманих протоколів ДВК, первинних або уточнених, а також не приймала рішень про направлення протоколів ДВК на уточнення,
- Члени ТВК та представники партій в ТВК, незважаючи на офіційні звернення до голови і секретаря Обухівської ТВК, не мають доступу до копій протоколів ДВК, отриманих ТВК. Голова і секретар комісії досі не надали до них доступу. Така бездіяльність тягне за собою адміністративну відповідальність за Ст 212-17 КУпАП.
- Голови і секретарі ДВК по ряду дільниць не підписували уточнених протоколів, отже вони могли бути фальсифіковані в ТВК!!!"
Яцун звернувся до глави районної поліції Олега Петренка з проханням невідкладно провести розслідування вказаних фактів.
Також він попросив звернути увагу на цю ситуацію усі громадсьдські організвації, які займаються моніторингом виборів.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=3134pf7691=64245pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
У першій таблиці «Загальні відомості про результати голосування» вказана кількість голосів поданих за партію і кількість депутатських місць, які отримала партія:
1. Європейська солідарність, 1973 голоси/7 депутатів
2. Свобода 1428 / 5
3. Батьківщина 955 / 4
4. Голос 677 / 3
5. Самопоміч 543 /3
6. Громадянська позиція 539 / 2
7. Слуга народу 483 / 2
Клоуни побачили, що обі(рались по самі вуха, і щоб хоч якось приховати свою ганьбу, у другій таблиці «Відомості про обраних депутатів місцевої ради» що показує скільки процентів набрала партія, не вписали партію яка зайняла перше місце, - 1. «Європейська солідарність» - 26,93%.
А «Громадянську позицію», яка зайняла шосте місце, 7,69%, 539 голосів і 2 депутати вліпили на останнє сьоме місце, після «Слуги народу» у якого 7,69%, 483 голоси і 2 депутати.
Беніни вилупки не соромлячись дописують собі зебілів.
От скажіте люди, які за це лайно голосували, у вас є розум ????
Чи ви психічно хворі ?
Нафіга ви голосуєте за шахраїв, які вже почали вас грабувати ?