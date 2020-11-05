Обухівський тервиборчком "домалював" 258 голосів партії "За майбутнє", - депутат міськради Яцун

Депутат Обухівської міськради Богдан Яцун заявив про фальсифікації на місцевих виборах у Київській області за партію "За майбутнє" і махінації з боку територіальної виборчої комісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Яцун зазначив: "Вдруге на цій виборчій кампанії змушений писати заяву в поліцію -- цього разу за ознаками вчинення дій, передбачених ч.1, 2 Ст. 158-3 КК України (фальсифікація, підроблення виборчої документації) головою Обухівської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) Майданюком Я.Р та секретарем Обухівської міської ТВК Хмеляр Т.А."

Він продовжив: "04.11. 2020 року близько 01.00 години ночі секретарем комісії Т. Хмеляр членам Обухівської міської ТВК була ндана табличка з результатами голосування до Обухівської міської ради (додаток №1) на підставі уточнених протоколів з дільничних виборчих комісій (ДВК), які мали бути винесені на затвердження Обухівської міської ТВК.

Яцун продовжив: "Відповідно до цієї таблиці, у порівнянні зі зведеними даними первинних протоколів з усіх ДВК, які були встановлені нами шляхом паралельного підрахунку результатів голосування на підставі протоколів з усіх ДВК з мокрими печатками (додаток №2):

кількість дійсних бюлетенів збільшилася з 12307 до 12677 – на 370,

кількість бюлетенів, відданих за партії, які подолали 5% бар’єр збільшилася з 10177 до 10538 - на 361 бюлетень,

зокрема, кількість бюлетенів відданих за партію "За майбутнє" збільшилася з 1130 до 1388 – на 258 бюлетенів.

Такі результати суперечать первинним протоколам ДВК і змінюють розподіл мандатів між партіями, які подолали 5% бар’єр і отримали представництво в Обухівській міській раді.

А саме: партія "Голос" втрачає четвертий мандат, а партія "За майбутнє" - отримує п'ятий мандат.

За даними окремих членів та уповноважених представників партії "Голос" в Обухівській міській ТВК:

- На своїх засіданнях ТВК колегіально не приймала рішень про затвердження більшості отриманих протоколів ДВК, первинних або уточнених, а також не приймала рішень про направлення протоколів ДВК на уточнення,

- Члени ТВК та представники партій в ТВК, незважаючи на офіційні звернення до голови і секретаря Обухівської ТВК, не мають доступу до копій протоколів ДВК, отриманих ТВК. Голова і секретар комісії досі не надали до них доступу. Така бездіяльність тягне за собою адміністративну відповідальність за Ст 212-17 КУпАП.

- Голови і секретарі ДВК по ряду дільниць не підписували уточнених протоколів, отже вони могли бути фальсифіковані в ТВК!!!"

Яцун звернувся до глави районної поліції Олега Петренка з проханням невідкладно провести розслідування вказаних фактів.

Також він попросив звернути увагу на цю ситуацію усі громадсьдські організвації, які займаються моніторингом виборів.



