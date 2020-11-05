УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12064 відвідувача онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
3 049 8
Київська область (3131) Обухів (33) фальсифікації (136)

Обухівський тервиборчком "домалював" 258 голосів партії "За майбутнє", - депутат міськради Яцун

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Обухівський тервиборчком

Депутат Обухівської міськради Богдан Яцун заявив про фальсифікації на місцевих виборах у Київській області за партію "За майбутнє" і махінації з боку територіальної виборчої комісії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Яцун зазначив: "Вдруге на цій виборчій кампанії змушений писати заяву в поліцію -- цього разу за ознаками вчинення дій, передбачених ч.1, 2 Ст. 158-3 КК України (фальсифікація, підроблення виборчої документації) головою Обухівської міської територіальної виборчої комісії (ТВК) Майданюком Я.Р та секретарем Обухівської міської ТВК Хмеляр Т.А."

Він продовжив: "04.11. 2020 року близько 01.00 години ночі секретарем комісії Т. Хмеляр членам Обухівської міської ТВК була ндана табличка з результатами голосування до Обухівської міської ради (додаток №1) на підставі уточнених протоколів з дільничних виборчих комісій (ДВК), які мали бути винесені на затвердження Обухівської міської ТВК.

Обухівський тервиборчком домалював 258 голосів партії За майбутнє, - депутат міськради Яцун 01

Яцун продовжив: "Відповідно до цієї таблиці, у порівнянні зі зведеними даними первинних протоколів з усіх ДВК, які були встановлені нами шляхом паралельного підрахунку результатів голосування на підставі протоколів з усіх ДВК з мокрими печатками (додаток №2):

Обухівський тервиборчком домалював 258 голосів партії За майбутнє, - депутат міськради Яцун 02

  •  кількість дійсних бюлетенів збільшилася з 12307 до 12677 – на 370,
  •  кількість бюлетенів, відданих за партії, які подолали 5% бар’єр збільшилася з 10177 до 10538 - на 361 бюлетень,
  •  зокрема, кількість бюлетенів відданих за партію "За майбутнє" збільшилася з 1130 до 1388 – на 258 бюлетенів.

Такі результати суперечать первинним протоколам ДВК і змінюють розподіл мандатів між партіями, які подолали 5% бар’єр і отримали представництво в Обухівській міській раді.

А саме: партія "Голос" втрачає четвертий мандат, а партія "За майбутнє" - отримує п'ятий мандат.

За даними окремих членів та уповноважених представників партії "Голос" в Обухівській міській ТВК:

- На своїх засіданнях ТВК колегіально не приймала рішень про затвердження більшості отриманих протоколів ДВК, первинних або уточнених, а також не приймала рішень про направлення протоколів ДВК на уточнення,

- Члени ТВК та представники партій в ТВК, незважаючи на офіційні звернення до голови і секретаря Обухівської ТВК, не мають доступу до копій протоколів ДВК, отриманих ТВК. Голова і секретар комісії досі не надали до них доступу. Така бездіяльність тягне за собою адміністративну відповідальність за Ст 212-17 КУпАП.

- Голови і секретарі ДВК по ряду дільниць не підписували уточнених протоколів, отже вони могли бути фальсифіковані в ТВК!!!"

Яцун звернувся до глави районної поліції Олега Петренка з проханням невідкладно провести розслідування вказаних фактів.

Також він попросив звернути увагу на цю ситуацію усі громадсьдські організвації, які займаються моніторингом виборів.

Обухівський тервиборчком домалював 258 голосів партії За майбутнє, - депутат міськради Яцун 03
Обухівський тервиборчком домалював 258 голосів партії За майбутнє, - депутат міськради Яцун 04
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
жулье коломойши
показати весь коментар
05.11.2020 23:11 Відповісти
PA very much in the game - follow it.
показати весь коментар
05.11.2020 23:11 Відповісти
і що?
показати весь коментар
05.11.2020 23:13 Відповісти
Результати виборів у Раві-Руській. 483 > 539. Верещук, яка обіцяла навести порядок у Києві ще кращий а ніж вона "навела" у Раві-Руській, не тільки пролетіла як фанера над Парижем у Києві. Завдяки небаченим "успіхам" Верещалки на посаді мера Рави-Руської, партія «Слуга народу» там ляпнулась як жаба в болото і зайняла аж останнє місце.
https://www.cvk.gov.ua/pls/vm2020/pvm057pid112=30pid102=3134pf7691=64245pt001f01=695rej=0pt00_t001f01=695.html
У першій таблиці «Загальні відомості про результати голосування» вказана кількість голосів поданих за партію і кількість депутатських місць, які отримала партія:
1. Європейська солідарність, 1973 голоси/7 депутатів
2. Свобода 1428 / 5
3. Батьківщина 955 / 4
4. Голос 677 / 3
5. Самопоміч 543 /3
6. Громадянська позиція 539 / 2
7. Слуга народу 483 / 2
Клоуни побачили, що обі(рались по самі вуха, і щоб хоч якось приховати свою ганьбу, у другій таблиці «Відомості про обраних депутатів місцевої ради» що показує скільки процентів набрала партія, не вписали партію яка зайняла перше місце, - 1. «Європейська солідарність» - 26,93%.
А «Громадянську позицію», яка зайняла шосте місце, 7,69%, 539 голосів і 2 депутати вліпили на останнє сьоме місце, після «Слуги народу» у якого 7,69%, 483 голоси і 2 депутати.
показати весь коментар
05.11.2020 23:14 Відповісти
Чого ви очікували від бені? Чесної гри? Він вклався і ... пролетів. Тепер зубами вигризає владу. А порядність і закони не для нього.
показати весь коментар
05.11.2020 23:19 Відповісти
пусть уже дорисовывают как их пуйло в Крыму учил "ближе к ста % "
показати весь коментар
05.11.2020 23:29 Відповісти
банда назавжди
показати весь коментар
06.11.2020 00:03 Відповісти
Треба перевіряти кожний такий папірець.
Беніни вилупки не соромлячись дописують собі зебілів.
От скажіте люди, які за це лайно голосували, у вас є розум ????
Чи ви психічно хворі ?
Нафіга ви голосуєте за шахраїв, які вже почали вас грабувати ?
показати весь коментар
06.11.2020 06:42 Відповісти
 
 