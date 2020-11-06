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Новини Політика України
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Зеленський (10456) Луганщина (1510) Донбас (14568) ЗСУ (1675)

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині

У межах робочої поїздки до Луганської області Президент України Володимир Зеленський відвідав місце дислокації військовослужбовців ЗСУ в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Глава держави ознайомився з умовами служби на передових позиціях. Також Зеленський поспілкувався з воїнами і подякував їм за службу.

"Ви захищаєте інтереси нашої країни, наш суверенітет і територіальну цілісність", - підкреслив він.

Президент нагадав, що 77 років тому було звільнено від нацистських загарбників Київ. Він висловив переконання, що і в наші дні Україна зможе звільнити свої землі від ворога. "Я впевнений: завдяки стійкості наших героїв це обов’язково станеться з тимчасово окупованим Донбасом. Дякую вам за службу. Бережіть себе, наші родини і в цілому Україну", – сказав Глава держави.

Також читайте: Рада може розглянути законопроєкт Зеленського про розпуск КС на наступному пленарному тижні, - "слуга народу" Корнієнко

Зеленський вручив захисникам подарунки та сертифікат на військовий автомобіль.

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Топ коментарі
+36
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине - Цензор.НЕТ 1475
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06.11.2020 16:41
+29
Как и в прошлый раз? Бутафорские с 10 км. от нуля?

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине - Цензор.НЕТ 4652
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06.11.2020 16:38
+18
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 6917
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06.11.2020 17:12
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Убил хоть одного кацапа?
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06.11.2020 16:34 Відповісти
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Ти йди там с "Бацькай" розбирайся, а не в "чё там у хохлов?" носа сунеш.
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06.11.2020 16:35 Відповісти
С Тараканом мы уже разобрались, теперь главное чтобы у вас разобраться, кацапов поубивать. Лука всё...
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06.11.2020 16:38 Відповісти
Т.е. у вас уже новый президент? Мы что-то пропустили?
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06.11.2020 16:47 Відповісти
продолжаешь рвать сраку за бубочку, не оценит
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06.11.2020 18:11 Відповісти
Нет-напомнил,что не лох. Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине - Цензор.НЕТ 9998
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06.11.2020 16:53 Відповісти
нет. Он не стрелял, что бы 5000 грн заработать
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06.11.2020 19:09 Відповісти
Сколько бронепамперсов было одето?? А сколько поменяно??
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06.11.2020 16:34 Відповісти
памперсы шиле всей ОП Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине - Цензор.НЕТ 2431
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06.11.2020 16:39 Відповісти
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине - Цензор.НЕТ 1475
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06.11.2020 16:41 Відповісти
А раптом там в засідці Маруся з Фединою сидять, вони ж попередили.
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06.11.2020 17:44 Відповісти
Ну да если Дерьмак там точно не будет обстрела...
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06.11.2020 21:32 Відповісти
Жодного. Всю "передову_позицію_ООС" було облаштовано на студії Довженка.
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06.11.2020 17:01 Відповісти
Как и в прошлый раз? Бутафорские с 10 км. от нуля?

Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне ООС на Луганщине - Цензор.НЕТ 4652
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06.11.2020 16:38 Відповісти
Что потом, когда словили на лжи, пришлось искать тупые отмазки типа "не знали".
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06.11.2020 16:40 Відповісти
а мож єто в студии у А.Полтавьі?у него тож кирпичи на фоне
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06.11.2020 17:13 Відповісти
Мене цікавить, чи відбирали у бійців зброю всю; чи тільки патрони і магазини.
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06.11.2020 16:41 Відповісти
мдя...приклади ща такие шо в лоб не вмажешь
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06.11.2020 17:11 Відповісти
Зеленский вручил военнослужищим подарки и сертификат на военный автомобиль"Источник: https://censor.net/ru/n3229563 я плякаль, бубочка от сердца оторвал аж на 1 автомобиль
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06.11.2020 16:47 Відповісти
за бюджетные деньги, не сы.
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06.11.2020 20:08 Відповісти
Посєтіл пєрєдовиє позіціі,випіл с боєвимі побратимамі,з"їв кашу,розказав бойцам шо он нє лох і єму сорок трі года і удовлєтворьоний поєхал занімаца важнимі государственимі дєламі...
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06.11.2020 16:58 Відповісти
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 6917
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06.11.2020 17:12 Відповісти
Фотки будуть?
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06.11.2020 17:03 Відповісти
а видосик ?
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06.11.2020 17:05 Відповісти
уже были как то не так выходило то девочка с мороженым на 0 Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 3498 то к печку буржуйке искал пульт на видосике Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 43 То за столом выглядел с ермаком как быдло Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 4956
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06.11.2020 17:42 Відповісти
Повинні бути, там же мабуть фотокореспонденти ходили гуртом поверху окопів.
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06.11.2020 17:51 Відповісти
уже выложили со 2й линии до 0 Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 7522 2-3 км Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 6000 и судя по сетке в окопах показуха Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 164
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06.11.2020 18:22 Відповісти
І сумнівів не було. Цікаво, хто ж режисер-постановщик, не той спеціаліст по "зайчиках" на День Незалежності?
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06.11.2020 18:28 Відповісти
Героический турист!!
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06.11.2020 17:07 Відповісти
коментар відмічено як спам
петровими шляхами пішов ваван))) держава це Я!
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06.11.2020 17:08 Відповісти
коментар відмічено як спам
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 2015
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06.11.2020 17:36 Відповісти
Вовик решил сделать себе удостоверение УБД
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06.11.2020 17:30 Відповісти
хорошо. правильно.
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06.11.2020 17:36 Відповісти
ага, передовая на киностудии им. Довженко. Сказочник - сцікопехота гребанная
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06.11.2020 18:12 Відповісти
Борщ поехал жрать
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06.11.2020 19:00 Відповісти
ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ВОП, ТАМ ДАЖЕ БИОТУАЛЕТ ЕСТЬ
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06.11.2020 19:08 Відповісти
а ты думал он в донецк пошел по минам да ???))аххаххахаххаххахх
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06.11.2020 21:15 Відповісти
я не думал, я это знаю, потому что на этих показательных ВОПах я был. Биотуалеты опечатаны, открываются в день прибытия ВИП-персон. То же самое с умывальниками и т.д. Бойцы на таких ВОПах находятся исключительно для охраны ВОПа и поддержания порядка.
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06.11.2020 21:39 Відповісти
Зеля, почему наши бойцы сидят в полях как бомжи, а боевики в селах и городах? Кто на етой земле хозяин?
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06.11.2020 19:44 Відповісти
Угу... північна Корея вернулася до південної, Придністров'я до Молдови, а Осетія до Грузії, бо там асфаль покладений...
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06.11.2020 20:19 Відповісти
он в каске как мопс карлик какой то мал клоп да вонюч))
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06.11.2020 21:13 Відповісти
сепары буратина обстреливать не будут, они его любят
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06.11.2020 21:26 Відповісти
ПОМОГИТЕ!
НЕ МОГУ НАЙТИ НА ФОТО ПРЕЗИДЕНТА - ОДНИ КЛОУНЫ...
Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 1480

Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 2844
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06.11.2020 21:36 Відповісти
а квiточка, квiтка де у нашого гiвнокомадуючого?


Зеленський відвідав передові позиції ЗСУ в зоні ООС на Луганщині - Цензор.НЕТ 9158
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06.11.2020 21:46 Відповісти
Жалкое зрелище.
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07.11.2020 01:15 Відповісти
не понял чего ездить то на передовую. Он хоть отменил указ не стрелять?
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07.11.2020 02:07 Відповісти
Блин, от любо на хлопця глянути, даже в маске, когда поголений.
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07.11.2020 02:11 Відповісти
А шо то у него за шлем? В одно ухо влетает - в другое вылетает(куля).
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07.11.2020 02:14 Відповісти
 
 