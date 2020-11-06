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Новини Політика України
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НАБУ (2019) КС (928)

Конституційний Суд звинуватив НАБУ в "підбурюванні суспільства" до вирішення політичної проблеми у неконституційний спосіб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Конституційний Суд звинуватив НАБУ в "підбурюванні суспільства" до вирішення політичної проблеми у неконституційний спосіб

У Конституційному суді України назвали заяву Національного антикорупційного бюро України щодо дій суду спробою підбурювання суспільства для неконституційного вирішення політичної проблеми, що склалася.

Про це йдеться в повідомленні пресслужбу КС, інформує Цензор.НЕТ.

"Низка ЗМІ поширили заяву НАБУ про те, що визнання неконституційними окремих норм закону "Про НАБУ" в частині повноважень президента загрожує повноцінній роботі установи в майбутньому. З метою надання суспільству об'єктивної і правдивої інформації повідомляємо: опубліковану заяву НАБУ направлено виключно на підбурювання суспільства і вирішення зазначеної політичної проблеми у неконституційний спосіб", - сказано в заяві КС.

При цьому, як підкреслюють у Конституційному Суді, "триває систематичне спотворення змісту рішення КС у приватних інтересах".

"Разом із тим, нагадуємо, що для приведення окремих норм закону України "Про НАБУ" у відповідність із Конституцією України суд відстрочив припинення дії цих положень на три місяці, з метою збереження цілісності системи антикорупційного законодавства, спрямованого на боротьбу з корупцією", - зазначили в КС.

Раніше в НАБУ виступили із заявою про те, що рішення, прийняті суддями КС в 2019-2020 рр. з питань боротьби з корупцією, викликають занепокоєння, і що наслідками таких рішень є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, і звільнення від відповідальності осіб, причетних до заподіяння збитків інтересам держави.

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Топ коментарі
+7
Всё началось с того, что КСУ не объяснил, в чём состоит неконституционность законов, принятых парламентом, в результате чего решения КСУ выглядят как ничем не обоснованные хотелки членов КСУ по сохранению своих доходов. Заявление КСУ о том, что если Вы хотите узнать, то спросите у нас, выглядят как разговор "через губу".
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06.11.2020 17:50
+5
кс превратился в хунту медведчука
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06.11.2020 17:51
+5
От нынешних судей ничего хорошего для Украины ждать не прийдется. Эти твари себя богами чувствуют … Поможет только конфискация всего имущества, ОСОБЕННО у родственников. И статью, каждому, «… за государственную измену …!!!»
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06.11.2020 17:53
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Всех на осину.
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06.11.2020 17:44 Відповісти
То не КС ,это сборище непонятно кого ,не имеющего кворума.Ари видерче,господа никчемы.
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06.11.2020 17:48 Відповісти
Всё началось с того, что КСУ не объяснил, в чём состоит неконституционность законов, принятых парламентом, в результате чего решения КСУ выглядят как ничем не обоснованные хотелки членов КСУ по сохранению своих доходов. Заявление КСУ о том, что если Вы хотите узнать, то спросите у нас, выглядят как разговор "через губу".
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06.11.2020 17:50 Відповісти
Началось с того как КС решил что разгон ВР по хотелке бубочки єто конституционно.
А дальше пошли ягодки.
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06.11.2020 18:00 Відповісти
Да уж. Предыдущая Рада была была достаточно грамотная и в большинстве состояла из патриотично настроенных людей. КСУ выполнил хотелку президента по набору в Раду молодняка, который не знал, что сначала надо работать на государство, если ты стал государственным чиновником, а потом на себя. Привыкли в частных компаниях, где они были менеджерами, бороться с государством. Более того, ободрать государство Украина для них - это приоритетные шаги в личной карьере. И от этого понимания своей роли в государстве они не собираются расставаться, несмотря на бесконечные зашквары.
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06.11.2020 18:21 Відповісти
В тому, що декларації перевіряє орган виконавчої влади, а не незалежний орган, як це було раніше.
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06.11.2020 18:04 Відповісти
кс превратился в хунту медведчука
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06.11.2020 17:51 Відповісти
Не Мертвечука,а Рабиновича и Фельдмана!Можно туда приплести Коломойского,через Дубинского и Богдана.
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06.11.2020 18:06 Відповісти
От нынешних судей ничего хорошего для Украины ждать не прийдется. Эти твари себя богами чувствуют … Поможет только конфискация всего имущества, ОСОБЕННО у родственников. И статью, каждому, «… за государственную измену …!!!»
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06.11.2020 17:53 Відповісти
Вот когда жти зажравшиеся морды КС РАЗГОНЯТ ?
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06.11.2020 17:58 Відповісти
Конституционный Суд обвинил НАБУ в "подстрекательстве общества" к решению политической проблемы неконституционным способом - Цензор.НЕТ 8688
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06.11.2020 17:58 Відповісти
Та п'яні матроси ось-ось повинні під'їхати.
Конституційний Суд звинуватив НАБУ в "підбурюванні суспільства" до вирішення політичної проблеми у неконституційний спосіб - Цензор.НЕТ 7574
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06.11.2020 18:44 Відповісти
Конституционный Суд обвинил НАБУ в "подстрекательстве общества" к решению политической проблемы неконституционным способом - Цензор.НЕТ 7200Судьи Конституционного суда Украины своими комментариями сами подтверждают, что приняли необоснованное решение о признании неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции" и отмене уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации.

Это отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ
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06.11.2020 18:01 Відповісти
Представник президента в КСУ повинен був врегулювати проблему ще на початку розгляду.
За це він отримує зарплатню,а не за коментування коментувань суддів !
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06.11.2020 18:47 Відповісти
Политической проблем? Странно, что это КС занимается политическими, а не правовыми проблемами.
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06.11.2020 18:02 Відповісти
А сидели бы в СИЗО,не умничали бы.
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06.11.2020 18:08 Відповісти
Так вот возьмите и разъясните, что же именно не поняли, что именно искажённо поняли в т.ч. и НАБУ? - мать-перемать!
А мы потом сделаем выводы кто же просто дурак, а кто манипуляятор.
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06.11.2020 18:13 Відповісти
Благодаря этим проституткам в мантиях тысячи коррупционеров уйдут от ответственности.
Олигархи с судебно-чиновничьей мафией хотят убрать единственный орган, который они не контролируют - НАБУ.
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06.11.2020 18:21 Відповісти
З мови дипломатів це означає: ...нєт у вас мєтодов протів кості саприкіна... (с) Конституційний Суд звинуватив НАБУ в "підбурюванні суспільства" до вирішення політичної проблеми у неконституційний спосіб - Цензор.НЕТ 5706
І це вкотре підтверджує, що київські ліхтарі давали нам шанс, але ми його згаяли.
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06.11.2020 18:27 Відповісти
А не надо принимать решений, наносящих вред не только государству, но и большому количеству украинцев. Тогда общество будет спокойно и не будет поводов его подстрекать или усмирять!
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06.11.2020 18:29 Відповісти
Це ви до зЁ, який підпорядкував раніше незалежний антикорупційний орган виконавчій гілці влади, чим створив конфлікт інтересів? То треба було не "паприколу", а головою думати.
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06.11.2020 18:36 Відповісти
І пішов обмін "какашками", на виході тільки густий сморід.
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06.11.2020 19:30 Відповісти
Есть Верховный суд и Верховная рада при необходимости с Конституционным большинством, ну непонятно зачем нужен этот КС ( корупционная свора) придумання Кучмой .
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06.11.2020 22:23 Відповісти
А использовать конституцию так называемыми судьями в корыстных целях это конструкционно?
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06.11.2020 23:12 Відповісти
для чого нам КСУ, якщо у нас є майдан
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07.11.2020 09:50 Відповісти
 
 