Конституційний Суд звинуватив НАБУ в "підбурюванні суспільства" до вирішення політичної проблеми у неконституційний спосіб
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У Конституційному суді України назвали заяву Національного антикорупційного бюро України щодо дій суду спробою підбурювання суспільства для неконституційного вирішення політичної проблеми, що склалася.
Про це йдеться в повідомленні пресслужбу КС, інформує Цензор.НЕТ.
"Низка ЗМІ поширили заяву НАБУ про те, що визнання неконституційними окремих норм закону "Про НАБУ" в частині повноважень президента загрожує повноцінній роботі установи в майбутньому. З метою надання суспільству об'єктивної і правдивої інформації повідомляємо: опубліковану заяву НАБУ направлено виключно на підбурювання суспільства і вирішення зазначеної політичної проблеми у неконституційний спосіб", - сказано в заяві КС.
При цьому, як підкреслюють у Конституційному Суді, "триває систематичне спотворення змісту рішення КС у приватних інтересах".
"Разом із тим, нагадуємо, що для приведення окремих норм закону України "Про НАБУ" у відповідність із Конституцією України суд відстрочив припинення дії цих положень на три місяці, з метою збереження цілісності системи антикорупційного законодавства, спрямованого на боротьбу з корупцією", - зазначили в КС.
Раніше в НАБУ виступили із заявою про те, що рішення, прийняті суддями КС в 2019-2020 рр. з питань боротьби з корупцією, викликають занепокоєння, і що наслідками таких рішень є системне послаблення інституційної спроможності органів, покликаних викривати корупцію, і звільнення від відповідальності осіб, причетних до заподіяння збитків інтересам держави.
Будь ласка, зачекайте...
А дальше пошли ягодки.
Это отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ
За це він отримує зарплатню,а не за коментування коментувань суддів !
А мы потом сделаем выводы кто же просто дурак, а кто манипуляятор.
Олигархи с судебно-чиновничьей мафией хотят убрать единственный орган, который они не контролируют - НАБУ.
І це вкотре підтверджує, що київські ліхтарі давали нам шанс, але ми його згаяли.