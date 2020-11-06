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Новости Политика Украины
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НАБУ (2249) КС (1011)

Конституционный Суд обвинил НАБУ в "подстрекательстве общества" к решению политической проблемы неконституционным способом

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Конституционный Суд обвинил НАБУ в "подстрекательстве общества" к решению политической проблемы неконституционным способом

В Конституционном суде Украины назвали заявление Национального антикоррупционного бюро Украины относительно действий суда попыткой подстрекательства общества для неконституционного решения сложившейся политической проблемы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службу КС, информирует Цензор.НЕТ.

"Ряд СМИ распространил заявление НАБУ о том, что признание неконституционными отдельных норм закона "О НАБУ" в части полномочий президента угрожает полноценной работе учреждения в будущем. С целью предоставления обществу объективной и правдивой информации сообщаем следующее: опубликованное заявление НАБУ направлено исключительно на подстрекательство общества и решение указанной политической проблемы неконституционным способом", - говорится в заявлении КС.

При этом, как подчеркивают в Конституционном Суде, "продолжается систематическое искажение содержания решения КС в частных интересах".

"Вместе с тем, напоминаем, что для приведения отдельных норм закона Украины "О НАБУ" в соответствие с Конституцией Украины суд отсрочил прекращении действия этих положений на три месяца, с целью сохранения целостности системы антикоррупционного законодательства, направленного на борьбу с коррупцией", - готметили в КС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ о конституционном кризисе: В нынешних условиях любой из антикоррупционных органов может быть уничтожен решением КС

Ранее в НАБУ выступили с заявлением о том, что решения, принятые судьями КС в 2019-2020 гг. по вопросам борьбы с коррупцией, вызывают беспокойство, и что последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства.

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Топ комментарии
+7
Всё началось с того, что КСУ не объяснил, в чём состоит неконституционность законов, принятых парламентом, в результате чего решения КСУ выглядят как ничем не обоснованные хотелки членов КСУ по сохранению своих доходов. Заявление КСУ о том, что если Вы хотите узнать, то спросите у нас, выглядят как разговор "через губу".
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06.11.2020 17:50
+5
кс превратился в хунту медведчука
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06.11.2020 17:51
+5
От нынешних судей ничего хорошего для Украины ждать не прийдется. Эти твари себя богами чувствуют … Поможет только конфискация всего имущества, ОСОБЕННО у родственников. И статью, каждому, «… за государственную измену …!!!»
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06.11.2020 17:53
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Всех на осину.
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06.11.2020 17:44 Ответить
То не КС ,это сборище непонятно кого ,не имеющего кворума.Ари видерче,господа никчемы.
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06.11.2020 17:48 Ответить
Всё началось с того, что КСУ не объяснил, в чём состоит неконституционность законов, принятых парламентом, в результате чего решения КСУ выглядят как ничем не обоснованные хотелки членов КСУ по сохранению своих доходов. Заявление КСУ о том, что если Вы хотите узнать, то спросите у нас, выглядят как разговор "через губу".
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06.11.2020 17:50 Ответить
Началось с того как КС решил что разгон ВР по хотелке бубочки єто конституционно.
А дальше пошли ягодки.
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06.11.2020 18:00 Ответить
Да уж. Предыдущая Рада была была достаточно грамотная и в большинстве состояла из патриотично настроенных людей. КСУ выполнил хотелку президента по набору в Раду молодняка, который не знал, что сначала надо работать на государство, если ты стал государственным чиновником, а потом на себя. Привыкли в частных компаниях, где они были менеджерами, бороться с государством. Более того, ободрать государство Украина для них - это приоритетные шаги в личной карьере. И от этого понимания своей роли в государстве они не собираются расставаться, несмотря на бесконечные зашквары.
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06.11.2020 18:21 Ответить
В тому, що декларації перевіряє орган виконавчої влади, а не незалежний орган, як це було раніше.
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06.11.2020 18:04 Ответить
кс превратился в хунту медведчука
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06.11.2020 17:51 Ответить
Не Мертвечука,а Рабиновича и Фельдмана!Можно туда приплести Коломойского,через Дубинского и Богдана.
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06.11.2020 18:06 Ответить
От нынешних судей ничего хорошего для Украины ждать не прийдется. Эти твари себя богами чувствуют … Поможет только конфискация всего имущества, ОСОБЕННО у родственников. И статью, каждому, «… за государственную измену …!!!»
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06.11.2020 17:53 Ответить
Вот когда жти зажравшиеся морды КС РАЗГОНЯТ ?
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06.11.2020 17:58 Ответить
Конституционный Суд обвинил НАБУ в "подстрекательстве общества" к решению политической проблемы неконституционным способом - Цензор.НЕТ 8688
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06.11.2020 17:58 Ответить
Та п'яні матроси ось-ось повинні під'їхати.
Конституційний Суд звинуватив НАБУ в "підбурюванні суспільства" до вирішення політичної проблеми у неконституційний спосіб - Цензор.НЕТ 7574
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06.11.2020 18:44 Ответить
Конституционный Суд обвинил НАБУ в "подстрекательстве общества" к решению политической проблемы неконституционным способом - Цензор.НЕТ 7200Судьи Конституционного суда Украины своими комментариями сами подтверждают, что приняли необоснованное решение о признании неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции" и отмене уголовной ответственности за декларирование неправдивой информации.

Это отмечает представитель президента Украины в КС, народный депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский, передает Цензор.НЕТ
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06.11.2020 18:01 Ответить
Представник президента в КСУ повинен був врегулювати проблему ще на початку розгляду.
За це він отримує зарплатню,а не за коментування коментувань суддів !
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06.11.2020 18:47 Ответить
Политической проблем? Странно, что это КС занимается политическими, а не правовыми проблемами.
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06.11.2020 18:02 Ответить
А сидели бы в СИЗО,не умничали бы.
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06.11.2020 18:08 Ответить
Так вот возьмите и разъясните, что же именно не поняли, что именно искажённо поняли в т.ч. и НАБУ? - мать-перемать!
А мы потом сделаем выводы кто же просто дурак, а кто манипуляятор.
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06.11.2020 18:13 Ответить
Благодаря этим проституткам в мантиях тысячи коррупционеров уйдут от ответственности.
Олигархи с судебно-чиновничьей мафией хотят убрать единственный орган, который они не контролируют - НАБУ.
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06.11.2020 18:21 Ответить
З мови дипломатів це означає: ...нєт у вас мєтодов протів кості саприкіна... (с) Конституційний Суд звинуватив НАБУ в "підбурюванні суспільства" до вирішення політичної проблеми у неконституційний спосіб - Цензор.НЕТ 5706
І це вкотре підтверджує, що київські ліхтарі давали нам шанс, але ми його згаяли.
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06.11.2020 18:27 Ответить
А не надо принимать решений, наносящих вред не только государству, но и большому количеству украинцев. Тогда общество будет спокойно и не будет поводов его подстрекать или усмирять!
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06.11.2020 18:29 Ответить
Це ви до зЁ, який підпорядкував раніше незалежний антикорупційний орган виконавчій гілці влади, чим створив конфлікт інтересів? То треба було не "паприколу", а головою думати.
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06.11.2020 18:36 Ответить
І пішов обмін "какашками", на виході тільки густий сморід.
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06.11.2020 19:30 Ответить
Есть Верховный суд и Верховная рада при необходимости с Конституционным большинством, ну непонятно зачем нужен этот КС ( корупционная свора) придумання Кучмой .
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06.11.2020 22:23 Ответить
А использовать конституцию так называемыми судьями в корыстных целях это конструкционно?
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06.11.2020 23:12 Ответить
для чого нам КСУ, якщо у нас є майдан
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07.11.2020 09:50 Ответить
 
 