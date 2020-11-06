Конституционный Суд обвинил НАБУ в "подстрекательстве общества" к решению политической проблемы неконституционным способом

В Конституционном суде Украины назвали заявление Национального антикоррупционного бюро Украины относительно действий суда попыткой подстрекательства общества для неконституционного решения сложившейся политической проблемы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службу КС, информирует Цензор.НЕТ.

"Ряд СМИ распространил заявление НАБУ о том, что признание неконституционными отдельных норм закона "О НАБУ" в части полномочий президента угрожает полноценной работе учреждения в будущем. С целью предоставления обществу объективной и правдивой информации сообщаем следующее: опубликованное заявление НАБУ направлено исключительно на подстрекательство общества и решение указанной политической проблемы неконституционным способом", - говорится в заявлении КС.

При этом, как подчеркивают в Конституционном Суде, "продолжается систематическое искажение содержания решения КС в частных интересах".

"Вместе с тем, напоминаем, что для приведения отдельных норм закона Украины "О НАБУ" в соответствие с Конституцией Украины суд отсрочил прекращении действия этих положений на три месяца, с целью сохранения целостности системы антикоррупционного законодательства, направленного на борьбу с коррупцией", - готметили в КС.

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Ранее в НАБУ выступили с заявлением о том, что решения, принятые судьями КС в 2019-2020 гг. по вопросам борьбы с коррупцией, вызывают беспокойство, и что последствиями таких решений является системное ослабление институциональной способности органов, призванных разоблачать коррупцию, и освобождение от ответственности лиц, причастных к нанесению ущерба интересам государства.