Вибори на Донбасі потрібні, але це - не самоціль, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський запевнив, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише після деокупації і нормалізації ситуації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на КПВВ "Щастя" на Луганщині.

"Вибори потрібні, але це все ж таки не самоціль. Найголовніше - деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори", - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи дійсно можливо у березні наступного року провести вибори в ОРДЛО.

Президент додав, що якщо "всі хотітимуть" закінчити війну, війна точно закінчиться, й тоді можливість проведення виборів на Донбасі є.

У той же час Зеленський підкреслив, що без "нормальної безпекової ситуації" туди не зможуть приїхати спостерігачі, не буде представників усіх партій і ЦВК.

"Тому про які тоді вибори говорити?! Ми вважаємо, що той покроковий план, який запропонувала до розгляду засідання ТКГ Україна, сьогодні дає можливість усе це зробити і щоб навесні провести вибори. Але ще раз говорю: це не є найголовнішим питанням", - наголосив Зеленський.

Читайте також: Зеленський: "План дій щодо Донбасу" зрозумілий, детальний і з відповідальністю