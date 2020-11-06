Вибори на Донбасі потрібні, але це - не самоціль, - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський запевнив, що вибори на Донбасі можуть відбутися лише після деокупації і нормалізації ситуації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це президент заявив під час спілкування з представниками ЗМІ на КПВВ "Щастя" на Луганщині.
"Вибори потрібні, але це все ж таки не самоціль. Найголовніше - деокупація Донбасу, після чого можуть бути вибори", - сказав Зеленський у відповідь на запитання, чи дійсно можливо у березні наступного року провести вибори в ОРДЛО.
Президент додав, що якщо "всі хотітимуть" закінчити війну, війна точно закінчиться, й тоді можливість проведення виборів на Донбасі є.
У той же час Зеленський підкреслив, що без "нормальної безпекової ситуації" туди не зможуть приїхати спостерігачі, не буде представників усіх партій і ЦВК.
"Тому про які тоді вибори говорити?! Ми вважаємо, що той покроковий план, який запропонувала до розгляду засідання ТКГ Україна, сьогодні дає можливість усе це зробити і щоб навесні провести вибори. Але ще раз говорю: це не є найголовнішим питанням", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Нащо там зараз вибори, щоб за Кремль голосували?
а то "по просьбе трудящихся" так и запишут
Мы еще и в военном бюджете Украины должны будем учитывать потребности ДНР. Не вечно же Роисе им оружие, боеприпасы и горючее поставлять.
Зачем броник и каска?
Бубачка всьо время так хотел, шо часто не добегал до туалета.
Обсирался на ходу.
- зеленого..
- подумать только... мой любимый цвет
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https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2020-10/photo_86414.jpeg
тут все шедеврально ))) и охрана "брестской крепостью" без каски...и воно в маске и в бронике-лифчике)))))) и беленькие мешочки с песком и новенькие досочки))) про рабицу Вы сказали
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А путєн бажає закінчити війну???
Путєн бажає повного підпорядкування...
Якщо ти цього не бажаєш розуміти і гадаєш, що дрібними поступками можеш його умаслити, то ти найвеличніший поц...