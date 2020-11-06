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Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заверил, что выборы на Донбассе могут произойти только после деоккупации и нормализации ситуации.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ на КПВВ "Счастье" в Луганской области.

"Выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, действительно ли возможно в марте следующего года провести выборы в ОРДЛО.

Президент добавил, что если "все будут хотеть" закончить войну, война точно закончится, и тогда возможность проведения выборов на Донбассе есть.

В то же время Зеленский подчеркнул, что без "нормальной ситуации безопасности" туда не смогут приехать наблюдатели, не будет представителей всех партий и ЦИК.

"Поэтому о каких тогда выборах говорить?! Мы считаем, что тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению заседания ТКГ Украины, сегодня дает возможность все это сделать и чтобы весной провести выборы. Но еще раз говорю: это не является самым главным вопросом", - подчеркнул Зеленский.

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Топ комментарии
+15
Ну так, если обстрелы назвали перемирием, что помешает назвать кацапов на донбасе миротворцами?
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06.11.2020 17:53
+13
Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6300
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06.11.2020 17:53
+12
Вова, там же нистриляють.
Зачем броник и каска?
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06.11.2020 17:54
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"Выборы нужны, но это все же не самоцель Источник: https://censor.net/ru/n3229585

Нащо там зараз вибори, щоб за Кремль голосували?
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06.11.2020 17:52 Ответить
Тож він сказав, що вибори зараз не будуть проводити.
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06.11.2020 18:08 Ответить
Ну да, вроде поддержка у шмаркли будет. Как будто он не сам задумал предательство, а за ним большая поддержка (из сепаратистов).
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06.11.2020 20:13 Ответить
Ну так, если обстрелы назвали перемирием, что помешает назвать кацапов на донбасе миротворцами?
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06.11.2020 17:53 Ответить
а не подсказывайте, пожалуйста... ))))
а то "по просьбе трудящихся" так и запишут
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06.11.2020 18:00 Ответить
Все к тому и идет - миротворцы "той стороны" на содержании Украины.

Мы еще и в военном бюджете Украины должны будем учитывать потребности ДНР. Не вечно же Роисе им оружие, боеприпасы и горючее поставлять.
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06.11.2020 18:07 Ответить
ЗЕбил с пустого в порожнее переливает !
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06.11.2020 17:53 Ответить
Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6300
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06.11.2020 17:53 Ответить
Вова, там же нистриляють.
Зачем броник и каска?
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06.11.2020 17:54 Ответить
выборы там проводить невозможно в ближайшие 25 лет по нескольким причинам.первая и главная,там пустыня,одни пенсионеры,которые не смогли выехать никуда,денег нет,но вы держитесь
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06.11.2020 17:55 Ответить
бубочка вже меле як Голохвастов. Х.ер зрозумієш
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06.11.2020 17:56 Ответить
Він це робив від початку - ще під час президентських виборів... Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский - Цензор.НЕТ 534
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06.11.2020 18:01 Ответить
"все будут хотеть"
Бубачка всьо время так хотел, шо часто не добегал до туалета.
Обсирался на ходу.
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06.11.2020 17:57 Ответить
- а какого он был цвета, когда еще был ...шариком?
- зеленого..
- подумать только... мой любимый цвет
Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский - Цензор.НЕТ 549

...
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06.11.2020 17:58 Ответить
нужны, но / игра «Да и Нет не говорить!». Как правило, в неё любят играть девочки.
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06.11.2020 18:01 Ответить
Пошла игра в "вырвано из контекста".
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06.11.2020 18:04 Ответить
Вава хоче пабідіть вайну, та цинічні бандери йому не дають цього зробити.
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06.11.2020 18:08 Ответить
Ось Зєля я вскривсь. Хто там казав, що Зєля не російський шпигун?
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06.11.2020 18:09 Ответить
І як він вскривсь?
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06.11.2020 18:17 Ответить
Вам теж потрібні вибори на Дамбасі?
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06.11.2020 18:32 Ответить
Сначала деоккупаця, потом выборы. Написано в статье.
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06.11.2020 18:37 Ответить
Вибори років через 50. Коли українофоби підуть на Той Світ.
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06.11.2020 19:23 Ответить
В Зелином ПЛАНЕ есть пункт об увеличении числа слепо-глухонемых представителей ОБСЕ на 1500 рыл для проведения "выборов" в лугандоне. Т.е. не передача границы с парашей Украине, а передача лугандона парашникам, переодетым в клифты ОБСЕ. Думай-те (кому осталось чем). Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9709
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06.11.2020 18:16 Ответить
не могу поднять картинку ))) ну классная ж !
https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2020-10/photo_86414.jpeg
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06.11.2020 18:21 Ответить
Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3737 какой долбоящер обшивает окопы рабицей Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7300 Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3354 Ну показушники ну мля совком повеяло Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7822
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06.11.2020 18:24 Ответить
крупнее формат.
тут все шедеврально ))) и охрана "брестской крепостью" без каски...и воно в маске и в бронике-лифчике)))))) и беленькие мешочки с песком и новенькие досочки))) про рабицу Вы сказали
Вибори на Донбасі потрібні, але це - не самоціль, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6405

...
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06.11.2020 19:13 Ответить
А никто и не говорит, что это самоцель. Это требование *****, которое ты, найвеличніий, прочитал в его мордовских глазах!
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06.11.2020 18:26 Ответить
После того,что они творили-тюрьмы и фильтрационные лагеря.
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06.11.2020 18:32 Ответить
Написано правильно: 1 - деоккупация, 2 - выборы. В чем проблема?
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06.11.2020 18:41 Ответить
Издалека прочел заголовок неправильно: "Заборы на Донбассе нужны.." все понимаю, но в глубине души буду рад если эту токсичную территорию оградят ЗАборами.
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06.11.2020 18:49 Ответить
«если "все будут хотеть" закончить войну, война точно закончится, и тогда возможность проведения выборов на Донбассе есть»

А путєн бажає закінчити війну???
Путєн бажає повного підпорядкування...
Якщо ти цього не бажаєш розуміти і гадаєш, що дрібними поступками можеш його умаслити, то ти найвеличніший поц...
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06.11.2020 18:54 Ответить
рашистские военные формирования ужо на полигонах палатки натягтвают для "голосования" которое предлагает"зе"
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06.11.2020 19:21 Ответить
Самоцель - уничтожить Украину... а выборы, это так, просто переходный этап... один из шагов на пути к цели...
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06.11.2020 19:25 Ответить
Для чего сегодня пи....ть про выборы,когда территория оккупирована? Или вы хотите навесить лапши,что там нет никакой оккупации,мир,дружба,жвачка и там обитают кормильцы всея Украины.
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06.11.2020 19:34 Ответить
Если говорит честно, то выборы ближашие 25 лет на Донбасе проводить нельзя. Когда кто-то говорит о выборах там, означает лишь, что у этого человека тайные цели, может быть даже предательство страны.
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06.11.2020 20:11 Ответить
Кто-то сомневается в результатах выборов? Явка 100% и все голоса за "Русский мир".
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06.11.2020 20:11 Ответить
Якщо під деокупацією розуміти відвід наших війск від так званої лінії розмежування, то вибори там цілком можливі по сценарію 2014 року, тим більше, що вожаки ОРДЛО прямо заявили, що пов*язують майбутнє "республік" тільки з Росією.
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06.11.2020 20:26 Ответить
Да какие нах выборы??? Жрать хочешь? - шаг вперед, остальных расстрелять и на пельмени!
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06.11.2020 20:29 Ответить
Вибори на Донбасі потрібні, але це - не самоціль, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7786 Ну месседж услышан.Главное деокупация,а выборы потом
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06.11.2020 21:36 Ответить
Время от времени он просыпается, думаю, что к концу своей каденции до него начнёт доходить, что происходило и происходит в Украине. Он просто "погулять вышел", а тат такой херась ему в виде страны, он сначала даже, мне кажется, не понял, что это взаправду.
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06.11.2020 21:58 Ответить
Год вел себя,как будто эти выборы и есть самоцель,а когда ничего не получилось,то начал вешать лапшу,по своей любимой привычке Вибори на Донбасі потрібні, але це - не самоціль, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8950
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06.11.2020 23:21 Ответить
Какой он тупой...
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21.04.2021 10:17 Ответить
 
 