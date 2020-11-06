Выборы на Донбассе нужны, но это - не самоцель, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский заверил, что выборы на Донбассе могут произойти только после деоккупации и нормализации ситуации.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом президент заявил во время общения с представителями СМИ на КПВВ "Счастье" в Луганской области.
"Выборы нужны, но это все же не самоцель. Самое главное - деоккупация Донбасса, после чего могут быть выборы", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, действительно ли возможно в марте следующего года провести выборы в ОРДЛО.
Президент добавил, что если "все будут хотеть" закончить войну, война точно закончится, и тогда возможность проведения выборов на Донбассе есть.
В то же время Зеленский подчеркнул, что без "нормальной ситуации безопасности" туда не смогут приехать наблюдатели, не будет представителей всех партий и ЦИК.
"Поэтому о каких тогда выборах говорить?! Мы считаем, что тот пошаговый план, который предложила к рассмотрению заседания ТКГ Украины, сегодня дает возможность все это сделать и чтобы весной провести выборы. Но еще раз говорю: это не является самым главным вопросом", - подчеркнул Зеленский.
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Нащо там зараз вибори, щоб за Кремль голосували?
а то "по просьбе трудящихся" так и запишут
Мы еще и в военном бюджете Украины должны будем учитывать потребности ДНР. Не вечно же Роисе им оружие, боеприпасы и горючее поставлять.
Зачем броник и каска?
Бубачка всьо время так хотел, шо часто не добегал до туалета.
Обсирался на ходу.
- зеленого..
- подумать только... мой любимый цвет
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https://durdom.in.ua/public/main/photos2/2020-10/photo_86414.jpeg
тут все шедеврально ))) и охрана "брестской крепостью" без каски...и воно в маске и в бронике-лифчике)))))) и беленькие мешочки с песком и новенькие досочки))) про рабицу Вы сказали
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А путєн бажає закінчити війну???
Путєн бажає повного підпорядкування...
Якщо ти цього не бажаєш розуміти і гадаєш, що дрібними поступками можеш його умаслити, то ти найвеличніший поц...