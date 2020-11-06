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Facebook видалив мережу ботів, які агітували за Тимошенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Facebook видалив мережу ботів, які агітували за Тимошенко

Соціальна мережа Facebook видалила 94 акаунти і сторінки ботів, які через піар-агентство працювали на партію "Батьківщина" і Юлію Тимошенко.

Про це соцмережа повідомила у звіті за жовтень, опублікованому в корпоративному блозі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу і три акаунти Instagram, пов'язані з українською PR-фірмою MAS і особами, пов'язаними з кампанією Юлії Тимошенко і політичною партією в Україні "Батьківщина", - сказано в повідомленні.

У Facebook додали, що ця діяльність виникла в Україні і була орієнтована на українську аудиторію.

"Ми виявили цю мережу в рамках розслідування щодо підозр на скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні. Ми також отримали інформацію з публікацій у ЗМІ про деякі види діяльності (MAS. - Ред.) в Україні", - додали в компанії.

Зазначається, що статті було вилучено за "неавтентичну поведінку", тобто люди, які ними керували, видавали себе не за тих, ким були насправді.

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Топ коментарі
+44
А я казала, що жЮлька має ботву Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко - Цензор.НЕТ 9308
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06.11.2020 19:18
+36
Ванька Сулима Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко - Цензор.НЕТ 176 ваших бьют Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко - Цензор.НЕТ 7969
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06.11.2020 19:22
+36
Ваня Сулима,просыпайся,мать твою! Что молчишь,ватный придурок?!
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06.11.2020 19:24
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Все правильно-мусор рассортировался по кулькам.
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07.11.2020 00:39 Відповісти
И чего ты радуешься? Что к власти возвращаются те, кого в 2014 прогоняли?
Лишь бы не Порошенко, да?
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07.11.2020 16:21 Відповісти
Шо такое? ФБ в упор не видит мертвеччуковскую падаль и упоротою порохоботву???
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07.11.2020 00:47 Відповісти
Російський фейсбук видалив підтримку Тимошенко! Це ж майже реклама.
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07.11.2020 11:14 Відповісти
Я к Тимошенко отношусь плохо. Но очень подозрительно, что их именно сейчас удалили. Тем более сейчас порохоботов и зе+ко ботов значительно больше чем этих. Наверно Цукербергер вошел в контакт с ЗЕльманом и выполняет его задание. Международная организованная преступная группировка.
Ведь известно, что Тимошенко выступает против АФЕРЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ с дерибаном украинской земли. А сейчас КС собирается объявить закон о дерибане земли неконституционным. КС необходимо подспорье, пусть даже от ботов Тимошенко. А ЗЕльману это как кость в горле.
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07.11.2020 13:04 Відповісти
Нелпохо Байден начал мочить ботов в первый же день Facebook видалив мережу ботів, які агітували за Тимошенко - Цензор.НЕТ 1231
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08.11.2020 19:47 Відповісти
мы больше не увидим ваню сулиму?! Facebook видалив мережу ботів, які агітували за Тимошенко - Цензор.НЕТ 9540
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09.11.2020 08:16 Відповісти
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