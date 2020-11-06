Facebook видалив мережу ботів, які агітували за Тимошенко
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Соціальна мережа Facebook видалила 94 акаунти і сторінки ботів, які через піар-агентство працювали на партію "Батьківщина" і Юлію Тимошенко.
Про це соцмережа повідомила у звіті за жовтень, опублікованому в корпоративному блозі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми видалили 46 акаунтів Facebook, 44 сторінки, одну групу і три акаунти Instagram, пов'язані з українською PR-фірмою MAS і особами, пов'язаними з кампанією Юлії Тимошенко і політичною партією в Україні "Батьківщина", - сказано в повідомленні.
У Facebook додали, що ця діяльність виникла в Україні і була орієнтована на українську аудиторію.
"Ми виявили цю мережу в рамках розслідування щодо підозр на скоординовану неавтентичну поведінку в регіоні. Ми також отримали інформацію з публікацій у ЗМІ про деякі види діяльності (MAS. - Ред.) в Україні", - додали в компанії.
Зазначається, що статті було вилучено за "неавтентичну поведінку", тобто люди, які ними керували, видавали себе не за тих, ким були насправді.
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Лишь бы не Порошенко, да?
Ведь известно, что Тимошенко выступает против АФЕРЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ с дерибаном украинской земли. А сейчас КС собирается объявить закон о дерибане земли неконституционным. КС необходимо подспорье, пусть даже от ботов Тимошенко. А ЗЕльману это как кость в горле.