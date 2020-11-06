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Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко

Социальная сеть Facebook удалили 94 аккаунта и страницы ботов, которые через пиар-агентство работали на партию "Батькивщина" и Юлию Тимошенко.

Об этом соцсеть сообщила в отчете за октябрь, опубликованном в корпоративном блоге, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы удалили 46 аккаунтов Facebook, 44 страницы, одну группу и три аккаунты Instagram, связанные с украинской PR-фирмой MAS и лицами, связанными с кампанией Юлии Тимошенко и политической партией в Украине "Батькивщина", - сказано в сообщении.

В Facebook добавили, что эта деятельность возникла в Украине и была ориентирована на украинскую аудиторию.

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"Мы обнаружили эту сеть в рамках расследования относительно подозрений на скоординированное неаутентичное поведение в регионе. Мы также получили информацию из публикаций в СМИ о некоторых видах деятельности (MAS. - Ред.) в Украине", - добавили в компании.

Отмечается, что страницы были удалены за "неаутентичное поведение", то есть люди, которые ими руководили, выдавали себя не за тех, кем были на самом деле.

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Топ комментарии
+44
А я казала, що жЮлька має ботву Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко - Цензор.НЕТ 9308
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06.11.2020 19:18
+36
Ванька Сулима Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко - Цензор.НЕТ 176 ваших бьют Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко - Цензор.НЕТ 7969
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06.11.2020 19:22
+36
Ваня Сулима,просыпайся,мать твою! Что молчишь,ватный придурок?!
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06.11.2020 19:24
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Все правильно-мусор рассортировался по кулькам.
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07.11.2020 00:39 Ответить
И чего ты радуешься? Что к власти возвращаются те, кого в 2014 прогоняли?
Лишь бы не Порошенко, да?
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07.11.2020 16:21 Ответить
Шо такое? ФБ в упор не видит мертвеччуковскую падаль и упоротою порохоботву???
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07.11.2020 00:47 Ответить
Російський фейсбук видалив підтримку Тимошенко! Це ж майже реклама.
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07.11.2020 11:14 Ответить
Я к Тимошенко отношусь плохо. Но очень подозрительно, что их именно сейчас удалили. Тем более сейчас порохоботов и зе+ко ботов значительно больше чем этих. Наверно Цукербергер вошел в контакт с ЗЕльманом и выполняет его задание. Международная организованная преступная группировка.
Ведь известно, что Тимошенко выступает против АФЕРЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ с дерибаном украинской земли. А сейчас КС собирается объявить закон о дерибане земли неконституционным. КС необходимо подспорье, пусть даже от ботов Тимошенко. А ЗЕльману это как кость в горле.
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07.11.2020 13:04 Ответить
Нелпохо Байден начал мочить ботов в первый же день Facebook видалив мережу ботів, які агітували за Тимошенко - Цензор.НЕТ 1231
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08.11.2020 19:47 Ответить
мы больше не увидим ваню сулиму?! Facebook видалив мережу ботів, які агітували за Тимошенко - Цензор.НЕТ 9540
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09.11.2020 08:16 Ответить
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