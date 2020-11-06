Facebook удалил сеть ботов, агитировавших за Тимошенко

Социальная сеть Facebook удалили 94 аккаунта и страницы ботов, которые через пиар-агентство работали на партию "Батькивщина" и Юлию Тимошенко.

Об этом соцсеть сообщила в отчете за октябрь, опубликованном в корпоративном блоге, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы удалили 46 аккаунтов Facebook, 44 страницы, одну группу и три аккаунты Instagram, связанные с украинской PR-фирмой MAS и лицами, связанными с кампанией Юлии Тимошенко и политической партией в Украине "Батькивщина", - сказано в сообщении.

В Facebook добавили, что эта деятельность возникла в Украине и была ориентирована на украинскую аудиторию.

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"Мы обнаружили эту сеть в рамках расследования относительно подозрений на скоординированное неаутентичное поведение в регионе. Мы также получили информацию из публикаций в СМИ о некоторых видах деятельности (MAS. - Ред.) в Украине", - добавили в компании.

Отмечается, что страницы были удалены за "неаутентичное поведение", то есть люди, которые ими руководили, выдавали себя не за тех, кем были на самом деле.

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