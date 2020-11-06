ЦВК достроково припинила повноваження Марганецького на Дніпропетровщині та Васильківського на Київщині міських тервиборчкомів

Центральна виборча комісія достроково припинила повноваження всього складу двох міських ТВК - Марганецького на Дніпропетровщині та Васильківського на Київщині

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Як повідомили в пресслужбі, Комісія за власною ініціативою розглянула окремі питання діяльності Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області.

"...з боку Васильківської міської ТВК мала місце протиправна бездіяльність, яка фактично унеможливлює у визначений строк встановлення результатів відповідних виборів, а отже призводить до порушення вимог законодавства й Обухівською районною ТВК та Київською обласною виборчою комісією.

Відтак ЦВК встановила факт систематичного порушення Васильківською міською ТВК законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.

При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу цієї ТВК було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 11 години 7 листопада 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу", - говориться в повідомленні.

ЦВК зобов’язала Васильківську міську ТВК після сформування її нового складу не пізніше 12:00 8 листопада 2020 встановити підсумки голосування з виборів депутатів Обухівської районної ради та з виборів депутатів Київської обласної ради у відповідних виборчих округах, про що скласти протоколи. А також – невідкладно транспортувати перші примірники відповідних протоколів до Обухівської районної і Київської обласної територіальних виборчих комісій про що до 18 години 8 листопада 2020 року поінформувати ЦВК.

Окрім того, вказану комісію зобовʼязано невідкладно встановити результати виборів Васильківської міської ради та Васильківського міського голови з урахуванням судових рішень, що набрали законної сили, говориться в повідомленні.

Також ЦВК достроково припинила повноваження всього складу Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області.

"Так, до ЦВК надійшли рішення судів, а також заяви Представника Дніпропетровської обласної організації Політичної партії "Пропозиція" у зазначеній ТВК та одного з кандидатів на посаду Марганецького міського голови, в яких йшлося про порушення норм Виборчого кодексу України цією виборчою комісією під час встановлення результатів місцевих виборів 25 жовтня 2020 року.

Комісія встановила факт систематичного порушення Марганецькою міською ТВК законодавства та достроково припинила повноваження всього її складу.

При цьому встановлено, що місцеві організації політичних партій, за поданням яких до складу цієї ТВК було включено осіб, повноваження яких достроково припинено, можуть не пізніше 16 години 7 листопада 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до її складу", - говориться в повідомленні.

Комісія зобов’язала Марганецьку міську ТВК після сформування її нового складу встановити результати голосування з виборів Марганецького міського голови відповідно до положень Виборчого кодексу України з урахуванням судових рішень, що набрали законної сили, зауважили в пресслужбі.

Разом з тим, ЦВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених у цій постанові обставин та в разі виявлення підстав вжиття згідно із законодавством України заходів реагування, додали в ЦВК.