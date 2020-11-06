ЦИК досрочно прекратил полномочия Марганецкого на Днепропетровщине и Васильковского на Киевщине городских теризбиркомов

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава двух городских ТИК - Марганецкого на Днепропетровщине и Васильковского на Киевщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Как сообщили в пресс-службе, Комиссия по собственной инициативе рассмотрел отдельные вопросы деятельности Васильковской городской территориальной избирательной комиссии Обуховского района Киевской области.

"... со стороны Васильковской городской ТИК имело место противоправное бездействие, которое фактически делает невозможным в определенный срок установление результатов соответствующих выборов, а следовательно приводит к нарушению требований законодательства и Обуховской районной ТИК и Киевской областной избирательной комиссией.

Поэтому ЦИК установил факт систематического нарушения Васильковской городской ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлению которых в состав этой ТИК были включены лиц, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 11:00 7 ноября 2020 подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав", - говорится в сообщении .

ЦИК обязала Васильковскую городскую ТИК после формирования ее нового состава не позднее 12:00 8 ноября 2020 установить итоги голосования по выборам депутатов Обуховского районного совета и по выборам депутатов Киевского областного совета в соответствующих избирательных округах, о чем составить протоколы. А также - безотлагательно транспортировать первые экземпляры соответствующих протоколов в Обуховскую районную и Киевскую областную территориальные избирательные комиссий о чем до 18 часов 8 ноября 2020 проинформировать ЦИК.

Кроме того, указанную комиссию обязано безотлагательно установить результаты выборов Васильковского городского совета и Васильковского городского головы с учетом судебных решений, вступивших в законную силу, говорится в сообщении.

Также ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава Марганецкой городской ТИК Никопольского района Днепропетровской области.

"Да, в ЦИК поступили решения судов, а также заявления представителя Днепропетровской областной организации Политической партии "Пропозиция" в указанной ТИК и одного из кандидатов на должность Марганецкого городского головы, в которых говорилось о нарушении норм Избирательного кодекса Украины этой избирательной комиссией при установлении результатов местных выборов 25 октября 2020 г.

Комиссия установила факт систематического нарушения Марганецкой городской ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава.

При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлению которых в состав этой ТИК были включены лиц, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 16 часов 7 ноября 2020 подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав", - говорится в сообщении .

Комиссия обязала Марганецкую городскую ТИК после формирования ее нового состава установить результаты голосования по выборам Марганецкого городского головы в соответствии с положениями Избирательного кодекса Украины с учетом судебных решений, вступивших в законную силу, отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, ЦИК обратилась к Национальной полиции Украины для проведения проверки изложенных в этом постановлении обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины меры реагирования, добавили в ЦИК.

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