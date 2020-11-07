МОЗ пропонує запровадити "жорсткий карантин вихідного дня", - Степанов

Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме запровадження карантину вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Це ми будемо пропонувати, враховуючи ураганні темпи поширення хвороби в Європі, в Україні теж. Думаю, що в найближчі дні ми перетнемо позначку в 10000 (хворих). Ми будемо пропонувати жорсткий карантин вихідного дня (субота-неділя), це загальна помаранчева зона з чіткими обмеженнями щодо роботи установ за часом", - сказав Степанов.

Він додав, що обмеження буде запроваджено, але "не вбиваючи окремі сектори бізнесу, насамперед малого та середнього бізнесу".

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