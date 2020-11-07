Минздрав предлагает ввести "жесткий карантин выходного дня", - Степанов

Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что мы будем предлагать, исходя из ураганных темпов распространения болезни в Европе, в Украине тоже. Думаю, что в ближайшие дни мы перейдем отметку в 10000 (больных). Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня суббота-воскресенье и дополнительно общая оранжевая зона с четкими ограничениями по ограничению работы учреждений по времени ", - сказал Степанов.

Он добавил, что ограничения будут введены, но "не убивая отдельные сектора бизнеса, прежде всего малого и среднего бизнеса".

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