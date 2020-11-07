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Минздрав предлагает ввести "жесткий карантин выходного дня", - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Общество

Минздрав предлагает ввести "жесткий карантин выходного дня", - Степанов

Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"То, что мы будем предлагать, исходя из ураганных темпов распространения болезни в Европе, в Украине тоже. Думаю, что в ближайшие дни мы перейдем отметку в 10000 (больных). Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня суббота-воскресенье и дополнительно общая оранжевая зона с четкими ограничениями по ограничению работы учреждений по времени ", - сказал Степанов.

Он добавил, что ограничения будут введены, но "не убивая отдельные сектора бизнеса, прежде всего малого и среднего бизнеса".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов опроверг введение в Украине "черной" зоны карантина: "Такое даже не обсуждалось"

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Топ комментарии
+25
т.е с понедельника по пятницу можна работать и чихать друг на друга,
а выходные сиди дома? - мудрое решение проблемы...по зеленому так - рубанули, а попали или нет какая разница?
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07.11.2020 02:23
+18
Этот карантин выходного дня в плане прекращения эпидемии мало эффективен, но но добьёт все кафешки и маленькие магазинчики, которые люди и посещают в основном в выходные дни- то есть опять малый бизнес, который и так еле жив, в очередной раз слегка передут поездом.
Главный разносчик ковид - это школы. Оставьте только младшие классы, остальных в он лайн до нового года - это будет гораздо эффективней. Школы переполнены , в классах по сорок человек- какие карантины выходного дня в полупустых магазинах надо вводить? Пусть все , работающие по выходным, не впускают без масок к себе- за это штрафуйте. Контролируйте общественный транспорт каким-то образом. Не суббота с воскресеньем источники вируса, вирус гуляет в школах и в маршрутках- где все без масок всю неделю
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07.11.2020 06:33
+16
Таке питання: як умудрявся Гройсман робити дороги, не розкрадаючи ніякий фонд?

При чому, ті дороги хоч було видно.
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07.11.2020 01:31
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Таке питання: як умудрявся Гройсман робити дороги, не розкрадаючи ніякий фонд?

При чому, ті дороги хоч було видно.
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07.11.2020 01:31 Ответить
асфальтированная украина
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07.11.2020 01:37 Ответить
І де було видно ті дороги?
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07.11.2020 01:39 Ответить
а ти звідки?
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07.11.2020 01:54 Ответить
Траса Н-11, по якій я кожного місяця їжджу, там дороги взагалі не було, Гройсман за рік 80% відбудував
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07.11.2020 10:44 Ответить
Львів-Тернопіль, 30 років ями були по коліно, після Гройсмана одна з найвидовищніших доріг України.
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07.11.2020 15:20 Ответить
Питання до міністра охорони здоров'я, угумс...)))
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07.11.2020 02:08 Ответить
ну може його якось цікавить де дівся "фонд"))
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07.11.2020 03:13 Ответить
Навряд.
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07.11.2020 06:06 Ответить
Віддали за кордон, за борги...
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07.11.2020 13:08 Ответить
Нічого цe нe змінить, трeба закривати школи, як основнe джeрeло розповсюджeння зарази, пускати більшe громадського транспорту, зокрeма, eлeктричок з більшою кількістю вагонів, контролювати носіння масок в транспорті та магазинах. Рeсторани, кафe, фітнeси, позакривати - хай працюють на винос, а трeнуються на вулиці. В кінотeатрах продавати один з чотирьох квитків, щоб була відстань.
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07.11.2020 06:03 Ответить
А кто это все профинансирует??
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07.11.2020 06:05 Ответить
Во всем цивилизированном мире это делают правительства.Если бы зелёные хотя бы в два раза сократили субвенции для коломойского и ахметова,денег на компенсации малому и среднему бизнесу хватило бы с лихвой.
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07.11.2020 06:37 Ответить
"Ваш" (сарказм) малий та середній бізнес нікому тут не потрібен, стригти важко, шерсті мало, а галасу багато... На жаль.
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07.11.2020 07:14 Ответить
не во всем.
Но в нашем случае денег нет, и єлетричек то же нет
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07.11.2020 10:17 Ответить
в Сумах школы закрыты уже больше 3-х недель и что? а ничего. картина не изменилась никак. заболеваемость как росла, так и растет.
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07.11.2020 09:24 Ответить
а если одеть порошенковские очки, то не просто дороги видно, а страна вся просто кишит европейскими автобанами..)))))
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07.11.2020 08:05 Ответить
Ти їх на дупу собі натянув. А спробуй одягти на голову, і ти побачиш що в "странє" царь ненастоящій, і народонаселеніє какоєто узкоглазєнькоє...
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07.11.2020 08:27 Ответить
Мы например заразились в боулинге !!! Все вроде были свои ((( Теперь лечимся на карантине !!! Все 9 человек ! В сводку разумеется мы не попали . так что по сути зараженных гораздо больше чем они пишут !!! Просто проще нужно на это смотреть да и все. Мне кажется пока Все не переболеют так он будет и бродить )))
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07.11.2020 08:05 Ответить
А что переболение всех даст?
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07.11.2020 11:07 Ответить
нічого не дасть,ну виробиться імунітет на пару місяців,а потім знов можна заболіти тим паче віруси ж постійно мутують змінюються..
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07.11.2020 15:16 Ответить
Вы, гавное,в переполненные больницы не попадайте. А то там очередь.
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07.11.2020 13:57 Ответить
НАДІЯ Поки всі не перехворіють -на жаль САМООБМАН(принаймні до винайдення вакцини).

Доведено ,що антитіла у того,хто перехворів - максимум на 4 місяці...
тому НАМ З ЦИМ КОВІДОМ прийдеться жити довго...

Народ ще ЦЕ не УСВІДОМИВ...
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08.11.2020 09:45 Ответить
тоді був фонд з відрахувань акцизу на бензин,він і зараз є,не скасований, але куди йдуть звідти ті млрди?
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07.11.2020 15:12 Ответить
Зараз молода команда освоює.
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07.11.2020 15:18 Ответить
Якось він не конкретизує, бо сам не знає, як все буде. Італію вже майже позакривали.
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07.11.2020 01:46 Ответить
Карантин вихідного дня - це як бути трошки заміжньою та трошки вагідною.
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07.11.2020 01:48 Ответить
А як треба?
Завершіть вашу думку.
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07.11.2020 02:00 Ответить
Всі чоловіки з Марсу, а жінки з Венери. Минздрав предлагает ввести "жесткий карантин выходного дня", - Степанов - Цензор.НЕТ 203
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07.11.2020 02:10 Ответить
Ну с венерой вас много)))
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07.11.2020 06:06 Ответить
Минздрав предлагает ввести "жесткий карантин выходного дня", - Степанов - Цензор.НЕТ 5625
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07.11.2020 06:49 Ответить
У відставку кацапське лайно.
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07.11.2020 01:53 Ответить
т.е с понедельника по пятницу можна работать и чихать друг на друга,
а выходные сиди дома? - мудрое решение проблемы...по зеленому так - рубанули, а попали или нет какая разница?
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07.11.2020 02:23 Ответить
я бы сивоху заарестовал, ссыть понимаешь в куда не попадя не расстегивая ширинку,
а несознательные прохожие, без масок, дышуть испарениями его выхлопа, а там вирусни - ковид на последнем месте, а значит подлежат заражению.
и наверняка же в субботу скотина обоссалась...
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07.11.2020 03:11 Ответить
Дурбецало.
Оно кацапы снизили цены на проезд в коммунальном транспорте не во время пик и тупые животные, которые никаким образом не могли разнести начало рабочего дня, таки его разнесли.
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07.11.2020 03:36 Ответить
Отвечаю г-ну Степанову, как человеку не имеющему никакого отношения к медицине и таким же крвидозависимым. Как сын терапевта и эпидемиолога с 50 летним стажем - Убрать все разговоры о "ужасном КОРОНА (типа королевский страшный вирус))))) вирусе из ТВ и интернета. Все встанет на свои места когда медицинской проблемой будут заниматься медики, а не политики. Для особо упоротых - БМЭ, 1979, т.11, стр.378-380
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07.11.2020 04:48 Ответить
А померлих будемо приховувати ? З таким мисленням вам би жити в тоталітарній рашці, півнкореї...чи в Зімбабве.
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07.11.2020 07:22 Ответить
А я щє чув, що на "дітях природа відпочиває"...
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07.11.2020 10:54 Ответить
До чого тут Раша? Ніяка Раша не тоталітарна. Рашу потрібно згадувати чемно і з повагою, ось так:
Раша Срака.
Раша здатна себе захистити - повисмикує руки, чим тоді пости крапати?
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07.11.2020 17:04 Ответить
У них нет задачи справиться с "эпидемией".
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07.11.2020 08:11 Ответить
І тисячі померлих у страшних муках будемо вночі тихенько ховати?
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07.11.2020 11:09 Ответить
Этот карантин выходного дня в плане прекращения эпидемии мало эффективен, но но добьёт все кафешки и маленькие магазинчики, которые люди и посещают в основном в выходные дни- то есть опять малый бизнес, который и так еле жив, в очередной раз слегка передут поездом.
Главный разносчик ковид - это школы. Оставьте только младшие классы, остальных в он лайн до нового года - это будет гораздо эффективней. Школы переполнены , в классах по сорок человек- какие карантины выходного дня в полупустых магазинах надо вводить? Пусть все , работающие по выходным, не впускают без масок к себе- за это штрафуйте. Контролируйте общественный транспорт каким-то образом. Не суббота с воскресеньем источники вируса, вирус гуляет в школах и в маршрутках- где все без масок всю неделю
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07.11.2020 06:33 Ответить
А Степанов,Ляшко и Шмыгаль не пробовали почитать Конституцию Украины?Какое они имеют право нарушать права людей,пусть вводят военное положение если все так ужасно а иначе их ограничения будут иметь только рекомендательный характер.Сколько можно издеваться над людьми.
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07.11.2020 07:31 Ответить
в какой части конституция нарушается в данном случае?
везде конституцию совать - признак дебила, который ее никогда не читал, понятия не имеет о чем там написано и как это применяется.
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07.11.2020 09:55 Ответить
До чого тут Конституція? Цей тип карантину позбавлений сенсу в принципі, а не через невідповідність законам.
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07.11.2020 10:35 Ответить
А если у меня выходные в понедельник и вторник,то как я должен попадать на работу ,в субботу и воскресенье? Какой-то ,очередной,маразм от власти.....
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07.11.2020 08:02 Ответить
..для ДЕРЖАВНИХ посадовців .. ПСИХІЧНІ втрати Людей ( депресивний вплив ) .. в ТРИЧІ переважають фізичні ... Ліків від ковід19 НЕМАЄ- ще НЕ знайдено ..лікування НЕДОСТУПНЕ для більшості Людей... сезонне ЗАГОСТРЕННЯ ГРЗ штучно приписують до ковід ..бо за це ПРИПЛАЧУЮТЬ ... поміркуйте що НЕСЕ таке "інформування " ... СПРАВЕДЛИВОСТІ раді можливо ВКЛЮЧИТИ статистику по основним ФАКТОРАМ смертності СЕРЦЕВО-судинні .. онко .. захворювання ..і розкажіть ЯКІ МІРИ приймаються для ЇХ ПРОФІЛАКТИКИ... страхова медицина ..якість продуктів харчування ..загалом покращення ДОБРОБУТУ Людей ..робочі місця гідна оплата праці ...
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича ..ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
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07.11.2020 08:28 Ответить
Ловите наркомана
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07.11.2020 16:50 Ответить
що там ловити...))

прихлопнути Розновця як муху кнопочкою "спам" ..)))
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08.11.2020 09:46 Ответить
По будням вірус відпочиває, а по вихідним лютує. Тому і карантин вихідного дня.
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07.11.2020 08:45 Ответить
зебилизм головного мозга
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07.11.2020 08:52 Ответить
Ага, в погреб нас, заразных и шоб дышали через раз (возмущение)
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07.11.2020 09:09 Ответить
Самый эффективный метод- запретить дышать,ибо ваша маска до одного места.
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07.11.2020 09:24 Ответить
"Стєпашка" у черговий раз щось бовкнув, як у калюжу перднув.
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07.11.2020 09:27 Ответить
Вони готують таке майбутнє для наших дітей, шо совок здаватиметься раєм.
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07.11.2020 09:28 Ответить
а не пора ли пиндячить слугей до криворогатых зеленых соплей?
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07.11.2020 09:42 Ответить
не призыв, а как бы совета спрашиваю у людей...
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07.11.2020 09:44 Ответить
Степанов не на своём месте. Раз он, не может исполнять, из за не до понимания методики чиновников, выделяющих бюджетные деньги! Принцип: Мы дадим, если сможешь обеспечить правильный процент отката! Дороги умеют тратить и платить, другие тоже научились, а Степанов на медицине не способен Ковидные деньги тратить. НЕ научился, программу не способен откатов организовать! А без отката, рука дающая быстрее отсохнет , чем она их даст, без своего интереса!
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07.11.2020 09:54 Ответить
Без остановки транспорта любой карантин выходного дня до жопы...
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07.11.2020 10:25 Ответить
Я можу забирати Степанова до себе на вільні дні.
Зачиню на суворий карантин в гаражі, там є роботи місяців на три.
То ж пан міністр з користю для здоров'я зможе проводити суботу і неділю.
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07.11.2020 10:49 Ответить
Все жители 9-миллионного города Циндао должны пройти тест на коронавирус, после того, как были обнаружены 12 заболевшмих.
Вот как в Китае боролись и побороли, дорог не строили, для борьбьі с ковідо
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07.11.2020 12:08 Ответить
Уникальные люди эти зебуины-из всех решений обязательно выберут самое тупое.
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07.11.2020 12:43 Ответить
Мінздрав - сфера гуманітарна,тому не знає основного правила сопромату (опору матеріалів) "Міцність ланцюга визначається його самою слабкою ланкою"...Тобто ланцюг боротьби з вірусом порветься в будні...тільки й того...
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07.11.2020 12:56 Ответить
"карантин вихідного дня" трішки полегшить ситуацію..
ненабагато ,хоч він логічний -народ активніше "перемішується" на вихідні..

Куди ефективнішим виявився пункт карантину (приклад Австралії) -великі штрафи за переміщення на дитстацію далі 50 км від дому...Думаю,для України це би була своя специфіка -машина "любителя поїздити у гості" - "на прикол". ЗАБИРАТИ ПРАВА НА пів року -РІК.
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08.11.2020 09:50 Ответить
А вот не надо было предвыборные концертыустраивать. Как раз 2 недели с того времени прошли. А теперь всех предпринимателей закрывать.
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07.11.2020 14:01 Ответить
Думаю,торгівлю в НЕДІЛЮ (з супермаркетами Епіцентр включно) давно пора припинити.
навіть атеїстична Чехія це зробила...
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08.11.2020 10:02 Ответить
...Если локдауна у нас, скорее всего, не будет, то к чему же мы тогда придем?
По-видимому, Украина движется по бразильскому сценарию (полное бездействие властей или никчемная имитация ими бурной деятельности и, как следствие, неконтролируемое стихийное развитие эпидемии) и точка невозврата уже, скорее всего, пройдена. Естественно, Киев сильно отличается от Манауса, поэтому прямые аналогии и экстраполяции дело неблагодарное, но ничего лучшего у нас пока нет.
Если ориентироваться на Бразилию, то пик эпидемии будет достигнут, когда одновременное число больных и носителей дойдет до 15−20 миллионов человек. Сейчас, по состоянию на 4 ноября, у нас официально 420 тысяч больных. Учитывая очень плохую выявляемость и сильно заниженную статистику, реальное число всех зараженных будет раз в 10 больше - около 3−4 миллионов. Нужно понимать, что это цифра за все время, тогда как нужно достигнуть одновременного инфицирования практически половины населения.
Опять же ориентируясь на Бразилию можно предположить, что умрет примерно 1 из 500 жителей страны. Для Украины это около 75 тысяч человек. Сейчас официально умерло 7.7 тысяч, а реально - в несколько раз больше, скорее всего, около 20 тысяч.

Т.о., до пика вспышки нам осталось «нарастить» показатели еще в 4−5 раз. Естественно, все это достаточно отфонарные экстраполяции, но ничего лучшего пока предложить нельзя.
Насколько жестким будет наш медицинский и инфраструктурный коллапс мы узнаем уже довольно скоро. Хочется надеяться, что для всех выживших в нем, это станет уроком и прививкой как от личной безответственности, так и от выбора во власть профанов.
https://nv.ua/opinion/koronavirus-ukraina-zachem-nam-*******-i-skolko-chelovek-umret-novosti-ukrainy-50122256.html
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07.11.2020 14:09 Ответить
У меня родственники из села говорят похороны каждый день а то и два за день, это два села рядом , район в красной зоне, села вымирают, в прямом смысле
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07.11.2020 18:13 Ответить
і саме на вихідні молоді свободолюбиві довбо..оби(безсимптомні,з хорошим імунітетом) приїзжають з міста в села до родичів..."потішти своєю присутністю" МОЗ пропонує запровадити "жорсткий карантин вихідного дня", - Степанов - Цензор.НЕТ 2553
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08.11.2020 09:57 Ответить
Без масок, бо це ф1гня придумана, мен1 так казали, а в Киеве в метро или в маршрутке, долбо..бов хватает везде, но там больше это факт
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08.11.2020 12:08 Ответить
Опять же ориентируясь на Бразилию можно предположить, что умрет примерно 1 из 500 жителей страны. Для Украины это около 75 тысяч человек. Сейчас официально умерло 7.7 тысяч, а реально - в несколько раз больше, скорее всего, около 20 тысяч.

Приблизно так і буде,думаю теж. при летальності 2 відсотки в Україні.....На жаль ,статистика це наука...
трохи рятує ситуацію те що якийсь позитивний вплив дали прививки від туберкульозу на постсовковому просторі...
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08.11.2020 10:00 Ответить
Еще можно ввести обеденный карантин: по одному часу каждый день. Тоже очень поможет!

А ничего, что те походы по магазинам, которые люди делают по выходным, они просто будут делать в будни? Создавая толпы, т.к. в будни только после работы? Или это слишком сложная мысль для товарища министра?
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07.11.2020 15:07 Ответить
влада хоче показати що вони щось роблять і контролюють,а як насправді самі бачите..
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07.11.2020 15:24 Ответить
Предложение в стиле ввода ночного комендантского часа, ведь как известно ковид он как бандит, выходит только ночью )
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07.11.2020 16:47 Ответить
сейчас преступников не так боятся как невидимый ковид
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07.11.2020 18:26 Ответить
Степанов не по возможностям министр. Его туда затянули, устроив пиар-акцию по уничтожению профессионала.
Ото тепер воно косить під міністра.
Яка акція вихідного дня, якщо робочі дні - це дні спілкування й зараження?
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07.11.2020 17:21 Ответить
Скалецька професіонал ? )))))))

чи може американська медсестра,"ставлениця" американської фарммафії Супрун ?)))
чи може були професіоналом Мусій чи Богатирьова(ставленики української фарммафії) ?
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08.11.2020 09:52 Ответить
А я предлагаю чтобы минздраву ввели жесткий член по самые гланды, шоб аж козявки из носа вывалились.
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07.11.2020 18:03 Ответить
Все что они говорят о умерших пи.деж, у меня родственники рассказывают в двух сёлах похороны каждый день а то по два в день, в одном, пенсионеры вымираю, так что это статистика о городах, в сёлах полная ж..па
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07.11.2020 18:10 Ответить
деревни и раньше вымирали а кто их там в глуши на ковид тестирует а гений?
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07.11.2020 18:25 Ответить
Мразь, закройся
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07.11.2020 19:46 Ответить
..да нада жьосткій....мягкій нє паможет. Да і абєзатєльно у виходной. Сідєть ...пси. Так нада. Скатіна хатєла кісєльних бєрєгов, ой рєк.....
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07.11.2020 18:38 Ответить
...
Влада Сінгапуру уточнила, що порушення нових правил домашнього карантину для всіх осіб, які повертаються з Китаю набрали чинності та загрожують тюремним ув'язненням на термін до шести місяців, великим штрафом, а також депортацією для іноземців. Про це йдеться в поширеному поясненні міністерства національного розвитку.


"Уповноважені співробітники будуть перевіряти дотримання карантину, вони зможуть в будь-який час ходити по квартирах і будинках, телефонувати тощо", - йдеться в повідомленні. "Порушення правил буде розглядатися як недотримання закону про інфекційні захворювання, що загрожує штрафом до 10 тисяч сінгапурських доларів (7,1 тисячі доларів - Ред.), позбавленням волі на строк до шести місяців, іноземцям - депортацією і подальшою забороною на в'їзд в країну ", - наголошується в документі. МОЗ пропонує запровадити "жорсткий карантин вихідного дня", - Степанов - Цензор.НЕТ 391
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08.11.2020 09:55 Ответить
 
 