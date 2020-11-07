Минздрав предлагает ввести "жесткий карантин выходного дня", - Степанов
Новости Цензор.НЕТ Общество
Министерство здравоохранения будет предлагать введение карантина выходного дня.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.
"То, что мы будем предлагать, исходя из ураганных темпов распространения болезни в Европе, в Украине тоже. Думаю, что в ближайшие дни мы перейдем отметку в 10000 (больных). Мы будем предлагать жесткий карантин выходного дня суббота-воскресенье и дополнительно общая оранжевая зона с четкими ограничениями по ограничению работы учреждений по времени ", - сказал Степанов.
Он добавил, что ограничения будут введены, но "не убивая отдельные сектора бизнеса, прежде всего малого и среднего бизнеса".
Топ комментарии
+25 три - пятнадцать
показать весь комментарий07.11.2020 02:23
+18 Татьяна Лайф
показать весь комментарий07.11.2020 06:33
+16 maravillo
показать весь комментарий07.11.2020 01:31
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
При чому, ті дороги хоч було видно.
Но в нашем случае денег нет, и єлетричек то же нет
Доведено ,що антитіла у того,хто перехворів - максимум на 4 місяці...
тому НАМ З ЦИМ КОВІДОМ прийдеться жити довго...
Народ ще ЦЕ не УСВІДОМИВ...
Завершіть вашу думку.
а выходные сиди дома? - мудрое решение проблемы...по зеленому так - рубанули, а попали или нет какая разница?
а несознательные прохожие, без масок, дышуть испарениями его выхлопа, а там вирусни - ковид на последнем месте, а значит подлежат заражению.
и наверняка же в субботу скотина обоссалась...
Оно кацапы снизили цены на проезд в коммунальном транспорте не во время пик и тупые животные, которые никаким образом не могли разнести начало рабочего дня, таки его разнесли.
Раша Срака.
Раша здатна себе захистити - повисмикує руки, чим тоді пости крапати?
Главный разносчик ковид - это школы. Оставьте только младшие классы, остальных в он лайн до нового года - это будет гораздо эффективней. Школы переполнены , в классах по сорок человек- какие карантины выходного дня в полупустых магазинах надо вводить? Пусть все , работающие по выходным, не впускают без масок к себе- за это штрафуйте. Контролируйте общественный транспорт каким-то образом. Не суббота с воскресеньем источники вируса, вирус гуляет в школах и в маршрутках- где все без масок всю неделю
везде конституцию совать - признак дебила, который ее никогда не читал, понятия не имеет о чем там написано и как это применяется.
.. НЄ .. ..НАМОРДНИК - штрафи - це здійснює СІОНІСТСЬКА банда злодійського племені що захопила ВР , Уряд ... владу в Україні - прийняла АНТИнародні НЕконституційні гейби законодавчі акти на ЗНИЩЕННЯ України і її НЕОколонізацію .. КРАДІЖКУ СвЗемлі Ресурсів стратегічної власності Українців ... і коли Конституційний Суд України вказав цим сіоністам -ЗЛОДІЯМ на АНТИнародний ЗМІСТ діянь .. почався процес РУЙНАЦІЇ самого Конституційного Суду України .. БЛОКУВАННЯ Його роботи ..такими чотирьма УБЛЮДКАМИ ..як Головатий ... той самий пес януковича ..ЗВЕРТАЮСЬ до ДЕРЖАВНИХ Службовців ВСІХ рівнів з ПРОХАННЯМ максимально захистити ПРАВА і Безпеку Українців від діянь БАНДИ злодійського племені ..до УСУНЕННЯ цих ЗЛОЧИНЦІВ від ВЛАДИ в Україні .. Наснаги
прихлопнути Розновця як муху кнопочкою "спам" ..)))
Зачиню на суворий карантин в гаражі, там є роботи місяців на три.
То ж пан міністр з користю для здоров'я зможе проводити суботу і неділю.
Вот как в Китае боролись и побороли, дорог не строили, для борьбьі с ковідо
ненабагато ,хоч він логічний -народ активніше "перемішується" на вихідні..
Куди ефективнішим виявився пункт карантину (приклад Австралії) -великі штрафи за переміщення на дитстацію далі 50 км від дому...Думаю,для України це би була своя специфіка -машина "любителя поїздити у гості" - "на прикол". ЗАБИРАТИ ПРАВА НА пів року -РІК.
навіть атеїстична Чехія це зробила...
По-видимому, Украина движется по бразильскому сценарию (полное бездействие властей или никчемная имитация ими бурной деятельности и, как следствие, неконтролируемое стихийное развитие эпидемии) и точка невозврата уже, скорее всего, пройдена. Естественно, Киев сильно отличается от Манауса, поэтому прямые аналогии и экстраполяции дело неблагодарное, но ничего лучшего у нас пока нет.
Если ориентироваться на Бразилию, то пик эпидемии будет достигнут, когда одновременное число больных и носителей дойдет до 15−20 миллионов человек. Сейчас, по состоянию на 4 ноября, у нас официально 420 тысяч больных. Учитывая очень плохую выявляемость и сильно заниженную статистику, реальное число всех зараженных будет раз в 10 больше - около 3−4 миллионов. Нужно понимать, что это цифра за все время, тогда как нужно достигнуть одновременного инфицирования практически половины населения.
Опять же ориентируясь на Бразилию можно предположить, что умрет примерно 1 из 500 жителей страны. Для Украины это около 75 тысяч человек. Сейчас официально умерло 7.7 тысяч, а реально - в несколько раз больше, скорее всего, около 20 тысяч.
Т.о., до пика вспышки нам осталось «нарастить» показатели еще в 4−5 раз. Естественно, все это достаточно отфонарные экстраполяции, но ничего лучшего пока предложить нельзя.
Насколько жестким будет наш медицинский и инфраструктурный коллапс мы узнаем уже довольно скоро. Хочется надеяться, что для всех выживших в нем, это станет уроком и прививкой как от личной безответственности, так и от выбора во власть профанов.
https://nv.ua/opinion/koronavirus-ukraina-zachem-nam-*******-i-skolko-chelovek-umret-novosti-ukrainy-50122256.html
Приблизно так і буде,думаю теж. при летальності 2 відсотки в Україні.....На жаль ,статистика це наука...
трохи рятує ситуацію те що якийсь позитивний вплив дали прививки від туберкульозу на постсовковому просторі...
А ничего, что те походы по магазинам, которые люди делают по выходным, они просто будут делать в будни? Создавая толпы, т.к. в будни только после работы? Или это слишком сложная мысль для товарища министра?
Ото тепер воно косить під міністра.
Яка акція вихідного дня, якщо робочі дні - це дні спілкування й зараження?
чи може американська медсестра,"ставлениця" американської фарммафії Супрун ?)))
чи може були професіоналом Мусій чи Богатирьова(ставленики української фарммафії) ?
Влада Сінгапуру уточнила, що порушення нових правил домашнього карантину для всіх осіб, які повертаються з Китаю набрали чинності та загрожують тюремним ув'язненням на термін до шести місяців, великим штрафом, а також депортацією для іноземців. Про це йдеться в поширеному поясненні міністерства національного розвитку.
"Уповноважені співробітники будуть перевіряти дотримання карантину, вони зможуть в будь-який час ходити по квартирах і будинках, телефонувати тощо", - йдеться в повідомленні. "Порушення правил буде розглядатися як недотримання закону про інфекційні захворювання, що загрожує штрафом до 10 тисяч сінгапурських доларів (7,1 тисячі доларів - Ред.), позбавленням волі на строк до шести місяців, іноземцям - депортацією і подальшою забороною на в'їзд в країну ", - наголошується в документі.