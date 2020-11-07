Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов'язковий, - МОЗ
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Рішення про виписку пацієнта з COVID-19 ухвалює лікар-куратор на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання, а також на підставі стійкої тенденції нормалізації лабораторних показників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коронавірус_info в телеграм-каналі, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу в Києві.
"Якщо немає загрози життю хворого, він може продовжити лікування вдома, і для виписки не потрібно чекати негативного ПЛР-тесту", - наголошується в повідомленні.
Крім того, зазначається, що пацієнти, у яких був підтверджений COVID-19, перестають бути розповсюджувачами інфекції після 10 днів лікування, якщо методом ПЛР у них не визначаються фрагменти РНК-збудника або за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання упродовж 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів (незалежно від результату ПЛР-тесту).
Будь ласка, зачекайте...
мне должны были сделать!а потом перезвонили и сказали что не что по новому приказу степанова..все..! а теперь представьте весь ужас!лаборатории работают только на выявленных!!а повторно..это время..! знакомую со вчерашнего дня выписали на дом!она была 2 нед ! то что счас творится в ковидном отделении!это фильм ужасов!вы
вы б читали лучше как в израиле правительство принимает меры! и заботится о своем населинии!
а ковид он непредсказуем ..больные умирают на разных этапах..4-8-10-18 день ....
Для довідки, втрата смаку чи нюху - складнющий ПРОЦЕС, в якому задіяні біохімічні реакції різних органів і систем, розтягнуті в часі. А нам розповідають про якусь молекулу РНК, причому чужого напіворганізму, яка відразу в першій клітині, куди вона буцімто потрапляє, буде розібрана на сміття прямо в цитоплазмі.
На такому треші побудована вся ******* вірусологія - це суцільна брехня.