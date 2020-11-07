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Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов'язковий, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов'язковий, - МОЗ
Фото: tsn.ua

Рішення про виписку пацієнта з COVID-19 ухвалює лікар-куратор на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання, а також на підставі стійкої тенденції нормалізації лабораторних показників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коронавірус_info в телеграм-каналі, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу в Києві.

"Якщо немає загрози життю хворого, він може продовжити лікування вдома, і для виписки не потрібно чекати негативного ПЛР-тесту", - наголошується в повідомленні.

Крім того, зазначається, що пацієнти, у яких був підтверджений COVID-19, перестають бути розповсюджувачами інфекції після 10 днів лікування, якщо методом ПЛР у них не визначаються фрагменти РНК-збудника або за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання упродовж 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів (незалежно від результату ПЛР-тесту).

Читайте також: В Україні виявлено рекордні 10 746 нових випадків COVID-19, померли 187 осіб, 8 685 одужали

Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необовязковий, - МОЗ 01
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Топ коментарі
+5
Кароче, полежав трохи і гуляй Вася. Слєдующій!
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07.11.2020 12:39
+5
ну... і як мені оце лайкать? ))))
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07.11.2020 12:43
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после 10 дней лечения(С). После какого лечения - он же не лечится. Короче - ОРВИ и есть ОРВИ, как ты его не назови.
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07.11.2020 12:36 Відповісти
к стати... на 14 день одного моего дальнего родственника так бабахнуло...что на 16 - похоронили (ему 82, было... он в группе риска с букетом сопутствующих...все так!... но 12 дней было более-менее, потом все отлично...а потом - вечность!)
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07.11.2020 12:40 Відповісти
На бакинфекцию похоже, но кто ж из врачей признается.
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07.11.2020 12:42 Відповісти
а вот для госпитализации ( с подозрением на инсульт) потребовали...
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07.11.2020 12:37 Відповісти
И далеко не все могут его сделать. Ложись и подыхай.
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07.11.2020 12:38 Відповісти
и сделать по-быстрее рекомендуют в ИНВИТРО (не у себя бесплатно...а у комерсов за... от 850 грн и до 2 000 с выездом на дом)
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07.11.2020 12:42 Відповісти
Кароче, полежав трохи і гуляй Вася. Слєдующій!
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07.11.2020 12:39 Відповісти
ну... і як мені оце лайкать? ))))
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07.11.2020 12:43 Відповісти
Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов'язковий, - МОЗ - Цензор.НЕТ 826
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07.11.2020 12:58 Відповісти
Теперь понятно откуда резкий рост выздоровевших, людей просто начали массово выписывать чтоб освободить койки, как только угрозы жизни нет так сразу пинка домой, лечись дальше сам.
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07.11.2020 12:40 Відповісти
Вот именно: как только стало чуть полегче - пинком под зад из больницы -"дома долечишься!". Вот это "лечение"..😞
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07.11.2020 12:47 Відповісти
В свете последних указаний Министерства здравоохранения на выписку можно явиться даже в деревянном макинтоше вперёд ногами - выпишут аж бегом на доброе здоровьице.
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07.11.2020 12:46 Відповісти
Можно и с положительным, пусть несут заразу в массы.
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07.11.2020 12:52 Відповісти
Знайомий перехворів на ковід , виписали з лікарні достроково , температура впала -- на вихід. Він пішов по друзям одразу на наступний день, зараз всі , хто з ним контактував хворіють .
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07.11.2020 12:59 Відповісти
Вот именно: как только стало чуть полегче - пинком под зад из больницы -"дома долечишься!". Вот это "лечение"..😞
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07.11.2020 12:54 Відповісти
пцр повторно вам не сделают!
мне должны были сделать!а потом перезвонили и сказали что не что по новому приказу степанова..все..! а теперь представьте весь ужас!лаборатории работают только на выявленных!!а повторно..это время..! знакомую со вчерашнего дня выписали на дом!она была 2 нед ! то что счас творится в ковидном отделении!это фильм ужасов!вы
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07.11.2020 12:59 Відповісти
а знакомый ваш беспечный дебил! я б на месте его знакомых врезала б! хотя какой он такие и его друзья! он легко отделался!и пошел заразу разносить! а повалялся бы с4 капельницами и уколами..и под кислородом..то ***** бы не лазил!
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07.11.2020 13:05 Відповісти
З класики - читайте про Швейка
Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов'язковий, - МОЗ - Цензор.НЕТ 73
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07.11.2020 13:12 Відповісти
Тоесть выписывают потенциального вирусоносителя который садится в маршрутку где у всех маска на бороде как и у самого выздоровевшего он едет домой радостно целуется с счастливыми родственниками которые продолжают кататься в маршрутках, не ну а че врач куратор посмотрел общий анализ крови и мочи там все норм, гениально
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07.11.2020 13:42 Відповісти
Я так понимаю, что если пациент в состоянии сам выйти из палаты - он здоров, по версии минздрава?
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07.11.2020 14:02 Відповісти
а теперь вы только посмотрите на весь дурдом..тяжелые больные лечатся дома..кому не везет играют в ящик.... а дебилы занимающие места тех кому нужна была помощь...бегают разносят заразу и вопят ничего страшного..это грипп! вот когда вас этот грипп настигнет..а родствеников будете хоронить в пакете! а зимой начнетсятреш! грипп и все остальное плюс ковид! смертность скаканет так ч...и осложнения!в 6 раз!
вы б читали лучше как в израиле правительство принимает меры! и заботится о своем населинии!
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07.11.2020 14:08 Відповісти
да и по версии санитара..если ты лечишься дома то госпитализация тебе на хер нужна

а ковид он непредсказуем ..больные умирают на разных этапах..4-8-10-18 день ....
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07.11.2020 14:17 Відповісти
скоро будут определять кого госпитализировать по тому кто вытянет короткую спичку из пучка спичек в руке врача приёмного отделения или по депутатскому удостоверению.Остальных "по спичкам" в морг на эвтаназию... Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов'язковий, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3702
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07.11.2020 14:41 Відповісти
и это правильно?
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07.11.2020 19:01 Відповісти
Цікаво, як цей возбудітєль возбуждає одночасно втрату смаку і нюху за допомогою однієї РНК? І потім ще на додачу може вмикати цитокіновий шторм. Теж однією молекулою РНК, загорнутою в оболонку?

Для довідки, втрата смаку чи нюху - складнющий ПРОЦЕС, в якому задіяні біохімічні реакції різних органів і систем, розтягнуті в часі. А нам розповідають про якусь молекулу РНК, причому чужого напіворганізму, яка відразу в першій клітині, куди вона буцімто потрапляє, буде розібрана на сміття прямо в цитоплазмі.

На такому треші побудована вся ******* вірусологія - це суцільна брехня.
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07.11.2020 15:00 Відповісти
Називається, ноу комментс. Землю заполонили ідіоти.
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07.11.2020 16:30 Відповісти
 
 