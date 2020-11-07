Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов'язковий, - МОЗ

Рішення про виписку пацієнта з COVID-19 ухвалює лікар-куратор на підставі відсутності або зменшення клінічних ознак захворювання, а також на підставі стійкої тенденції нормалізації лабораторних показників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Коронавірус_info в телеграм-каналі, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу в суботу в Києві.

"Якщо немає загрози життю хворого, він може продовжити лікування вдома, і для виписки не потрібно чекати негативного ПЛР-тесту", - наголошується в повідомленні.

Крім того, зазначається, що пацієнти, у яких був підтверджений COVID-19, перестають бути розповсюджувачами інфекції після 10 днів лікування, якщо методом ПЛР у них не визначаються фрагменти РНК-збудника або за відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання упродовж 3 днів, рахуючи з 10 дня від дати появи симптомів (незалежно від результату ПЛР-тесту).

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