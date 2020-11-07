Для выписки из больницы негативный тест на COVID-19 необязателен, - Минздрав
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Решение о выписке пациента с COVID-19 принимает врач-куратор на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а также на основании стойкой тенденции нормализации лабораторных показателей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коронавирус_info в телеграм-канале, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу в Киеве.
"Если нет угрозы жизни больного, он может продолжить лечение дома, и для выписки не нужно ждать негативный ПЦР-тест", - отмечается в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что пациенты, у которых был подтвержден COVID-19, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения, если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК-возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов (независимо от результата ПЦР-теста).
Пожалуйста, подождите...
мне должны были сделать!а потом перезвонили и сказали что не что по новому приказу степанова..все..! а теперь представьте весь ужас!лаборатории работают только на выявленных!!а повторно..это время..! знакомую со вчерашнего дня выписали на дом!она была 2 нед ! то что счас творится в ковидном отделении!это фильм ужасов!вы
вы б читали лучше как в израиле правительство принимает меры! и заботится о своем населинии!
а ковид он непредсказуем ..больные умирают на разных этапах..4-8-10-18 день ....
Для довідки, втрата смаку чи нюху - складнющий ПРОЦЕС, в якому задіяні біохімічні реакції різних органів і систем, розтягнуті в часі. А нам розповідають про якусь молекулу РНК, причому чужого напіворганізму, яка відразу в першій клітині, куди вона буцімто потрапляє, буде розібрана на сміття прямо в цитоплазмі.
На такому треші побудована вся ******* вірусологія - це суцільна брехня.