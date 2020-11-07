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Для выписки из больницы негативный тест на COVID-19 необязателен, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Для выписки из больницы негативный тест на COVID-19 необязателен, - Минздрав
Фото: tsn.ua

Решение о выписке пациента с COVID-19 принимает врач-куратор на основании отсутствия или уменьшения клинических признаков заболевания, а также на основании стойкой тенденции нормализации лабораторных показателей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Коронавирус_info в телеграм-канале, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу в Киеве.

"Если нет угрозы жизни больного, он может продолжить лечение дома, и для выписки не нужно ждать негативный ПЦР-тест", - отмечается в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что пациенты, у которых был подтвержден COVID-19, перестают быть распространителями инфекции после 10 дней лечения, если методом ПЦР у них не определяются фрагменты РНК-возбудителя или при отсутствии клинических проявлений острого респираторного заболевания в течение 3 дней, считая с 10 дня от даты появления симптомов (независимо от результата ПЦР-теста).

Читайте также: В Украине выявлены рекордные 10 746 новых случаев COVID-19: умерли 187 человек, 8 685 - выздоровели

Для выписки из больницы негативный тест на COVID-19 необязателен, - Минздрав 01
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Топ комментарии
+5
Кароче, полежав трохи і гуляй Вася. Слєдующій!
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07.11.2020 12:39
+5
ну... і як мені оце лайкать? ))))
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07.11.2020 12:43
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после 10 дней лечения(С). После какого лечения - он же не лечится. Короче - ОРВИ и есть ОРВИ, как ты его не назови.
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07.11.2020 12:36 Ответить
к стати... на 14 день одного моего дальнего родственника так бабахнуло...что на 16 - похоронили (ему 82, было... он в группе риска с букетом сопутствующих...все так!... но 12 дней было более-менее, потом все отлично...а потом - вечность!)
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07.11.2020 12:40 Ответить
На бакинфекцию похоже, но кто ж из врачей признается.
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07.11.2020 12:42 Ответить
а вот для госпитализации ( с подозрением на инсульт) потребовали...
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07.11.2020 12:37 Ответить
И далеко не все могут его сделать. Ложись и подыхай.
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07.11.2020 12:38 Ответить
и сделать по-быстрее рекомендуют в ИНВИТРО (не у себя бесплатно...а у комерсов за... от 850 грн и до 2 000 с выездом на дом)
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07.11.2020 12:42 Ответить
Кароче, полежав трохи і гуляй Вася. Слєдующій!
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07.11.2020 12:39 Ответить
ну... і як мені оце лайкать? ))))
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07.11.2020 12:43 Ответить
Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов'язковий, - МОЗ - Цензор.НЕТ 826
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07.11.2020 12:58 Ответить
Теперь понятно откуда резкий рост выздоровевших, людей просто начали массово выписывать чтоб освободить койки, как только угрозы жизни нет так сразу пинка домой, лечись дальше сам.
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07.11.2020 12:40 Ответить
Вот именно: как только стало чуть полегче - пинком под зад из больницы -"дома долечишься!". Вот это "лечение"..😞
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07.11.2020 12:47 Ответить
В свете последних указаний Министерства здравоохранения на выписку можно явиться даже в деревянном макинтоше вперёд ногами - выпишут аж бегом на доброе здоровьице.
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07.11.2020 12:46 Ответить
Можно и с положительным, пусть несут заразу в массы.
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07.11.2020 12:52 Ответить
Знайомий перехворів на ковід , виписали з лікарні достроково , температура впала -- на вихід. Він пішов по друзям одразу на наступний день, зараз всі , хто з ним контактував хворіють .
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07.11.2020 12:59 Ответить
Вот именно: как только стало чуть полегче - пинком под зад из больницы -"дома долечишься!". Вот это "лечение"..😞
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07.11.2020 12:54 Ответить
пцр повторно вам не сделают!
мне должны были сделать!а потом перезвонили и сказали что не что по новому приказу степанова..все..! а теперь представьте весь ужас!лаборатории работают только на выявленных!!а повторно..это время..! знакомую со вчерашнего дня выписали на дом!она была 2 нед ! то что счас творится в ковидном отделении!это фильм ужасов!вы
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07.11.2020 12:59 Ответить
а знакомый ваш беспечный дебил! я б на месте его знакомых врезала б! хотя какой он такие и его друзья! он легко отделался!и пошел заразу разносить! а повалялся бы с4 капельницами и уколами..и под кислородом..то ***** бы не лазил!
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07.11.2020 13:05 Ответить
З класики - читайте про Швейка
Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов'язковий, - МОЗ - Цензор.НЕТ 73
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07.11.2020 13:12 Ответить
Тоесть выписывают потенциального вирусоносителя который садится в маршрутку где у всех маска на бороде как и у самого выздоровевшего он едет домой радостно целуется с счастливыми родственниками которые продолжают кататься в маршрутках, не ну а че врач куратор посмотрел общий анализ крови и мочи там все норм, гениально
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07.11.2020 13:42 Ответить
Я так понимаю, что если пациент в состоянии сам выйти из палаты - он здоров, по версии минздрава?
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07.11.2020 14:02 Ответить
а теперь вы только посмотрите на весь дурдом..тяжелые больные лечатся дома..кому не везет играют в ящик.... а дебилы занимающие места тех кому нужна была помощь...бегают разносят заразу и вопят ничего страшного..это грипп! вот когда вас этот грипп настигнет..а родствеников будете хоронить в пакете! а зимой начнетсятреш! грипп и все остальное плюс ковид! смертность скаканет так ч...и осложнения!в 6 раз!
вы б читали лучше как в израиле правительство принимает меры! и заботится о своем населинии!
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07.11.2020 14:08 Ответить
да и по версии санитара..если ты лечишься дома то госпитализация тебе на хер нужна

а ковид он непредсказуем ..больные умирают на разных этапах..4-8-10-18 день ....
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07.11.2020 14:17 Ответить
скоро будут определять кого госпитализировать по тому кто вытянет короткую спичку из пучка спичек в руке врача приёмного отделения или по депутатскому удостоверению.Остальных "по спичкам" в морг на эвтаназию... Для виписки з лікарні негативний тест на COVID-19 необов'язковий, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3702
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07.11.2020 14:41 Ответить
и это правильно?
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07.11.2020 19:01 Ответить
Цікаво, як цей возбудітєль возбуждає одночасно втрату смаку і нюху за допомогою однієї РНК? І потім ще на додачу може вмикати цитокіновий шторм. Теж однією молекулою РНК, загорнутою в оболонку?

Для довідки, втрата смаку чи нюху - складнющий ПРОЦЕС, в якому задіяні біохімічні реакції різних органів і систем, розтягнуті в часі. А нам розповідають про якусь молекулу РНК, причому чужого напіворганізму, яка відразу в першій клітині, куди вона буцімто потрапляє, буде розібрана на сміття прямо в цитоплазмі.

На такому треші побудована вся ******* вірусологія - це суцільна брехня.
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07.11.2020 15:00 Ответить
Називається, ноу комментс. Землю заполонили ідіоти.
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07.11.2020 16:30 Ответить
 
 