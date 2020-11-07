Заступниця генсека НАТО Браже відкриє Львівський безпековий форум

Львівський безпековий форум-2020 відкриє заступниця генерального секретаря НАТО з публічної дипломатії Байба Браже.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, серед спікерів також відомі українські та зарубіжні експерти:

заступник генерального секретаря НАТО у 2012-2016 роках Александр Вершбоу, командувач ВМС України в 2016-2020 роках Ігор Воронченко, президент аналітичного центру Jamestown Foundation Глен Ховард, відомий британський письменник і експерт із протидії дезінформації Пітер Помаранцев тощо.

Загалом із 9 до 14 листопада відбудеться 6 вебінарів, які стосуватимуться міжнародної безпеки у постковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства.

Ознайомитись детальніше з фінальною програмою та спікерами LvivSecurityForum, а також зареєструватися для участі можна на сайті форуму: https://www.lvivsecurityforum.org/

Форум відбувається за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

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Нагадаємо, 9 листопада відкриється Львівський безпековий форум 2020 року. Це щорічна міжнародна експертна подія в галузі міжнародної безпеки. Він відбудеться у форматі експертного онлайн-марафону 9-14 листопада 2020 року.

Львівський форум цього року буде присвячено пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в Чорному морі.