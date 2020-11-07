Заместитель Генсека НАТО Браже откроет Львовский форум по безопасности
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Львовский форум по безопасности 2020 откроет заместитель Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже.
Как сообщает Цензор.НЕТ, среди спикеров также, известные украинские и зарубежные эксперты:
заместитель Генерального Секретаря НАТО в 2012-2016 гг. Александр Вершбоу, командующий ВМС Украины в 2016-2020 гг. Игорь Воронченко, президент аналитического центра Jamestown Foundation Глен Ховард, известный британский писатель и эксперт по противодействию дезинформации Питер Помаранцев и другие.
В общем, с 9 по 14 ноября состоится 6 вебинаров, которые будут касаться международной безопасности в пост-ковидном мире, поиска модели сотрудничества между странами Черного моря и защиты информационной идентичности человека в условиях растущей информатизации общества.
Ознакомиться подробнее с финальной программе и спикерами Lviv Security Forum, а также зарегистрироваться для участия можно на сайте форума: https://www.lvivsecurityforum.org/
Форум проходит при содействии Траста Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Отдела общественной дипломатии НАТО и Фонда Ганса Зайделя.
Напомним, 9 ноября откроется Львовский форум по безопасности 2020 - ежегодная международная экспертная событие в области международной безопасности, который пройдет в формате экспертного онлайн марафона 9-14 ноября 2020.
Львовский форум в этом году будет посвящен поиску ценностей нового мирового безопасного порядка, а также формированию Стратегии безопасности в Черном море.
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