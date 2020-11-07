Заместитель Генсека НАТО Браже откроет Львовский форум по безопасности

Львовский форум по безопасности 2020 откроет заместитель Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии Байба Браже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, среди спикеров также, известные украинские и зарубежные эксперты:

заместитель Генерального Секретаря НАТО в 2012-2016 гг. Александр Вершбоу, командующий ВМС Украины в 2016-2020 гг. Игорь Воронченко, президент аналитического центра Jamestown Foundation Глен Ховард, известный британский писатель и эксперт по противодействию дезинформации Питер Помаранцев и другие.

В общем, с 9 по 14 ноября состоится 6 вебинаров, которые будут касаться международной безопасности в пост-ковидном мире, поиска модели сотрудничества между странами Черного моря и защиты информационной идентичности человека в условиях растущей информатизации общества.

Ознакомиться подробнее с финальной программе и спикерами Lviv Security Forum, а также зарегистрироваться для участия можно на сайте форума: https://www.lvivsecurityforum.org/

Форум проходит при содействии Траста Черного моря Немецкого фонда Маршалла, Отдела общественной дипломатии НАТО и Фонда Ганса Зайделя.

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Напомним, 9 ноября откроется Львовский форум по безопасности 2020 - ежегодная международная экспертная событие в области международной безопасности, который пройдет в формате экспертного онлайн марафона 9-14 ноября 2020.

Львовский форум в этом году будет посвящен поиску ценностей нового мирового безопасного порядка, а также формированию Стратегии безопасности в Черном море.