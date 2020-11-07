На місцевих виборах до Буриньскої ОТГ на Сумщині був треш, - заступник мера Базима

Встановлення результатів місцевих виборів до Буриньскої об'єднаної територіальної громади Сумської області відбувалось із численними порушеннями.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив заступник мера міста Буринь Євген Базима, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що результати виборів до Буриньскої ОТГ були оголошені десь о 22:00 6 листопада. У Буринському районі Сумщини проживає близько 25 тис. осіб, із них проголосувало до 9 тис. осіб, тоді як у багатомільйонному Києві результати виборів оголосили вже о 15:00.

"Голова Буринської ТВК Зоя К. робила все, щоб зірвати встановлення результатів виборів. Зокрема, приблизно о 18:00 заявила, що бланків для протоколу немає!!!! Бланки роздрукували через приватну друкарню ближче до 22:00!!! Тобто голова Буринської ТВК вранці 6.11.2020 р. навіть не планувала встановлювати результати виборів! Під час роботи комісії постійно бігала консультуватися незрозуміло з ким. А вже під час кінцевого голосування за встановлення результатів виборів утрималася від голосування "за" або "проти", разом з іншими двома членами комісії, але здоровий глузд інших членів комісії переміг і результати виборів було проголосовано", - написав Базима.

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Він також вказав на вплив на процес підрахунку голосів представників "Слуги народу": "В останній день перед встановленням результатів виборів поміняли двох членів комісії (ТВК), упродовж всього часу роботи комісії були заяви про перерахунок голосів, 6.11.2020 р. приїхав помічник нардепа від "зелених" і також почав розгодувати гойдалку. Цікаво, що залишок непрохідних партій пішов на користь "зелених".

"Підсумок: ці вибори - цирк ще той. А "зеленим" варто визнати, що їхній рейтинг впав із 73% приблизно до 9%", - резюмував Базима.

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