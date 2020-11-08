Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США

Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.

"Привітання Джо Байдену і Камалі Гарріс (кандидатка на віцепрезидента США. - Ред.). Україна з оптимізмом дивиться на майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали в області безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією . Наша дружба стає тільки міцнішою!" - написав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден переміг на президентських виборах у США, - CNN

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США.