Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США
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Президент України Володимир Зеленський привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.
"Привітання Джо Байдену і Камалі Гарріс (кандидатка на віцепрезидента США. - Ред.). Україна з оптимізмом дивиться на майбутнє стратегічного партнерства зі Сполученими Штатами. Україна і США завжди співпрацювали в області безпеки, торгівлі, інвестицій, демократії, боротьби з корупцією . Наша дружба стає тільки міцнішою!" - написав Зеленський.
Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США.
Топ коментарі
+91 Vitua
показати весь коментар07.11.2020 21:23
+67 Rhodesian
показати весь коментар07.11.2020 21:23
+58 Утилизация ватников
показати весь коментар07.11.2020 21:22
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Будь ласка, зачекайте...
не знаю нажрался или унюхался но казла несет 2й день.....
The memo was addressed and signed from Barr to U.S. Attorneys, the assistant attorneys general for the DOJ's criminal division, civil rights division, the national security division, and the director of the Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray.
"Now that the voting has concluded, it is imperative that the American people can trust that our elections were conducted in such a way that the outcomes accurately reflect the will of the voters," the memo read.
А не выполнил, потому что все обвинения были дутые. Именно поэтому и Трамп ничего не смог сделать, не то что наш Зелепупик.
Зато облажались оба знатно.
Стенограмма беседы Трампа и Зеленского: Трамп просил расследовать действия Байдена
Nataliya@Nataliy94087733
Коли вже там Венедиктова буде вручати підозру в скоєнні кримінального злочину сину Байдена , бо преЗЕдент "дав час" до грудня?!
крысы Мавзолейные ВЕШАЙТЕСЬ...
Вам пэзда..
Проблема этих выборов в США в том, что они очевидно сфальсифицированы. Любой кто следит за избирательным процессом может увидеть признаки фальсификаций, который присутствуют на любых сфальсифицированных выборах. Но СМИ ударились в отрицание "где ваши доказательства". И это невероятно недемократично.
Схопили з язика, буквально вчора писав : "Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка. Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа"
о ф и ц и а л ь н о
не объявили
победившими в выборах Президента и Вице - президента USA
Кого поздравлять?
До 0 7 января 2021 года еще много воды утечет и
писем подметных обнулится .
Цього в школі фсб не вчать 😊😄