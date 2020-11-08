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Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис (кандидат на вице-президента США. - Ред.). Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!", - написал Зеленский.

Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прокомментировал информацию СМИ о победе Байдена: "Выборы еще не закончены"

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+91
Зеленский и Ермак поздравили Байдена с победой на выборах президента США - Цензор.НЕТ 3769
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07.11.2020 21:23
+67
Особенно, поздравления Ермака ценно=) Это ему зачтется при выборе тюремной камеры)))
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07.11.2020 21:23
+58
Молчи, бедоносец.
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07.11.2020 21:22
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Страница 4 из 4
Це гірше ніж Серьожа Лещенко викинув з Хіларі Клінтон... Вони опиралися на кагебіста Деркача , обливаючи лайном майбутнього Президента США . Кажуть путч від Порошенка буде в день інавгурації Байдена ))
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08.11.2020 00:10 Ответить
Єрмак ніколи не був одружений , дуже втємничине його приватне життя , буи помічений у гей клубі , й зустрічався з Джуліані теж геєм, радником Трампа- шушукалися проти Байдена з Порошенко .
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08.11.2020 00:18 Ответить
конь утомил...
не знаю нажрался или унюхался но казла несет 2й день.....
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08.11.2020 00:57 Ответить
Кто это такой ермак?
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08.11.2020 01:02 Ответить
бубин запасной кацап
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08.11.2020 04:05 Ответить
Міг би й почекати. Відколи це ЗМІ визначають преможців голосувань?
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08.11.2020 04:38 Ответить
Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 3363
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08.11.2020 10:48 Ответить
Not so fast, Joe! So far you were chosen by the Media Party alone. American people need to ensure the election process was fair. Those, like myself, watching the results during the election night have serious concerns about number fluctuations in swing states after the midnight.
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10.11.2020 05:17 Ответить
Attorney General William Barr in a memo issued on Monday authorized the Justice Department (DOJ) to look into voting irregularities in the 2020 presidential election.
The memo was addressed and signed from Barr to U.S. Attorneys, the assistant attorneys general for the DOJ's criminal division, civil rights division, the national security division, and the director of the Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray.
"Now that the voting has concluded, it is imperative that the American people can trust that our elections were conducted in such a way that the outcomes accurately reflect the will of the voters," the memo read.
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10.11.2020 05:40 Ответить
Поспеши́шь - люде́й насмеши́шь! Надо было дождаться ОФИЦИАЛЬНОГО оглашения итогов /после судебных разбирательств/!
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08.11.2020 10:35 Ответить
А Байден вже дочекався: Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден
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08.11.2020 10:43 Ответить
В аэропорту Борисполь Байдена встречали в петушином углу недоофициальная делегация Украины, уже бывший президент Украины Зеленский, бывший глава АП, и бывшая генпрокурор БеняДиктова с использованной повесткой о вручении подозрения по делу Байдена , единственнственному в мире уголовному делу возбужденному против президента Америки Джо Байдена
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08.11.2020 11:25 Ответить
Ссылочку, что возбуждено дело против Байдена. Порохоботы врут всегда
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08.11.2020 11:36 Ответить
Твоя "ссилочка" у кісєльова і соловьйова в недокраїні під назвою параша .
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08.11.2020 16:00 Ответить
Порошенко в конце своего срока успел напакостить Украине, когда конфликтовал с демократкой Йованович и добивался ее замены. Такое не забудет демократ Байден
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08.11.2020 11:37 Ответить
то ли дело Бубочка, который пообещал Трампу посадить сына Байдена.
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08.11.2020 12:41 Ответить
Хіба він таке обіцяв? А чого ж таки не виконав? Мабуть це тролячий вброс, не більше.
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08.11.2020 19:53 Ответить
Обещал в личном разговоре - стенограмма в свободном доступе на сайте Белого дома.
А не выполнил, потому что все обвинения были дутые. Именно поэтому и Трамп ничего не смог сделать, не то что наш Зелепупик.
Зато облажались оба знатно.
Стенограмма беседы Трампа и Зеленского: Трамп просил расследовать действия Байдена
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08.11.2020 20:14 Ответить
Не знайшов в цій стенограмі ніяких обіцянок. Це звичайний тролячий прийомчик видати за дійсне те, чого не існує. Але жаль що ЗЕ нічого не розслідував. Можливо це б допомогло Трампу виграти.
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08.11.2020 20:59 Ответить
В ответ Зеленский обещает, что на Украине скоро будет назначен новый генеральный прокурор, "100% мой человек, мой кандидат", и "он или она изучит ситуацию, в том числе в отношении упомянутой вами компании.
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08.11.2020 23:57 Ответить
Порохоботы врут всегда, сознательно работают на дестабилизацию обстановки в Украине изнутри к выгоде Кремля. Зеленский обещал прозрачное объективное расследование. Это совсем не то, что Порошенко его закрыл за взятку в 40 миллионов долларов, после нее Коля (Злочевский) сразу стал хорошим парнем
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08.11.2020 22:56 Ответить


Nataliya@Nataliy94087733





Коли вже там Венедиктова буде вручати підозру в скоєнні кримінального злочину сину Байдена , бо преЗЕдент "дав час" до грудня?!
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08.11.2020 23:13 Ответить
"Мы здесь… чтобы поддержать право Украины изменить свою судьбу, свободно, мирно и демократично. И ваша судьба находится в объединенной Европе. Украина сделает Европу лучше, а Европа сделает Украину лучше!".
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08.11.2020 11:51 Ответить
Джо Байден в ответной теллеграмме написал такое : 6 флот США входит в Черное море,Эрдоган дал Добро...
крысы Мавзолейные ВЕШАЙТЕСЬ... Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 2169
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08.11.2020 12:24 Ответить
молчи, позорник!
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08.11.2020 12:40 Ответить
Взагалі-то, окрім оптимізму на язиці, треба б було якісь справи. Сумніваюсь, що окрім молокососів, на тебе, Зеленський, можна дивитись з оптимізмом. Ти нагадуєш пусте місце, хоч зблизька, хоч здалеку.
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08.11.2020 12:41 Ответить
Вы наверно забыли,что все ваши пролемы начались при дураке Обаме.Байден это Обама номер 2,но еще и старый дурак.Так сказать дурак в квадрате.
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08.11.2020 12:47 Ответить
Якщо ти з Ізраіля , то в Україні Українська мова . А проблеми йдуть з недокраїни під назвою росія . Як і в більшості країн світу . Якщо не віриш - поїдь і поживи там .
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08.11.2020 16:05 Ответить
Зеленая блевота, нашивай мешок на жопу, со своим друганом по опг колосойским..
Вам пэзда..
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08.11.2020 13:05 Ответить
Украина, Израиль и США союзники. Разболбаем кацапстан, араби лишатся всей поддержки.
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08.11.2020 13:06 Ответить
Які араби, Пакистан, Сауд.Аравія, ОАЕ, Іорданія, Ірак, Кувейт, це Союзники США, Турки і Іран це не араби, не путай араб і мусульманин.????? Чи ляп, як віл у калюжу, аби не мовчки?
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08.11.2020 14:41 Ответить
Господа! Этот високос -год крысы (или крыс),идет к завершению.....Дай,Бог чтобы оправдался "восточный календарь" и год Быка (начнется прям в инаугурацию Байдена ....) разогнал последних! Как же крысы всех достали!
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08.11.2020 13:38 Ответить
Незнаю как там Байден, но ты Вова-гнида, единственное ЧМО и твоя Слуга народа" которые не расчитались на месных выборах со своими представителями от партии на усатках, зажали по 300-500грн. Слуги народа всраные. Тебе пооа идти в отставку!!!!
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08.11.2020 14:35 Ответить
По ком звонит колокол, зебилоид? По тебе.
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08.11.2020 14:48 Ответить
Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 3579
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08.11.2020 16:13 Ответить
Не допоможе...
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08.11.2020 18:32 Ответить
як Оманський зжер справу вагнерівців)
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09.11.2020 21:27 Ответить
этот осел оманский обсырал, а теперь поздравляет. гнида
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08.11.2020 16:51 Ответить
А коли він обсирав? Це ти обісралось троляко.
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08.11.2020 19:50 Ответить
Азербайджан опроверг тезис "война на Донбассе не имеет военного решения".
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08.11.2020 17:44 Ответить
конченный... как он байдену будет объяснять открытое в украине на байдена уголовное дело? просто поц, бездарность и никчемность во всех отношениях
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08.11.2020 18:03 Ответить
Назву держави навчись писати з великої букви. Пішов у дупу ху"ла, парашна гнида.
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08.11.2020 19:04 Ответить
конченний - як самокритично. ЗЕ не відкривав ніяких справ проти Байдена, навіть на вимогу Трампа. Справи були відкриті раніше. То як?
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08.11.2020 19:49 Ответить
Ваван - на вихід... Твій час прийшов. Пора пакувати чумайдауни і до яника на поселення...
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08.11.2020 18:31 Ответить
Меншовартість. Привітати сильнішого, в сподіваннях що він перейматиметься твоїми власними проблемами. Ріал-політік. Ігнорування моральної сторони справи. Але тут таке : вибори Президента звичайно внутрішньо-американська справа, а от сама моральна проблема свободи вибору - це вже інтернаціональна і позатимчасова річ. Той хто протягне руку знедоленому, зрадженому, обманутому свавіллям чиновників - той може сильно виграти в майбутньому. Коли правда переможе. В ролі знедоленого може опинитися вуличний повстанець-литвин. А може й Президент США. Адмінресурс належить Президенту коли все стабільно. Коли народ розділився навпіл, то адмінресурс належить сам собі. Рятує власну дупу. Доля вона така штука, до кожного може повернутися "дупою адмінресурсу". Зараз опозиціонери України мають шанс підтримати зраджену свободу вибору. Це значить підтримати Трампа. А завтра такого шансу вже не буде, і підтримавши байдена, ви просто втратите честь.
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08.11.2020 19:26 Ответить
Багато меншовартих - весь світ привітав Байдена. Також Порошенко теж його привітав. То як?
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08.11.2020 19:47 Ответить
Ну так а хто сказав що дорога в майбутнє пряма як погляд з бінокля ? Отак манівцями і блукаємо. Дивлюся зараз норвезький серіал Occupied. Там прем'єр Норвегії опинився в екзилі, зраджений всіма, в тому числі і ЄС. А війська росії контролювали норвезькі нафто-термінали. І дуже добре показана тема "зелених чоловічків" (в Норвегії), м'якого колабораціонізму (коли порядні чесні люди при грамотній грі стають зрадниками, як колишній охоронець прем'єр-міністра). Так що, хіба ця тема нова? Люди нові, а тема стара.
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08.11.2020 19:52 Ответить
Вы полностью правы. Смотреть как разные страны полезли целовать ноги Байдену очень стремно.
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08.11.2020 20:46 Ответить
Гарно сказано!
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08.11.2020 21:50 Ответить
Теперь посадить Пороха вместе с Байденом для зели будет проблематично. Дешевле в Овальный зал привезти голову венедиктовой в подарочной коробке с надписью "От благодарных союзников"
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08.11.2020 20:02 Ответить
Можно подумать, что Оманский сильно хотел посадить Мальдивского. "Два сапога - пара".
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08.11.2020 20:54 Ответить
А что вы тулите Пороха к Байдену,он вообще кто ?
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09.11.2020 00:00 Ответить
Он не знает английского языка, очередное очковтерательство слуг зекоманды
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08.11.2020 20:03 Ответить
Просили о фальсификациях. Вот не мое, а респов. https://theredelephants.com/there-is-undeniable-mathematical-evidence-the-election-is-being-stolen/

Проблема этих выборов в США в том, что они очевидно сфальсифицированы. Любой кто следит за избирательным процессом может увидеть признаки фальсификаций, который присутствуют на любых сфальсифицированных выборах. Но СМИ ударились в отрицание "где ваши доказательства". И это невероятно недемократично.
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08.11.2020 20:45 Ответить
Який механізм фальсифікацій? Це головне, а не статистика.
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08.11.2020 21:04 Ответить
Механізм простий. Федеральний статут делегує технічну організацію виборів чи легіслатурі штату чи суддям штату - вони вирішують суперечливі проблеми. Незалежного громадянського/журналістського контролю підрахування голосів НЕМА. Спостережників НЕ ДОПУСКАЮТЬ до столів де рахують бюлетені. Мовляв, коронавірус. Отримані по пошті бюлетені - десь на пошті датують заднім числом, щоб вони не рахувались як запізнені. І от якщо явочним порядком люди голосують 55% : 45% за того чи іншого кандидата, то отримані по пошті голоси шикуються як 90% : 10% на користь байдена. А що ж Верховний Суд ? А ті кажуть : ну якби ви мали таку кількість доказів, себто конфіскованих виборчіх бюлетенів, які в своїй сумі можуть змінити результат на користь програвшого - то тоді ми відкриємо справу. А якщо ваших доказів мало - то й не відкриємо. Американський прагматизм в усіх його барвах.
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08.11.2020 21:31 Ответить
Голосование по почте, там ошибочные вводы данных. Главная проблема этих выборов в том, что нет контроля проголосовавших. Иначе говоря, там даже не нужны наши карусели. Нужно просто напечатать бюллетени и посчитать.
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08.11.2020 21:33 Ответить
Мне интересно чем это закончится, но для меня данные весьма красноречивые. Другое дело, что я не американец и имею интерес исключительно умозрительный.
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08.11.2020 21:35 Ответить
Зачем карусели? Вон кладбищ полно! Вписывай имена и фамилии только, сверяйся со списком умерших 1-2 года, и чтобы были Гражданами и их последний адресс проживания. Вся информация есть в местных органах власти, или похоронных бюро. В крайнем случае, семьи обычно любят оставлять посмертные записи в местных газетах. Это все - публичная информация. В любом случае, любой местный депутат может получить ее вполне официально из местных органов власти.
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08.11.2020 22:15 Ответить
Трамподрочеры - вы проиграли!
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08.11.2020 21:04 Ответить
Что что а вот лизнуть клоун умеет, это же вадоди профиль.
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08.11.2020 21:33 Ответить
"Трамп победит. Возможно, ценой кровопролития". В Эстонии заявили о фальсификации выборов президента США

Схопили з язика, буквально вчора писав : "Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка. Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа"
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08.11.2020 21:46 Ответить
Так Байдена и Харрис еще

о ф и ц и а л ь н о

не объявили
победившими в выборах Президента и Вице - президента USA
Кого поздравлять?
До 0 7 января 2021 года еще много воды утечет и
писем подметных обнулится .
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08.11.2020 21:55 Ответить
Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 1882
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08.11.2020 22:02 Ответить
"Голова Офісу президента України Єрмак привітав з перемогою на виборах Джо Байдена. Незважаючи на дипломатичну освіту, Андрій Єрмак не усвідомлює, що президентів держав з обранням вітають глави держав, а не керівники їх патронатних служб. Не по чину."

Цього в школі фсб не вчать 😊😄
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09.11.2020 00:56 Ответить
Как выглядит карта голосования прямо сейчас, даже если считать выборы честными. Красное это Трамп, синее - Байден. По картинке легко понять отчего демократы так бояться республиканцев. Америка не их страна.
Зеленський привітав Байдена з перемогою на виборах президента США - Цензор.НЕТ 3518
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09.11.2020 04:27 Ответить
И это не попытка их как-то унизить или оскорбить. Причина их агрессии для меня теперь очевидна. Это как у нас русские видят украинцев с их чуждыми традициями и культурой и их это пугает.
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09.11.2020 04:32 Ответить
ФУ ...!!! РАШКА ПАРАШКА КРАСНАЯ )))
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09.11.2020 06:20 Ответить
И СТАНЦЕВАЛ ХАВА НАГИЛА ПО ГЛУПОСТИ !?)
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09.11.2020 06:19 Ответить
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