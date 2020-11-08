Зеленский поздравил Байдена с победой на выборах президента США
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter главы государства.
"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис (кандидат на вице-президента США. - Ред.). Украина с оптимизмом смотрит на будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами. Украина и США всегда сотрудничали в области безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией. Наша дружба становится только крепче!", - написал Зеленский.
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.
Топ комментарии
+91 Vitua
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+67 Rhodesian
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+58 Утилизация ватников
показать весь комментарий07.11.2020 21:22
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Пожалуйста, подождите...
не знаю нажрался или унюхался но казла несет 2й день.....
The memo was addressed and signed from Barr to U.S. Attorneys, the assistant attorneys general for the DOJ's criminal division, civil rights division, the national security division, and the director of the Federal Bureau of Investigation (FBI), Christopher Wray.
"Now that the voting has concluded, it is imperative that the American people can trust that our elections were conducted in such a way that the outcomes accurately reflect the will of the voters," the memo read.
А не выполнил, потому что все обвинения были дутые. Именно поэтому и Трамп ничего не смог сделать, не то что наш Зелепупик.
Зато облажались оба знатно.
Стенограмма беседы Трампа и Зеленского: Трамп просил расследовать действия Байдена
Nataliya@Nataliy94087733
Коли вже там Венедиктова буде вручати підозру в скоєнні кримінального злочину сину Байдена , бо преЗЕдент "дав час" до грудня?!
крысы Мавзолейные ВЕШАЙТЕСЬ...
Вам пэзда..
Проблема этих выборов в США в том, что они очевидно сфальсифицированы. Любой кто следит за избирательным процессом может увидеть признаки фальсификаций, который присутствуют на любых сфальсифицированных выборах. Но СМИ ударились в отрицание "где ваши доказательства". И это невероятно недемократично.
Схопили з язика, буквально вчора писав : "Одне погано: якщо не буде легального процесу валідації голосів - почнеться войнушка. Прихильникам Трампа не сподобається кража голосів, а байденятам не вперше виводити тітушок - згадаймо "протести" гопоти в Сіетлі, Портленді, Кеноші ЛА ітд. цього літа"
о ф и ц и а л ь н о
не объявили
победившими в выборах Президента и Вице - президента USA
Кого поздравлять?
До 0 7 января 2021 года еще много воды утечет и
писем подметных обнулится .
Цього в школі фсб не вчать 😊😄