Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден

Джо Байден зробив першу заяву після того, як провідні ЗМІ США проголосили його переможцем президентських виборів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер політика.

"Перед нами важка робота, але ось що я вам обіцяю: я буду президентом усіх американців - голосували ви за мене чи ні", - написав він.

Він також висловив упевненість, що виправдає довіру виборців.

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Як інформує Радіо Свобода, ще в одній заяві відразу після оголошення про його перемогу Байден заявив: "Для мене честь і шана отримати ту довіру, яку ви висловили до мене і обраної віцепрезидентки Камали Гарріс. .

Інавгурація 46-го президента США відбудеться 20 січня 2021 року, після того, як всі штати офіційно підтвердять результати голосування в них і юридичні спроби Трампа, як очікується, не зможуть перешкодити встановити його перемогу.

Байден, якому цього місяця виповнюється 78 років, стане найстаршою людиною, обраним на пост президента США.

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США.