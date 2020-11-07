Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Джо Байден зробив першу заяву після того, як провідні ЗМІ США проголосили його переможцем президентських виборів.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер політика.
"Перед нами важка робота, але ось що я вам обіцяю: я буду президентом усіх американців - голосували ви за мене чи ні", - написав він.
Він також висловив упевненість, що виправдає довіру виборців.
Як інформує Радіо Свобода, ще в одній заяві відразу після оголошення про його перемогу Байден заявив: "Для мене честь і шана отримати ту довіру, яку ви висловили до мене і обраної віцепрезидентки Камали Гарріс. .
Інавгурація 46-го президента США відбудеться 20 січня 2021 року, після того, як всі штати офіційно підтвердять результати голосування в них і юридичні спроби Трампа, як очікується, не зможуть перешкодити встановити його перемогу.
Байден, якому цього місяця виповнюється 78 років, стане найстаршою людиною, обраним на пост президента США.
Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США.
Будь ласка, зачекайте...
Вымирающий вид..
крок_за_кроком
@mykolayovych45
·3 ч
коли секретна служба США вчора взяла під охорону Байдена і заборонила польоти над його домівкою,все стало ясно.
жириновский трампу - «По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования. Идите в Верховный суд и добейтесь признания вашей победы!»
а потом выверни эту зеленую
****** и ее хозяина нах@Й !
...он свободєн, как фанєра в нєбєсах
Stephen King@StephenKing 3 ч
America to Trump:
YOU'RE FIRED.
...опять Украина не Америка...
На Дядю Сэма надейся, а дядю Беню корми... -- скорбное зрелище...
Радует что одна страна смогла избавиться от клоуна..
Уверен что и Украина через 3,5 года тоже избавится!
Мої найтепліші вітання Джо Байдену - бійцю, державнику та новообраному президенту США!
Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо.
Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу. Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу.
Знайте, що в Україні у вас є добрі друзі та союзники на цьому шляху!
My warmest congratulations to Joe Biden - a fighter, a statesmen, and a US President-elect!
It was spectacular, although tough the campaign that both candidates made unparalleled and ********** at every step. This is democracy. And this is an example we follow in Ukraine against the existential challenges we still face.
Ukraine is blessed to have a US President with so profound and personal knowledge of our country. With a firm US bipartisan support of Ukraine to stay strong, we look very much forwards to a committed transatlantic leadership of the United States to secure the Free World.
Know that in Ukraine you have good friends and allies in this endeavor!
Вітаємо Джозефа Байдена з обранням 46 президентом Сполучених Штатів!
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
@GoshaGo06574197
·2 ч
Заради збереження балансу та спокою в країні, Байден пішов на домовленості з Трампом і дозволив Меланії Трамп залишитись на посаді Першої Леді.
Слава Україні!!!
Glory to the USA !!!
Glory to Ukraine!!!
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/3859612844050120/
Coldplay & Big Sean - Miracles (Someone Special)
Злой кремлевский карло, вроде бы, подружился с Паркинсоном. Надежный друг и верный помощник. Слишком напрягал свой куцый мозг, чтоб ушатать мировую атмосферу. По делам и друзья.
Для нашей, горячо любимой Украины, это все, очень обнадеживающие новости.
Ну і тим хто боїться про підтримку - Обама з Байденом хотіли зробити Україну енергетичним хабом європи і добувати у нас сланцевий газ який зробив би нас енергетично незалежними від рісіян, але стався майдан і все це згорнулось.