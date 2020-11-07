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Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден

Джо Байден зробив першу заяву після того, як провідні ЗМІ США проголосили його переможцем президентських виборів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер політика.

"Перед нами важка робота, але ось що я вам обіцяю: я буду президентом усіх американців - голосували ви за мене чи ні", - написав він.

Він також висловив упевненість, що виправдає довіру виборців.

Також читайте: Зеленський та Єрмак привітали Байдена з перемогою на виборах президента США

Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден 01

Як інформує Радіо Свобода, ще в одній заяві відразу після оголошення про його перемогу Байден заявив: "Для мене честь і шана отримати ту довіру, яку ви висловили до мене і обраної віцепрезидентки Камали Гарріс. .

Інавгурація 46-го президента США відбудеться 20 січня 2021 року, після того, як всі штати офіційно підтвердять результати голосування в них і юридичні спроби Трампа, як очікується, не зможуть перешкодити встановити його перемогу.

Байден, якому цього місяця виповнюється 78 років, стане найстаршою людиною, обраним на пост президента США.

Нагадаємо, раніше низка американських ЗМІ повідомила, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США.
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Топ коментарі
+46
Поздравляем!!!
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07.11.2020 22:01
+41
Ми теж вболівали.
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07.11.2020 22:01
+35
Украина хочет в НАТО!
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07.11.2020 22:04
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Поздравляем!!!
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07.11.2020 22:01 Відповісти
Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 1084
Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 4974
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07.11.2020 22:10 Відповісти
Ми теж вболівали.
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07.11.2020 22:01 Відповісти
Молодец дядюшка Джо ! С победой нас всех !
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07.11.2020 22:03 Відповісти
Вось єсєбь єтай дєдушька біл їшь чьйо саракадвалєтнємь і їшь чьйо й нєлохамь....
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07.11.2020 22:57 Відповісти
А шо делать с трамповским - "Астанавитесь!!!" ? ))
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07.11.2020 22:03 Відповісти
Зебилы и вся малоросская нечисть, ваше время и стекло..
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07.11.2020 22:04 Відповісти
В Красную книгу этого дебила.
Вымирающий вид..
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07.11.2020 23:22 Відповісти
Украина хочет в НАТО!
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07.11.2020 22:04 Відповісти
І для цього обрала блазня не посаду президента.
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07.11.2020 22:07 Відповісти



крок_за_кроком

@mykolayovych45

·3 ч

коли секретна служба США вчора взяла під охорону Байдена і заборонила польоти над його домівкою,все стало ясно.
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07.11.2020 22:05 Відповісти
Десь глибоко в бункері скиглить *****.
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07.11.2020 22:05 Відповісти
Похоже,шо так и есть.
жириновский трампу - «По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования. Идите в Верховный суд и добейтесь признания вашей победы!»
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07.11.2020 22:16 Відповісти
Жирик , це не кацапські фуйловські суди, всі дебільні позови будуть відхилені, а рижого спустять зі сходів Білого Дому.
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07.11.2020 22:38 Відповісти
Дедушка, не смеши)))
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07.11.2020 22:05 Відповісти
що саме такого смішного він сказав? чи ти курнув і тобі байдуже, з чого ржати?
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07.11.2020 22:08 Відповісти
Звичайний сморід старого діда!
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07.11.2020 22:10 Відповісти
ти, в Рязані, відчуваєш сморід? клятий Байден - ще не став президентом, а вже надзюрив в твоєму підїзді Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 9526
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07.11.2020 22:11 Відповісти
в Рязани еще не бывал... а ты в своем ********** чуешь аромат??
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07.11.2020 22:14 Відповісти
в подъезде ))) похоже в портки, а не в подъезде...раз так смердит ему )))
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07.11.2020 22:14 Відповісти
Їшь чьйо савьсємь ні давна упід"їздах та у штанці русккємь гадив АБАМКАЧЬМО,якого кацапи не пускали до крамниць і сортирів ***********.
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07.11.2020 23:00 Відповісти
А твоё любимое ***** значит молодой и энергичный лидер, да винторогий???
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07.11.2020 22:43 Відповісти
На бутылке не до смеха?
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07.11.2020 22:09 Відповісти
Пришло время вместе с Америкой Крым от оккупантов освобождать!
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07.11.2020 22:05 Відповісти
Затра утром!
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07.11.2020 22:07 Відповісти
Окей, послезавтра... так сойдет?
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07.11.2020 22:10 Відповісти
Оккупанты спетляют от безысходности сами. А вот после них порядок наводить-это да.
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07.11.2020 22:10 Відповісти
ладно, с понедельника начнем, так пойдет???
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07.11.2020 22:14 Відповісти
А с бутылки встанешь к понедельнику?
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07.11.2020 22:49 Відповісти
Про нас там не забудьте!
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07.11.2020 22:06 Відповісти
Поздравления Джо !
а потом выверни эту зеленую
****** и ее хозяина нах@Й !
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07.11.2020 22:07 Відповісти
Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 6871
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07.11.2020 22:07 Відповісти


...он свободєн, как фанєра в нєбєсах

Stephen King@StephenKing 3 ч

America to Trump:
YOU'RE FIRED.
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07.11.2020 22:45 Відповісти
"Перед нами тяжелая работа, но вот что я вам обещаю: я буду президентом всех американцев - голосовали вы меня или нет", - написал он.
...опять Украина не Америка...
На Дядю Сэма надейся, а дядю Беню корми... -- скорбное зрелище...
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07.11.2020 22:09 Відповісти
Поздравляем!
Радует что одна страна смогла избавиться от клоуна..
Уверен что и Украина через 3,5 года тоже избавится!
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07.11.2020 22:11 Відповісти
"У вєрьїн",що за 3.5 годи? Лє?
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07.11.2020 23:01 Відповісти
Ша, Джо, Трамп ще позов до Окружного суду Києва не подавав!
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07.11.2020 22:11 Відповісти
Байден конечно для нас не подарок, руки у него связаны компроматом на сына. Но прорвёмся, Трамп тоже не подарок был, прорвались же.
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07.11.2020 22:11 Відповісти
Да срал он с горы на тот "компромат"))))неужели не было это понятно в предвыборной гонке?
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07.11.2020 22:18 Відповісти
Было понятно, что его заставили. Пару слов внятно не может сложить без укола, вы бы согласились на такую роль в таком состоянии? Представте его на переговорах с айатолой или пукиным. А еще осознавать, что Камала или Ненси будут все за него решать.
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08.11.2020 07:46 Відповісти
Тот "компромат" придумали политтехнологи штаба Трампа и его уже давно пора выносить на помойку, он несвежий, гнилой и мерзко воняет.
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07.11.2020 22:40 Відповісти
Гірше: огидно смердить!
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07.11.2020 23:02 Відповісти
Чья-то жо уже горит в бункере ! Хе-хе
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07.11.2020 22:11 Відповісти
Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

Мої найтепліші вітання Джо Байдену - бійцю, державнику та новообраному президенту США!
Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо.
Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу. Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу.
Знайте, що в Україні у вас є добрі друзі та союзники на цьому шляху!
My warmest congratulations to Joe Biden - a fighter, a statesmen, and a US President-elect!
It was spectacular, although tough the campaign that both candidates made unparalleled and ********** at every step. This is democracy. And this is an example we follow in Ukraine against the existential challenges we still face.
Ukraine is blessed to have a US President with so profound and personal knowledge of our country. With a firm US bipartisan support of Ukraine to stay strong, we look very much forwards to a committed transatlantic leadership of the United States to secure the Free World.
Know that in Ukraine you have good friends and allies in this endeavor!
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07.11.2020 22:12 Відповісти
Все мировые лидеры поздравили Байдена , и только Владимир с Григоровичем поздравили Януковича с новым соседом
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07.11.2020 22:14 Відповісти
Там еще премьер Словении с поздравлением Трампа отличился. Говорят организаторы конкурса "Торопыга года" его заметили и обещают призовое место. Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 7287
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07.11.2020 22:37 Відповісти
Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 6239
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07.11.2020 22:15 Відповісти
Ганьба!А де заявлєньїє Парьткова?
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07.11.2020 23:06 Відповісти
Дякуємо Дональда Трампа за Джавеліни і В-52 над Дніпром!
Вітаємо Джозефа Байдена з обранням 46 президентом Сполучених Штатів!
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07.11.2020 22:19 Відповісти
Наконец вменяемый комментарий - поддерживаю!
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07.11.2020 22:20 Відповісти
ДональдУ ТрампУ.
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07.11.2020 23:03 Відповісти
Тебе шашечки или ехать?
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07.11.2020 23:41 Відповісти
Якщо їхати так,як Ви пишете,то ліпше сидіти вдома чи йти пішки.
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08.11.2020 22:07 Відповісти
Це за ті самі, які лежать на Західній Україні під підписку про невикористання? Та й дали їх скоріше проти волі рудого клована.
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08.11.2020 07:51 Відповісти
Ну вот, клоуна мирового масштаба возвращают в цирк, на Банковой напряглись
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07.11.2020 22:21 Відповісти
Все своє свідоме життя це чмо просиділо в Вашингтоні ні фіга не роблячи! Типовий представник американської політичної еліти але часи змінились і Байдена чекають дуже неприємні сюрпризи.
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07.11.2020 22:21 Відповісти
Уся українська "ліберальна" тусовка, що постила картинки про те, "якже ж так сталося, що мудрий український нарід допустив поневолення України більшовиками на початку 20 століття?!", просто захлинається від щастя, що CNN проголосив Байдена президентом США. Я думаю, що це - психічна хвороба.
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07.11.2020 22:24 Відповісти
А що тут робить цей сліпий кацап, мокшанська імперія тріщить по швам, вали і спасай лаптєногих.
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07.11.2020 22:45 Відповісти
Говорят у ***** Альцгеймер, судя по его рылу так и есть
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07.11.2020 22:52 Відповісти
Та й ніжками посмикує...
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07.11.2020 23:04 Відповісти
УРА!!!!! друг УКРАИНЫ И ВРАГ РОССИИ..ПРЕЗИДЕНТ! **....ть будем рашку .**....ь... Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 9353 Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 4310 снова на колени , и в стойло...как говорится (статус кво никто не отменял...)
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07.11.2020 22:41 Відповісти
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 1057
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07.11.2020 22:41 Відповісти
Выносите рыжего клоуна
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07.11.2020 22:44 Відповісти
Так и не успел рыжий аферист вернуть рашку в Джи 8, а так старался так старался..
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07.11.2020 22:45 Відповісти
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 6890
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07.11.2020 22:47 Відповісти
А дермач вообще счастливчик года)))))
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07.11.2020 22:49 Відповісти
карлик в бункере, оно загнаный как щур и це яво писец!
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07.11.2020 22:50 Відповісти
Західні ЗМІ пишуть, що у нього хвороба Паркінсона - дегенеративне захворювання цнс. На початку 21 року покине пост президента. https://www.youtube.com/watch?v=JV73gii9V1A
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07.11.2020 23:46 Відповісти
20 ноября у Джо Байдена д.р., хороший подарок такой...)), но как для президента, он уже не сильно молод )) -78 лет..., но дай Бог ему стать достойным президентом великой страны и великого народа, ура...
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07.11.2020 22:51 Відповісти


Стрєлок Воз борн ту Хєлл

@GoshaGo06574197

·2 ч

Заради збереження балансу та спокою в країні, Байден пішов на домовленості з Трампом і дозволив Меланії Трамп залишитись на посаді Першої Леді.

Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 7038
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07.11.2020 22:52 Відповісти
Зачем ? Для него главное это памперсы и лекарства.
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07.11.2020 23:01 Відповісти
Меланія сама кидане рижого , Байден красунчик.
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08.11.2020 13:35 Відповісти
По поводу "избрания" байдена в США радость у цветных и политического естаблишмента который теперь будеть красть из бюджета как при Обаме .
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07.11.2020 22:55 Відповісти
Ох,ПавІллє,Нема то як на *********** кацапстані...
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07.11.2020 23:07 Відповісти
Угу, нам у твоей страны-помойки поучиться надо, русский. Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 9603
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07.11.2020 23:23 Відповісти
Слава США!!!
Слава Україні!!!
Glory to the USA !!!
Glory to Ukraine!!!
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07.11.2020 23:01 Відповісти
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 1590
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07.11.2020 23:01 Відповісти
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 8553
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07.11.2020 23:03 Відповісти
Американ бой, уеду с тобой! Зеленский, прощай!
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07.11.2020 23:05 Відповісти
ФйодаричЬ,астанавітьєся!
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07.11.2020 23:08 Відповісти
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 4066
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07.11.2020 23:21 Відповісти
Прощальний виступ Трампа.
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/3859612844050120/
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07.11.2020 23:40 Відповісти
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 258
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07.11.2020 23:51 Відповісти
Молодец!
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07.11.2020 23:55 Відповісти
Дай Боже, чтобы он поддерживал начинания Обамы. Обама фактически показал московии, что американцам небезразлична судьба Украины. Пусть меня поправят, если это не так.
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08.11.2020 00:35 Відповісти
Дай Боже, чтоб он хоть дожил до окончания своего президентского срока.
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08.11.2020 00:55 Відповісти
Кстати, Обама как раз таки ничего особо и не показал.
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08.11.2020 00:56 Відповісти
в данной исторической ситуации подходит этот трэк про USA:
Coldplay & Big Sean - Miracles (Someone Special)
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08.11.2020 01:51 Відповісти
Эпоха клоунов стремительно спешит к своему закату. Самый главный паяц, скоро съедет с квартиры в БД. Обнадеживающие мировые новости.
Злой кремлевский карло, вроде бы, подружился с Паркинсоном. Надежный друг и верный помощник. Слишком напрягал свой куцый мозг, чтоб ушатать мировую атмосферу. По делам и друзья.
Для нашей, горячо любимой Украины, это все, очень обнадеживающие новости.
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08.11.2020 05:15 Відповісти
"Перед нами важка робота" - ось що кожен політик має говорити після обрання. А не "ми отримали велику перемогу"
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08.11.2020 06:56 Відповісти
Вірно. Отримали велику перемогу, щоб приступити до нелегкої роботи. Так і є.
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08.11.2020 07:53 Відповісти
СМИ избрали Байдена. Это как воры короновали вора.
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08.11.2020 07:52 Відповісти
Він там ще сказав що пора америці повернути світове лідерство і повагу, ну і те що потрібно об'єднати суспільство, а об'єднати націю простіше за все проти ворога, спочатку вірус потім раша.
Ну і тим хто боїться про підтримку - Обама з Байденом хотіли зробити Україну енергетичним хабом європи і добувати у нас сланцевий газ який зробив би нас енергетично незалежними від рісіян, але стався майдан і все це згорнулось.
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08.11.2020 11:16 Відповісти
А отлично выглядит для своих неполных 45 лет. Президент супердержавы Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 5149

Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 208
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09.11.2020 06:22 Відповісти
 
 