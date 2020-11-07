Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Джо Байден сделал первое заявление после того, как ведущие СМИ США провозгласили его победителем президентских выборов.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter политика.
"Перед нами тяжелая работа, но вот что я вам обещаю: я буду президентом всех американцев - голосовали вы за меня или нет", - написал он.
Он также высказал уверенность, что оправдает доверие избирателей.
Как информирует Радіо Свобода, еще в одном заявлении сразу после объявления о его победе Байден заявил: "Для меня честь и почет получить то доверие, которое вы выразили мне и избранной вице-президентке Камале Харрис".
Инаугурация 46-го президента США пройдет 20 января 2021 года, после того, как все штаты официально подтвердят результаты голосования в них и юридические попытки Трампа, как ожидается, не смогут помешать установить его победу.
Байден, которому в этом месяце исполняется 78 лет, станет самым пожилым человеком, избранным на пост президента США.
Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.
Пожалуйста, подождите...
Вымирающий вид..
крок_за_кроком
@mykolayovych45
·3 ч
коли секретна служба США вчора взяла під охорону Байдена і заборонила польоти над його домівкою,все стало ясно.
жириновский трампу - «По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования. Идите в Верховный суд и добейтесь признания вашей победы!»
а потом выверни эту зеленую
****** и ее хозяина нах@Й !
...он свободєн, как фанєра в нєбєсах
Stephen King@StephenKing 3 ч
America to Trump:
YOU'RE FIRED.
...опять Украина не Америка...
На Дядю Сэма надейся, а дядю Беню корми... -- скорбное зрелище...
Радует что одна страна смогла избавиться от клоуна..
Уверен что и Украина через 3,5 года тоже избавится!
Мої найтепліші вітання Джо Байдену - бійцю, державнику та новообраному президенту США!
Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо.
Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу. Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу.
Знайте, що в Україні у вас є добрі друзі та союзники на цьому шляху!
My warmest congratulations to Joe Biden - a fighter, a statesmen, and a US President-elect!
It was spectacular, although tough the campaign that both candidates made unparalleled and ********** at every step. This is democracy. And this is an example we follow in Ukraine against the existential challenges we still face.
Ukraine is blessed to have a US President with so profound and personal knowledge of our country. With a firm US bipartisan support of Ukraine to stay strong, we look very much forwards to a committed transatlantic leadership of the United States to secure the Free World.
Know that in Ukraine you have good friends and allies in this endeavor!
Вітаємо Джозефа Байдена з обранням 46 президентом Сполучених Штатів!
Стрєлок Воз борн ту Хєлл
@GoshaGo06574197
·2 ч
Заради збереження балансу та спокою в країні, Байден пішов на домовленості з Трампом і дозволив Меланії Трамп залишитись на посаді Першої Леді.
Слава Україні!!!
Glory to the USA !!!
Glory to Ukraine!!!
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/3859612844050120/
Coldplay & Big Sean - Miracles (Someone Special)
Злой кремлевский карло, вроде бы, подружился с Паркинсоном. Надежный друг и верный помощник. Слишком напрягал свой куцый мозг, чтоб ушатать мировую атмосферу. По делам и друзья.
Для нашей, горячо любимой Украины, это все, очень обнадеживающие новости.
Ну і тим хто боїться про підтримку - Обама з Байденом хотіли зробити Україну енергетичним хабом європи і добувати у нас сланцевий газ який зробив би нас енергетично незалежними від рісіян, але стався майдан і все це згорнулось.