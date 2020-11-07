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Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден

Джо Байден сделал первое заявление после того, как ведущие СМИ США провозгласили его победителем президентских выборов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter политика.

"Перед нами тяжелая работа, но вот что я вам обещаю: я буду президентом всех американцев - голосовали вы за меня или нет", - написал он.

Он также высказал уверенность, что оправдает доверие избирателей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп прокомментировал информацию СМИ о победе Байдена: "Выборы еще не закончены"

Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден 01

Как информирует Радіо Свобода, еще в одном заявлении сразу после объявления о его победе Байден заявил: "Для меня честь и почет получить то доверие, которое вы выразили мне и избранной вице-президентке Камале Харрис".

Инаугурация 46-го президента США пройдет 20 января 2021 года, после того, как все штаты официально подтвердят результаты голосования в них и юридические попытки Трампа, как ожидается, не смогут помешать установить его победу.

Также читайте: Зеленский и Ермак поздравили Байдена с победой на выборах президента США

Байден, которому в этом месяце исполняется 78 лет, станет самым пожилым человеком, избранным на пост президента США.

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+46
Поздравляем!!!
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07.11.2020 22:01
+41
Ми теж вболівали.
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07.11.2020 22:01
+35
Украина хочет в НАТО!
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07.11.2020 22:04
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Поздравляем!!!
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07.11.2020 22:01 Ответить
Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 1084
Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 4974
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07.11.2020 22:10 Ответить
Ми теж вболівали.
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07.11.2020 22:01 Ответить
Молодец дядюшка Джо ! С победой нас всех !
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07.11.2020 22:03 Ответить
Вось єсєбь єтай дєдушька біл їшь чьйо саракадвалєтнємь і їшь чьйо й нєлохамь....
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07.11.2020 22:57 Ответить
А шо делать с трамповским - "Астанавитесь!!!" ? ))
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07.11.2020 22:03 Ответить
Зебилы и вся малоросская нечисть, ваше время и стекло..
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07.11.2020 22:04 Ответить
В Красную книгу этого дебила.
Вымирающий вид..
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07.11.2020 23:22 Ответить
Украина хочет в НАТО!
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07.11.2020 22:04 Ответить
І для цього обрала блазня не посаду президента.
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07.11.2020 22:07 Ответить



крок_за_кроком

@mykolayovych45

·3 ч

коли секретна служба США вчора взяла під охорону Байдена і заборонила польоти над його домівкою,все стало ясно.
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07.11.2020 22:05 Ответить
Десь глибоко в бункері скиглить *****.
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07.11.2020 22:05 Ответить
Похоже,шо так и есть.
жириновский трампу - «По всем законным голосам вы выигрываете. У вас мощная команда: подайте иски во все суды, заставьте отсечь голоса, пришедшие после дня голосования. Идите в Верховный суд и добейтесь признания вашей победы!»
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07.11.2020 22:16 Ответить
Жирик , це не кацапські фуйловські суди, всі дебільні позови будуть відхилені, а рижого спустять зі сходів Білого Дому.
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07.11.2020 22:38 Ответить
Дедушка, не смеши)))
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07.11.2020 22:05 Ответить
що саме такого смішного він сказав? чи ти курнув і тобі байдуже, з чого ржати?
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07.11.2020 22:08 Ответить
Звичайний сморід старого діда!
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07.11.2020 22:10 Ответить
ти, в Рязані, відчуваєш сморід? клятий Байден - ще не став президентом, а вже надзюрив в твоєму підїзді Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 9526
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07.11.2020 22:11 Ответить
в Рязани еще не бывал... а ты в своем ********** чуешь аромат??
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07.11.2020 22:14 Ответить
в подъезде ))) похоже в портки, а не в подъезде...раз так смердит ему )))
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07.11.2020 22:14 Ответить
Їшь чьйо савьсємь ні давна упід"їздах та у штанці русккємь гадив АБАМКАЧЬМО,якого кацапи не пускали до крамниць і сортирів ***********.
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07.11.2020 23:00 Ответить
А твоё любимое ***** значит молодой и энергичный лидер, да винторогий???
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07.11.2020 22:43 Ответить
На бутылке не до смеха?
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07.11.2020 22:09 Ответить
Пришло время вместе с Америкой Крым от оккупантов освобождать!
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07.11.2020 22:05 Ответить
Затра утром!
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07.11.2020 22:07 Ответить
Окей, послезавтра... так сойдет?
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07.11.2020 22:10 Ответить
Оккупанты спетляют от безысходности сами. А вот после них порядок наводить-это да.
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07.11.2020 22:10 Ответить
ладно, с понедельника начнем, так пойдет???
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07.11.2020 22:14 Ответить
А с бутылки встанешь к понедельнику?
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07.11.2020 22:49 Ответить
Про нас там не забудьте!
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07.11.2020 22:06 Ответить
Поздравления Джо !
а потом выверни эту зеленую
****** и ее хозяина нах@Й !
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07.11.2020 22:07 Ответить
Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 6871
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07.11.2020 22:07 Ответить


...он свободєн, как фанєра в нєбєсах

Stephen King@StephenKing 3 ч

America to Trump:
YOU'RE FIRED.
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07.11.2020 22:45 Ответить
"Перед нами тяжелая работа, но вот что я вам обещаю: я буду президентом всех американцев - голосовали вы меня или нет", - написал он.
...опять Украина не Америка...
На Дядю Сэма надейся, а дядю Беню корми... -- скорбное зрелище...
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07.11.2020 22:09 Ответить
Поздравляем!
Радует что одна страна смогла избавиться от клоуна..
Уверен что и Украина через 3,5 года тоже избавится!
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07.11.2020 22:11 Ответить
"У вєрьїн",що за 3.5 годи? Лє?
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07.11.2020 23:01 Ответить
Ша, Джо, Трамп ще позов до Окружного суду Києва не подавав!
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07.11.2020 22:11 Ответить
Байден конечно для нас не подарок, руки у него связаны компроматом на сына. Но прорвёмся, Трамп тоже не подарок был, прорвались же.
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07.11.2020 22:11 Ответить
Да срал он с горы на тот "компромат"))))неужели не было это понятно в предвыборной гонке?
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07.11.2020 22:18 Ответить
Было понятно, что его заставили. Пару слов внятно не может сложить без укола, вы бы согласились на такую роль в таком состоянии? Представте его на переговорах с айатолой или пукиным. А еще осознавать, что Камала или Ненси будут все за него решать.
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08.11.2020 07:46 Ответить
Тот "компромат" придумали политтехнологи штаба Трампа и его уже давно пора выносить на помойку, он несвежий, гнилой и мерзко воняет.
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07.11.2020 22:40 Ответить
Гірше: огидно смердить!
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07.11.2020 23:02 Ответить
Чья-то жо уже горит в бункере ! Хе-хе
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07.11.2020 22:11 Ответить
Петро Порошенко привітав Джо Байдена з перемогою на виборах президента США

Мої найтепліші вітання Джо Байдену - бійцю, державнику та новообраному президенту США!
Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо.
Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу. Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу.
Знайте, що в Україні у вас є добрі друзі та союзники на цьому шляху!
My warmest congratulations to Joe Biden - a fighter, a statesmen, and a US President-elect!
It was spectacular, although tough the campaign that both candidates made unparalleled and ********** at every step. This is democracy. And this is an example we follow in Ukraine against the existential challenges we still face.
Ukraine is blessed to have a US President with so profound and personal knowledge of our country. With a firm US bipartisan support of Ukraine to stay strong, we look very much forwards to a committed transatlantic leadership of the United States to secure the Free World.
Know that in Ukraine you have good friends and allies in this endeavor!
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07.11.2020 22:12 Ответить
Все мировые лидеры поздравили Байдена , и только Владимир с Григоровичем поздравили Януковича с новым соседом
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07.11.2020 22:14 Ответить
Там еще премьер Словении с поздравлением Трампа отличился. Говорят организаторы конкурса "Торопыга года" его заметили и обещают призовое место. Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 7287
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07.11.2020 22:37 Ответить
Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 6239
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07.11.2020 22:15 Ответить
Ганьба!А де заявлєньїє Парьткова?
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07.11.2020 23:06 Ответить
Дякуємо Дональда Трампа за Джавеліни і В-52 над Дніпром!
Вітаємо Джозефа Байдена з обранням 46 президентом Сполучених Штатів!
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07.11.2020 22:19 Ответить
Наконец вменяемый комментарий - поддерживаю!
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07.11.2020 22:20 Ответить
ДональдУ ТрампУ.
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07.11.2020 23:03 Ответить
Тебе шашечки или ехать?
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07.11.2020 23:41 Ответить
Якщо їхати так,як Ви пишете,то ліпше сидіти вдома чи йти пішки.
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08.11.2020 22:07 Ответить
Це за ті самі, які лежать на Західній Україні під підписку про невикористання? Та й дали їх скоріше проти волі рудого клована.
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08.11.2020 07:51 Ответить
Ну вот, клоуна мирового масштаба возвращают в цирк, на Банковой напряглись
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07.11.2020 22:21 Ответить
Все своє свідоме життя це чмо просиділо в Вашингтоні ні фіга не роблячи! Типовий представник американської політичної еліти але часи змінились і Байдена чекають дуже неприємні сюрпризи.
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07.11.2020 22:21 Ответить
Уся українська "ліберальна" тусовка, що постила картинки про те, "якже ж так сталося, що мудрий український нарід допустив поневолення України більшовиками на початку 20 століття?!", просто захлинається від щастя, що CNN проголосив Байдена президентом США. Я думаю, що це - психічна хвороба.
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07.11.2020 22:24 Ответить
А що тут робить цей сліпий кацап, мокшанська імперія тріщить по швам, вали і спасай лаптєногих.
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07.11.2020 22:45 Ответить
Говорят у ***** Альцгеймер, судя по его рылу так и есть
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07.11.2020 22:52 Ответить
Та й ніжками посмикує...
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07.11.2020 23:04 Ответить
УРА!!!!! друг УКРАИНЫ И ВРАГ РОССИИ..ПРЕЗИДЕНТ! **....ть будем рашку .**....ь... Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 9353 Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 4310 снова на колени , и в стойло...как говорится (статус кво никто не отменял...)
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07.11.2020 22:41 Ответить
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 1057
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07.11.2020 22:41 Ответить
Выносите рыжего клоуна
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07.11.2020 22:44 Ответить
Так и не успел рыжий аферист вернуть рашку в Джи 8, а так старался так старался..
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07.11.2020 22:45 Ответить
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 6890
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07.11.2020 22:47 Ответить
А дермач вообще счастливчик года)))))
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07.11.2020 22:49 Ответить
карлик в бункере, оно загнаный как щур и це яво писец!
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07.11.2020 22:50 Ответить
Західні ЗМІ пишуть, що у нього хвороба Паркінсона - дегенеративне захворювання цнс. На початку 21 року покине пост президента. https://www.youtube.com/watch?v=JV73gii9V1A
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07.11.2020 23:46 Ответить
20 ноября у Джо Байдена д.р., хороший подарок такой...)), но как для президента, он уже не сильно молод )) -78 лет..., но дай Бог ему стать достойным президентом великой страны и великого народа, ура...
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07.11.2020 22:51 Ответить


Стрєлок Воз борн ту Хєлл

@GoshaGo06574197

·2 ч

Заради збереження балансу та спокою в країні, Байден пішов на домовленості з Трампом і дозволив Меланії Трамп залишитись на посаді Першої Леді.

Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 7038
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07.11.2020 22:52 Ответить
Зачем ? Для него главное это памперсы и лекарства.
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07.11.2020 23:01 Ответить
Меланія сама кидане рижого , Байден красунчик.
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08.11.2020 13:35 Ответить
По поводу "избрания" байдена в США радость у цветных и политического естаблишмента который теперь будеть красть из бюджета как при Обаме .
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07.11.2020 22:55 Ответить
Ох,ПавІллє,Нема то як на *********** кацапстані...
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07.11.2020 23:07 Ответить
Угу, нам у твоей страны-помойки поучиться надо, русский. Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 9603
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07.11.2020 23:23 Ответить
Слава США!!!
Слава Україні!!!
Glory to the USA !!!
Glory to Ukraine!!!
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07.11.2020 23:01 Ответить
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 1590
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07.11.2020 23:01 Ответить
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 8553
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07.11.2020 23:03 Ответить
Американ бой, уеду с тобой! Зеленский, прощай!
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07.11.2020 23:05 Ответить
ФйодаричЬ,астанавітьєся!
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07.11.2020 23:08 Ответить
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 4066
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07.11.2020 23:21 Ответить
Прощальний виступ Трампа.
https://www.facebook.com/yanina.sokolova/videos/3859612844050120/
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07.11.2020 23:40 Ответить
Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 258
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07.11.2020 23:51 Ответить
Молодец!
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07.11.2020 23:55 Ответить
Дай Боже, чтобы он поддерживал начинания Обамы. Обама фактически показал московии, что американцам небезразлична судьба Украины. Пусть меня поправят, если это не так.
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08.11.2020 00:35 Ответить
Дай Боже, чтоб он хоть дожил до окончания своего президентского срока.
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08.11.2020 00:55 Ответить
Кстати, Обама как раз таки ничего особо и не показал.
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08.11.2020 00:56 Ответить
в данной исторической ситуации подходит этот трэк про USA:
Coldplay & Big Sean - Miracles (Someone Special)
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08.11.2020 01:51 Ответить
Эпоха клоунов стремительно спешит к своему закату. Самый главный паяц, скоро съедет с квартиры в БД. Обнадеживающие мировые новости.
Злой кремлевский карло, вроде бы, подружился с Паркинсоном. Надежный друг и верный помощник. Слишком напрягал свой куцый мозг, чтоб ушатать мировую атмосферу. По делам и друзья.
Для нашей, горячо любимой Украины, это все, очень обнадеживающие новости.
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08.11.2020 05:15 Ответить
"Перед нами важка робота" - ось що кожен політик має говорити після обрання. А не "ми отримали велику перемогу"
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08.11.2020 06:56 Ответить
Вірно. Отримали велику перемогу, щоб приступити до нелегкої роботи. Так і є.
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08.11.2020 07:53 Ответить
СМИ избрали Байдена. Это как воры короновали вора.
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08.11.2020 07:52 Ответить
Він там ще сказав що пора америці повернути світове лідерство і повагу, ну і те що потрібно об'єднати суспільство, а об'єднати націю простіше за все проти ворога, спочатку вірус потім раша.
Ну і тим хто боїться про підтримку - Обама з Байденом хотіли зробити Україну енергетичним хабом європи і добувати у нас сланцевий газ який зробив би нас енергетично незалежними від рісіян, але стався майдан і все це згорнулось.
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08.11.2020 11:16 Ответить
А отлично выглядит для своих неполных 45 лет. Президент супердержавы Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 5149

Для мене честь бути обраним президентом США, - Байден - Цензор.НЕТ 208
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09.11.2020 06:22 Ответить
 
 