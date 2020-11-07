Для меня честь быть избранным президентом США, - Байден

Джо Байден сделал первое заявление после того, как ведущие СМИ США провозгласили его победителем президентских выборов.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter политика.

"Перед нами тяжелая работа, но вот что я вам обещаю: я буду президентом всех американцев - голосовали вы за меня или нет", - написал он.

Он также высказал уверенность, что оправдает доверие избирателей.

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Как информирует Радіо Свобода, еще в одном заявлении сразу после объявления о его победе Байден заявил: "Для меня честь и почет получить то доверие, которое вы выразили мне и избранной вице-президентке Камале Харрис".

Инаугурация 46-го президента США пройдет 20 января 2021 года, после того, как все штаты официально подтвердят результаты голосования в них и юридические попытки Трампа, как ожидается, не смогут помешать установить его победу.

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Байден, которому в этом месяце исполняется 78 лет, станет самым пожилым человеком, избранным на пост президента США.

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщили, что кандидат от демократов Джо Байден побеждает в Пенсильвании и набирает необходимые голоса для избрания президентом США.