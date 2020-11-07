УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13629 відвідувачів онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
818 1
місцеві вибори (1000) ТВК (28) ЦВК (1132)

Сформовано нові склади Васильківського і Марганецького міських тервиборчкомів, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сформовано нові склади Васильківського і Марганецького міських тервиборчкомів, - ЦВК
Фото: cvk.gov.ua

Центральна виборча комісія сформувала новий склад Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області та Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК.

"Рішення прийняте у звʼязку з достроковим припиненням Комісією 6 листопада 2020 року повноважень усього складу зазначених ТВК. Новий склад комісій сформовано на основі відповідних подань місцевих організацій політичних партій: Васильківської міської ТВК – у кількості 17 осіб, Марганецької міської ТВК – 14 осіб", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Центрвиборчком 6 листопада достроково припинив повноваження Васильківської міської територіальної виборчої комісії Обухівського району Київської області та Марганецької міської ТВК Нікопольського району Дніпропетровської області у зв'язку з виявленими порушеннями.

Також читайте: ЦВК достроково припинила повноваження Марганецького на Дніпропетровщині та Васильківського на Київщині міських тервиборчкомів
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Васильковского и Марганецкого городских теризбиркомов
...хватит с нас криворогих терористов...
показати весь коментар
07.11.2020 23:44 Відповісти
 
 