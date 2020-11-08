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Всеукраїнський ювілейний радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Всеукраїнський ювілейний радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада

У понеділок, 9 листопада, в День української писемності та мови, відбудеться ювілейний, ХХ радіодиктант національної єдності.

Про це повідомляється на сторінці заходу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Цього року підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, спецпроєкт стартує в студії "UA: Перший", а також в ефірі "UA: Українське радіо" і "UA: Радіо Культура" о 9:00. Ведучі  в студії розкажуть історію диктанту і дозволять всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.

Час для надсилання готового тексту - астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected]. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

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Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був заснований у 2000 році з метою об'єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна і телеглядачі (акцію транслює телеканал "UA: Перший") можуть взяти участь у написанні диктанту, щоб дізнатись, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.
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Топ коментарі
+8
Ильхам Алиев заявил об освобождении Шуши!!!! Ура!!! ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, https://haqqin.az/news/193380
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08.11.2020 11:17
+3
хорошая позитивная новость
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08.11.2020 11:08
+1
Не знаю на яких ресурсах ти дивишся новини, але що на укр.нет, що на цензорі, та інших провідних українських сайтах інформація була. Крім того ті хто дійсно пише цей диктант звичайно в курсі коли його проводять, тому що ця акція існує вже не одне десятиріччя.

Ну а для більшого заохочення взяти в ньому участь треба щоб цей диктант був обов"язковим для усіх школярів (окрім молодших класів), та можливо для студентів гуманітарних вишів.
А так "нашим" чинушам тільки дай привід попиляти грошики, усю країну завішають біг бордами з рекламою диктанту (або наприклад СБУ, чи поліції), при цьому ефект від цієї реклами буде майже нульовий.
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09.11.2020 16:05
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Повинен квантумний диджиталізований диктант. Всеукраинский юбилейный радиодиктант национального единства пройдет 9 ноября - Цензор.НЕТ 9867
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08.11.2020 11:06 Відповісти
хорошая позитивная новость
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08.11.2020 11:08 Відповісти
Кацапы тоже каждый год диктанты пишут. Для чего нужен этот цирк?
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08.11.2020 11:08 Відповісти
Для консолідації суспільства, особливо у нас, де кацапська свинособача мова продовжує витісняти українську.
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09.11.2020 03:10 Відповісти
Ось КС відмінить закон про мову і буде вам диктант.
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08.11.2020 11:10 Відповісти
Ильхам Алиев заявил об освобождении Шуши!!!! Ура!!! ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, https://haqqin.az/news/193380
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08.11.2020 11:17 Відповісти
А когда политзаключенных начнёт выпускать из тюрем?
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08.11.2020 12:09 Відповісти
Ты у себя в глазу ищи бревно. Каждый азербайджанец готов лишится части своей свободы, ради свободы своей РОДИНЫ. Понятно объяснил?
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08.11.2020 12:16 Відповісти
о, спасибо, хорошо что заранее рассказали. С удовольствием завтра напишу под диктовку. Радио лень вылавливать, но по ТВ - с удовольствием.
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08.11.2020 12:38 Відповісти
Цікаво, здається винахід інтернету 47 років тому, ніяк не вплинув на наших прогресивних посадовців. А диктант по телеграфу оголосити слабо?

Всеукраїнський ювілейний радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада - Цензор.НЕТ 4065
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08.11.2020 12:44 Відповісти
А про тих у кого немає інтернету ти мабуть не чув?
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09.11.2020 03:11 Відповісти
Не чув. Загальна інтернетизація в Україні сягає (офіційно) 74%, хоча IMHO більше, з них 85% користуються ним щодня. (Це гарний показник, в США інтернетизація 85%). Тобто інтернета не те що немає, він не дуже потрібен деяким бабусям за 70 в Закарпатті які кіз пасуть. Та й то навряд чи, бо та бабуся здає туристам (я один з них) будиночок в селі + обід + торгує молоком, і Вайбером дуже зручно приймати замовлення. Інтернета немає у моеї мами (76р.), вона за переконаннями луддит, ненавидить технології, і до кожного натискання клавіші на мобільному відчуває огиду. Тобто користується вимушено для зв'язку, але смс навіть не читає, вміє, але не хоче принципово, є такі маргинали дай їм Бог здоров'я)

Радіо класна річ, просто наші чинуші підходять до цього без креативу. Якби вони оголосили про перевірку радіозв'язку в рамках підготовки до зомбі-апокаліпсісу, хайп був би такого рівня, що на певний час частина інтернет-юзерів вмикнула б приймачі на мобільниках та в програмах. І новина сьогодні облетіла б більшість ЗМІ світу. З душою треба до роботи підходити
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09.11.2020 14:34 Відповісти
А навіщо вигадувати щось додадково, якщо усі у кого є інтернет завжди зможуть слухати радіо через інтернет, а утих кого його немає, матимуть можливість написати цей диктант почувши його по радіо?
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09.11.2020 15:18 Відповісти
Тому що слабка увага до акції, я наприклад навіть не знав, що його будуть проводити. Тобто чимало людей не змогли прийняти участь просто тому що він проводився виключно в рамках радіо. Це ж певною мірою політико-освітня акція, а не просто перевірка грамотності населення.
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09.11.2020 15:45 Відповісти
Не знаю на яких ресурсах ти дивишся новини, але що на укр.нет, що на цензорі, та інших провідних українських сайтах інформація була. Крім того ті хто дійсно пише цей диктант звичайно в курсі коли його проводять, тому що ця акція існує вже не одне десятиріччя.

Ну а для більшого заохочення взяти в ньому участь треба щоб цей диктант був обов"язковим для усіх школярів (окрім молодших класів), та можливо для студентів гуманітарних вишів.
А так "нашим" чинушам тільки дай привід попиляти грошики, усю країну завішають біг бордами з рекламою диктанту (або наприклад СБУ, чи поліції), при цьому ефект від цієї реклами буде майже нульовий.
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09.11.2020 16:05 Відповісти
 
 