Всеукраїнський ювілейний радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада
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У понеділок, 9 листопада, в День української писемності та мови, відбудеться ювілейний, ХХ радіодиктант національної єдності.
Про це повідомляється на сторінці заходу у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Цього року підготовку диктанту доручили трьом фахівцям. Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, спецпроєкт стартує в студії "UA: Перший", а також в ефірі "UA: Українське радіо" і "UA: Радіо Культура" о 9:00. Ведучі в студії розкажуть історію диктанту і дозволять всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15.
Час для надсилання готового тексту - астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.
Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001. Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected]. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.
Всеукраїнський радіодиктант національної єдності був заснований у 2000 році з метою об'єднання навколо мови. Відтоді щороку слухачі, а віднедавна і телеглядачі (акцію транслює телеканал "UA: Перший") можуть взяти участь у написанні диктанту, щоб дізнатись, наскільки добре вони знають мову. Пишуть диктант і за межами України.
Будь ласка, зачекайте...
Радіо класна річ, просто наші чинуші підходять до цього без креативу. Якби вони оголосили про перевірку радіозв'язку в рамках підготовки до зомбі-апокаліпсісу, хайп був би такого рівня, що на певний час частина інтернет-юзерів вмикнула б приймачі на мобільниках та в програмах. І новина сьогодні облетіла б більшість ЗМІ світу. З душою треба до роботи підходити
Ну а для більшого заохочення взяти в ньому участь треба щоб цей диктант був обов"язковим для усіх школярів (окрім молодших класів), та можливо для студентів гуманітарних вишів.
А так "нашим" чинушам тільки дай привід попиляти грошики, усю країну завішають біг бордами з рекламою диктанту (або наприклад СБУ, чи поліції), при цьому ефект від цієї реклами буде майже нульовий.