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украинский язык (1165) диктант (22)

Всеукраинский юбилейный радиодиктант национального единства пройдет 9 ноября

Новости Цензор.НЕТ Общество

Всеукраинский юбилейный радиодиктант национального единства пройдет 9 ноября

В понедельник, 9 ноября, в День украинской письменности и языка, состоится юбилейный, ХХ радиодиктант национального единства.

Об этом сообщается на странице мероприятия в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В этом году подготовку диктанта поручили трем специалистам. Текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович. Научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко. Читать диктант будет знаменитая актриса Римма Зюбина", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, спецпроект стартует в студии "UA: Первый", а также в эфире "UA: Украинское радио" и "UA: Радио Культура" в 9:00. Ведущие в студии расскажут историю диктанта и позволят всем желающим подготовиться к написанию. Сам же радиодиктант начнется в 9:15.

Время для отправки готового текста - астрономические сутки. Текст диктанта обнародуют на сайте "UA: Украинское радио" 11 ноября в 11:00.

Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001. Важно, чтобы гриф даты отправления был не позднее 10 ноября. Онлайн свою работу можно прислать на ящик [email protected]. После обнародования диктанта электронные письма не будут приниматься.

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Всеукраинский радиодиктант национального единства был основан в 2000 году с целью объединения вокруг языка. С тех пор каждый год слушатели, а с недавних пор и телезрители (акцию транслирует телеканал UA:Первый) могут принять участие в написании диктанта и проверить, насколько хорошо они знают язык. Пишут диктант и за пределами Украины.
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Топ комментарии
+8
Ильхам Алиев заявил об освобождении Шуши!!!! Ура!!! ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, https://haqqin.az/news/193380
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08.11.2020 11:17
+3
хорошая позитивная новость
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08.11.2020 11:08
+1
Не знаю на яких ресурсах ти дивишся новини, але що на укр.нет, що на цензорі, та інших провідних українських сайтах інформація була. Крім того ті хто дійсно пише цей диктант звичайно в курсі коли його проводять, тому що ця акція існує вже не одне десятиріччя.

Ну а для більшого заохочення взяти в ньому участь треба щоб цей диктант був обов"язковим для усіх школярів (окрім молодших класів), та можливо для студентів гуманітарних вишів.
А так "нашим" чинушам тільки дай привід попиляти грошики, усю країну завішають біг бордами з рекламою диктанту (або наприклад СБУ, чи поліції), при цьому ефект від цієї реклами буде майже нульовий.
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09.11.2020 16:05
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Повинен квантумний диджиталізований диктант. Всеукраинский юбилейный радиодиктант национального единства пройдет 9 ноября - Цензор.НЕТ 9867
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08.11.2020 11:06 Ответить
хорошая позитивная новость
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08.11.2020 11:08 Ответить
Кацапы тоже каждый год диктанты пишут. Для чего нужен этот цирк?
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08.11.2020 11:08 Ответить
Для консолідації суспільства, особливо у нас, де кацапська свинособача мова продовжує витісняти українську.
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09.11.2020 03:10 Ответить
Ось КС відмінить закон про мову і буде вам диктант.
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08.11.2020 11:10 Ответить
Ильхам Алиев заявил об освобождении Шуши!!!! Ура!!! ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ, https://haqqin.az/news/193380
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08.11.2020 11:17 Ответить
А когда политзаключенных начнёт выпускать из тюрем?
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08.11.2020 12:09 Ответить
Ты у себя в глазу ищи бревно. Каждый азербайджанец готов лишится части своей свободы, ради свободы своей РОДИНЫ. Понятно объяснил?
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08.11.2020 12:16 Ответить
о, спасибо, хорошо что заранее рассказали. С удовольствием завтра напишу под диктовку. Радио лень вылавливать, но по ТВ - с удовольствием.
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08.11.2020 12:38 Ответить
Цікаво, здається винахід інтернету 47 років тому, ніяк не вплинув на наших прогресивних посадовців. А диктант по телеграфу оголосити слабо?

Всеукраїнський ювілейний радіодиктант національної єдності відбудеться 9 листопада - Цензор.НЕТ 4065
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08.11.2020 12:44 Ответить
А про тих у кого немає інтернету ти мабуть не чув?
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09.11.2020 03:11 Ответить
Не чув. Загальна інтернетизація в Україні сягає (офіційно) 74%, хоча IMHO більше, з них 85% користуються ним щодня. (Це гарний показник, в США інтернетизація 85%). Тобто інтернета не те що немає, він не дуже потрібен деяким бабусям за 70 в Закарпатті які кіз пасуть. Та й то навряд чи, бо та бабуся здає туристам (я один з них) будиночок в селі + обід + торгує молоком, і Вайбером дуже зручно приймати замовлення. Інтернета немає у моеї мами (76р.), вона за переконаннями луддит, ненавидить технології, і до кожного натискання клавіші на мобільному відчуває огиду. Тобто користується вимушено для зв'язку, але смс навіть не читає, вміє, але не хоче принципово, є такі маргинали дай їм Бог здоров'я)

Радіо класна річ, просто наші чинуші підходять до цього без креативу. Якби вони оголосили про перевірку радіозв'язку в рамках підготовки до зомбі-апокаліпсісу, хайп був би такого рівня, що на певний час частина інтернет-юзерів вмикнула б приймачі на мобільниках та в програмах. І новина сьогодні облетіла б більшість ЗМІ світу. З душою треба до роботи підходити
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09.11.2020 14:34 Ответить
А навіщо вигадувати щось додадково, якщо усі у кого є інтернет завжди зможуть слухати радіо через інтернет, а утих кого його немає, матимуть можливість написати цей диктант почувши його по радіо?
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09.11.2020 15:18 Ответить
Тому що слабка увага до акції, я наприклад навіть не знав, що його будуть проводити. Тобто чимало людей не змогли прийняти участь просто тому що він проводився виключно в рамках радіо. Це ж певною мірою політико-освітня акція, а не просто перевірка грамотності населення.
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09.11.2020 15:45 Ответить
Не знаю на яких ресурсах ти дивишся новини, але що на укр.нет, що на цензорі, та інших провідних українських сайтах інформація була. Крім того ті хто дійсно пише цей диктант звичайно в курсі коли його проводять, тому що ця акція існує вже не одне десятиріччя.

Ну а для більшого заохочення взяти в ньому участь треба щоб цей диктант був обов"язковим для усіх школярів (окрім молодших класів), та можливо для студентів гуманітарних вишів.
А так "нашим" чинушам тільки дай привід попиляти грошики, усю країну завішають біг бордами з рекламою диктанту (або наприклад СБУ, чи поліції), при цьому ефект від цієї реклами буде майже нульовий.
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09.11.2020 16:05 Ответить
 
 