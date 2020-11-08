Понад 700 осіб затримано на акціях протесту в Білорусі, - правозахисники
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На акціях протесту в Білорусі затримали понад 700 осіб, серед них відомі в країні особистості.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані правозахисного центру "Весна".
Нині в списках правозахисників 747 затриманих. Більшість з них були затримані в Мінську.
Серед них є і відомі в країні особистості: білоруська модель, переможниця конкурсу "Міс Білорусь - 2008" Ольга Хіженкова, срібний призер Олімпійських ігор, легкоатлет Андрій Кравченко і кікбоксер Іван Ганін.
Як повідомлялося, до початку недільної акції протесту в столиці Білорусі була стягнута військова і спецтехніка. Центральні площі міста і деякі інші об'єкти оточені силовиками. Також з 11.10 на вхід і вихід закрито п'ять станцій метро, ще на одній станції потяги не зупинялися. Стільникові оператори в Мінську, як зазвичай, "обмежили" доступ до мобільного інтернету
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Це в його характері.
Але інституції в штатах настільки міцні, що йому ніхто не дозволить.
Так что то, что написали вы, мог написать только враг беларусов.
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб» зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і багато російських окупантів.
Станом на вересень 2014 року, згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2014-2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь бридкою кацапською колонією.
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