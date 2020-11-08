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Понад 700 осіб затримано на акціях протесту в Білорусі, - правозахисники

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Понад 700 осіб затримано на акціях протесту в Білорусі, - правозахисники

На акціях протесту в Білорусі затримали понад 700 осіб, серед них відомі в країні особистості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані правозахисного центру "Весна".

Нині в списках правозахисників 747 затриманих. Більшість з них були затримані в Мінську.

Серед них є і відомі в країні особистості: білоруська модель, переможниця конкурсу "Міс Білорусь - 2008" Ольга Хіженкова, срібний призер Олімпійських ігор, легкоатлет Андрій Кравченко і кікбоксер Іван Ганін.

Як повідомлялося, до початку недільної акції протесту в столиці Білорусі була стягнута військова і спецтехніка. Центральні площі міста і деякі інші об'єкти оточені силовиками. Також з 11.10 на вхід і вихід закрито п'ять станцій метро, ​​ще на одній станції потяги не зупинялися. Стільникові оператори в Мінську, як зазвичай, "обмежили" доступ до мобільного інтернету

Також дивіться: На протестних акціях у Мінську затримано понад 400 осіб. ВIДЕО
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Топ коментарі
+29
Беларусы! Собирайтесь сразу у отделений милиции. Меньше устанете, и мусорам приятнее. Это ж не майдан какой-нибудь!
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08.11.2020 21:10
+22
Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9983 Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3842
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08.11.2020 21:03
+8
Национальная белорусская игра
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08.11.2020 21:08
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Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 9983 Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 3842
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08.11.2020 21:03 Відповісти
Бкнтують))
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08.11.2020 21:06 Відповісти
Национальная белорусская игра
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08.11.2020 21:08 Відповісти
Беларусы! Собирайтесь сразу у отделений милиции. Меньше устанете, и мусорам приятнее. Это ж не майдан какой-нибудь!
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08.11.2020 21:10 Відповісти
Вот-вот.... именно так - отлично сказано. Такой "проКтест" белорусов - курам на смех, скот тупой... мирно-мирно-мирно.... кичатся своим миром, а кончится тем, что лука их просто в лагерь загонит. Неужто не ясно, что этот урод слетел с тормозов... короче - жалости и сочувствия к быдлу - НЕТ
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08.11.2020 22:14 Відповісти
Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 8506 Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 2544
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08.11.2020 21:14 Відповісти
Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники - Цензор.НЕТ 5380
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08.11.2020 21:15 Відповісти
Сказал себе "Когда уже будет хотя бы 5 сожженных гестапобусов?" и привычно закрыл страничку
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08.11.2020 21:16 Відповісти
Трамп би міг взяти приклад з лукашенка чи пуйла.
Це в його характері.
Але інституції в штатах настільки міцні, що йому ніхто не дозволить.
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08.11.2020 21:22 Відповісти
Понад 700 осіб затримано на акціях протесту в Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4693
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08.11.2020 21:30 Відповісти
даже не рыпнется
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08.11.2020 21:55 Відповісти
лука вчера новые выборы вроде обещал, люди радостно вышли, он их намолотил аж 700 человек, мразь путинская
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08.11.2020 21:44 Відповісти
Уже почти полторы тысячи задержанных. Актуальный список "Весны": 1468. Это явно рекорд.
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08.11.2020 22:12 Відповісти
Выдержки вам и вашему народу. Могилевская и Гомелевская области наполнены ихтамнетами, которые только ждут звука охотничьего рога. К сожалению.
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08.11.2020 22:23 Відповісти
Садо-мазо.
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08.11.2020 21:47 Відповісти
Глупость написали.
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08.11.2020 22:24 Відповісти
звичайный державный рэкет
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08.11.2020 21:57 Відповісти
Как только не то что ружья, а палки в руки возьмут, тут же кацапен СС начнет их массово расстреливать.
Так что то, что написали вы, мог написать только враг беларусов.
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08.11.2020 22:26 Відповісти
Дзякуй за поддержку,а главное за реальное понимание ситуации у нас.Цель лаптей именно в этом.
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09.11.2020 07:32 Відповісти
Шоу продовжується.
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08.11.2020 22:20 Відповісти
Топтуны.
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08.11.2020 22:23 Відповісти
Безоружный народ - это стадо баранов.
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08.11.2020 22:25 Відповісти
З 700 осіб затриманих на акціях протесту в Білорусі, - правозахисники...Ну і як тепер вони будуть дієво захищати білоруський народ від зграї катів вбивць кривавого диктатора Луки .. свій народ? А чи не краще білоруському народу замість 700 правозахисників які навіть себе, і не тільки свій народ не можуть захистити від кривавого геноцида. Та мати 70 000 і більше бійців народної дружини як в Україні на "Майдані" в часи такого як і Лука кривавого ЗЕКА?
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09.11.2020 06:19 Відповісти
Это ты баран.
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09.11.2020 09:54 Відповісти
А почему? Потому что ДЕМОКРАТИЯ! А у Трампа чёрте- что. Сам Лука так сказал
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08.11.2020 23:29 Відповісти
Понад 700 осіб затримано на акціях протесту в Білорусі, - правозахисники - Цензор.НЕТ 4053
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб» зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і багато російських окупантів.
Станом на вересень 2014 року, згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2014-2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь бридкою кацапською колонією.
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09.11.2020 06:11 Відповісти
Где ж содержать такую массу задержанных? Будут, наверное, на стадионах как при Пиночете.
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09.11.2020 06:55 Відповісти
 
 