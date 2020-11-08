Понад 700 осіб затримано на акціях протесту в Білорусі, - правозахисники

На акціях протесту в Білорусі затримали понад 700 осіб, серед них відомі в країні особистості.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані правозахисного центру "Весна".

Нині в списках правозахисників 747 затриманих. Більшість з них були затримані в Мінську.

Серед них є і відомі в країні особистості: білоруська модель, переможниця конкурсу "Міс Білорусь - 2008" Ольга Хіженкова, срібний призер Олімпійських ігор, легкоатлет Андрій Кравченко і кікбоксер Іван Ганін.

Як повідомлялося, до початку недільної акції протесту в столиці Білорусі була стягнута військова і спецтехніка. Центральні площі міста і деякі інші об'єкти оточені силовиками. Також з 11.10 на вхід і вихід закрито п'ять станцій метро, ​​ще на одній станції потяги не зупинялися. Стільникові оператори в Мінську, як зазвичай, "обмежили" доступ до мобільного інтернету

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