Более 700 человек задержаны на акциях протеста в Беларуси, - правозащитники
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На акциях протеста в Беларуси задержаны более 700 человек, среди них известные в стране личности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные правозащитного центра "Весна".
На данный момент в списках правозащитников 747 задержанных. Большинство из них были задержаны в Минске.
Среди них есть и известные в стране личности: белорусская модель, победительница конкурса "Мисс Беларусь - 2008" Ольга Хиженкова, серебряный призер Олимпийских игр, легкоатлет Андрей Кравченко и кикбоксер Иван Ганин.
Как сообщалось, к началу воскресной акции протеста в столицу Беларуси была стянута военная и спецтехника. Центральные площади города и некоторые другие объекты оцеплены силовиками. Также с 11.10 на вход и выход закрыты пять станций метро, еще на одной станции поезда не останавливались. Сотовые операторы в Минске, как обычно, "ограничили" доступ к мобильному интернету.
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Це в його характері.
Але інституції в штатах настільки міцні, що йому ніхто не дозволить.
Так что то, что написали вы, мог написать только враг беларусов.
Загін «Погоня» ( до 250 бійців ) - добровільне збройне формування, яке приймало участь в російсько - українській війні на сході України, що складається з громадян Білорусії, які мужньо воюють на боці України допомагаючи своїм українським братам захистити від кремлівського агресора суверенітет і територіальну цілісність Української держави. В липні 2014 року перші групи білоруських бійців добровольчого загону "погоні" під червоно - білим прапором прибули на схід України. Де загін брав активну участь в боях за Іловайськ, в ході яких відзначилися бійці з позивними «Брест», «Усач» і «Горб» зуміли підбити в кривавих вуличних боях, танк Т-72 і дві БМД загарбників і багато російських окупантів.
Станом на вересень 2014 року, згідно із заявою представника загону Тетяни Еловой, частина бійців підрозділу мужньо боролася в складі українських батальйонів на передовій проти російських загарбників і бандитів - терористів (ОРДЛО). І вже взимку 2014-2015 років з'явилися дані про загибель в боях 12 бійців. Видно тепер треба і нам українцям реально допомогти братам білорусам в їх святій боротьбі за свою свободу і за свободу своєї поки що суверенної держави проти кривавого прокремлівського диктаторського режиму ката комуно-фашиста Луки .. і кремлівських окупантів які реально хочуть зробити Білорусь бридкою кацапською колонією.
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