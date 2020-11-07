Лукашенко: "Беларусь становится ядерной державой"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко принимает участие в церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

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