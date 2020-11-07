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Лукашенко: "Беларусь становится ядерной державой"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - подчеркнул Лукашенко.

Лукашенко принимает участие в церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

Читайте также: ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских должностных лиц. СПИСОК
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Топ комментарии
+46
Лукашенко: "Беларусь становится ядерной державой" - Цензор.НЕТ 9765
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07.11.2020 10:29
+24
всё буднично, тебя упыря, отправляют на свалку истории.
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07.11.2020 10:24
+20
Здравствуй, Северная Корея 😀😀😀
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07.11.2020 10:27
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Страница 2 из 2
Мда, тракторист очевидно путает, что такое АЭС и ядерная держава.
Так по сему Беларусь наконец то догнала ядерную Армению, Словакию, Словению и ну и канечна могучую ядерную Румынию.
А....а...сколько у него было по физике в школе???
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07.11.2020 11:19 Ответить
Лукашенко хотел сказать, что начал нарабатываться материал для атомных бомб,
доставлять которые будут истребители "Минск" с моторами МАЗ.
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07.11.2020 11:45 Ответить
Прочитал "ядерное" заявление колхозного фюрера Лукашеску и сразу вспомнил старый анекдот о прохождении плановой медкомиссии советским генералом:

главврач госпиталя посмотрел медиц. карту:
врачи всех профилей вписали что-либо в графе по их специальности; зрение, слух - возрастное снижение, лёгкие - учащённое дыхание, давление - гипертония 3-й степени...

А в графе психиатра - ничего не написано, пусто.

Главрач вызывает психиатра: "Яков Исаакович , в чём дело? Почему в медицинской карте генерал-майора Акимова вы никакой записи не сделали по результатам медосмотра. Вы что, не осматривали генерала?"

"Осматривал. Но, по моей части ничего серьёзного: просто дурак. "
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08.11.2020 01:35 Ответить
Позорник, я бы сгорел от стыда, там его нету.
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07.11.2020 11:23 Ответить
Піста бульбашам ! Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 7435

Кім Чен Лукаш, прівєт ! Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 7435
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07.11.2020 11:36 Ответить
Россия сделала Беларусь ядерной мишенью - так вернее.
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07.11.2020 11:42 Ответить
Поздравляю вас бераруссы, теперь вы поняли что за маньяк был у вас все 26 лет.
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07.11.2020 11:46 Ответить
Что, у луки настолько пердак подгорает, что можно обогащать плутоний?
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07.11.2020 11:57 Ответить
теперь и у кремля будет свой Ын! возрадуйтесь гейвропейцы!
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07.11.2020 12:18 Ответить
Само по себе заявление глупость. Но вот последдствия у него могут быть для Луки совсем нехорошие.

Будут щемить, как Иран и Сев.Корею. Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 9898
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07.11.2020 12:46 Ответить
Ядерное оружие бульбофюррера это два ядра между ног и там же его ядерная дубинка. Рядом с этим местом находится и его ядерное убежище.
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07.11.2020 12:47 Ответить
Та даже мій компутєр ядєрний, - в ньому 4 ядра. )))
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07.11.2020 18:50 Ответить
Теж 4 ядра у компі, плюс 2 ядра у корпоративному ноуті (які нам у березні роздали додому на період карантину). А в смартфоні (Xiaomi Redmi 9C) аж вісім ядер.

Тобто в мене вдома 14 ядер. Викликайте МАГАТЕ! Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 8826
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07.11.2020 19:26 Ответить
Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 3700

Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 7185
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07.11.2020 20:20 Ответить
Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 966
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08.11.2020 02:15 Ответить
В моем компе 12 реальных и 24 вирутальных ядра.
Взорвусь?
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08.11.2020 02:12 Ответить
Ого, та це вже кузькіна мать! Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 326
(теж планую найближчим часом придбати новий комп... треба брати максимально ядерний )))))))
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08.11.2020 02:20 Ответить
Зеон 2678V3 + HuananZHI X99-FT Дешево и сердито
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08.11.2020 02:25 Ответить
Дякую за рекомендацію. За характеристиками має бути потужно Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 7114
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08.11.2020 03:00 Ответить
Якщо мрієте загортати кучєрявим кандібобером всячеськє відео і аудіо в хустинки нових модних форматів, або гратися в разниє ігрушечки-хєрушечки, тоді вам неодмінно варто оновити свою ЕОМ на китайських кочєврижках.
Але без нагальної необхідності, за потреби всього лише шпацірувати електронними стежинами світової павутини, я б не радив вам витрачати марно свої дорогоцінні тугрики. )))
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08.11.2020 03:02 Ответить
Для роботи і для подорожей полонинами інтернету (плюс музика, кіно та інші не дуже реурсомісткі потреби) вистачає наявної техніки. Але для нових іграшок комп вже слабкуватий, так...
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08.11.2020 03:13 Ответить
а зачем тебе такой мощный проц?...денги девать некуда?... Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 4515
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08.11.2020 06:31 Ответить
и кстати, озвучь его, может он не так уж и крут...
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08.11.2020 06:32 Ответить
Проц? Вище написано у рекомендації - Intel Xeon E5-2678V3, ось характеристики. Хоча треба порівнювати різні моделі, перш ніж купувати... ))
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08.11.2020 08:37 Ответить
и зачем тебе эта серверная дура...для многих банальных задач, где по-прежнему требуется два ядра, он недостаточно шустр, а мутить серваки большинству нафик не нужно...
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08.11.2020 09:41 Ответить
Подивимось )) я ж кажу, треба ретельно вивчити і порівняти залізяччя, перш ніж вирішувати з комплектацією нового системника.
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08.11.2020 13:57 Ответить
ядерной миной они стали, а не ядерной державой.
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07.11.2020 13:09 Ответить
Ядерной миной становятся стареющие АЭС Украины. Они почти все уже переработали свой проектный ресурс.
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07.11.2020 13:15 Ответить
Минами АЭС становятся не от возраста, а от попадания в них простой ракеты или диверсии.
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07.11.2020 15:02 Ответить
Або від рукодупного проектування АЕС - як не парадоксально, саме це трапилося в Японії.

Копіпаста з Lurkmore: Фукусима-1 - это первая АЭС, эксплуатируемая Токийской энергетической компанией с расово олбанским названием - TEPCO. И хотя не ясно, кто, где и чем тёрся, но совершенно очевидно, что строили они "на совесть", понадеявшись на японский авось, и рассчитали станцию на восьмибалльное землетрясение (у японцев сдвиг на 1 балл вниз относительно Рихтера) в уютненькой прибрежной зоне, где бывало и девять баллов, и цунами высотой десять метров, а один раз (1 сентября 1923 г.) - и больше двадцати метров. Станция была построена по проекту американской фирмы с говорящим названием "*******" (******, Electric Bond And Share Company). Вот оно у них и "**********" - как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
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07.11.2020 19:19 Ответить
Молодцьі...Чернобьіль ничему не научил Мудищева
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07.11.2020 13:37 Ответить
марить про власні ракети.
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07.11.2020 14:19 Ответить
Якщо їсти забагато картоплі, крохмаль заліплює мізки.
Де білоруський танк "Драник-1", на якому Лукашенко усіх переможе ?
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07.11.2020 14:36 Ответить


Гурьянов Сергей

@Segozavr

Лукашенко заявил, что теперь он будет бегать не с автоматом, а с ядерным чемоданчиком.
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07.11.2020 15:48 Ответить
Санитары и не такое видали.
Пусть бегает, лишь бы не отсвечивал.
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07.11.2020 22:54 Ответить
теперь полицаи смогут еще больше
электрошокеров зарядить
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07.11.2020 18:38 Ответить
Лукашенко: "Беларусь становится ядерной державой",Украина тоже была ядерной и здесь находился весь наступательный ядерный арсенал ссср,а оборонительный находился на территории Московии, радость Лукашенко в чём,то что первые получат ядерный удар в случае военного конфликта. Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 7386 дурашка и народ свой под ядерный удар толкает.
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07.11.2020 18:55 Ответить
Твелами, купленными в России для АЭС. из рогатки по полякам и литовцам стрелять будет?
.
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07.11.2020 19:19 Ответить
Не вірю! Картопля - це не уран і не плутоній! Це ж як треба її стиснути, щоб всередині картоплини досягти критичної маси та ядерної реакції? Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 938
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07.11.2020 19:30 Ответить
окончательно трипер головы качаны заклинил в кукушке..кабина сдвинулась аххахха
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07.11.2020 20:09 Ответить
Будет по просьбе Путина продавать оружейный плутоний Ирану и Северной Корее . Именно для этого строили АЭС производить оружейный плутоний .
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07.11.2020 21:59 Ответить
ну хоть определился что с пуйлом, а то и вашим и нашим
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08.11.2020 08:58 Ответить
Цікаво, а де воно ядра буде брати?
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07.11.2020 22:00 Ответить
Дурень...
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07.11.2020 22:02 Ответить
Кацапи збудували їм АЕС за 40км від Вільнюсу тим самим порушивши стандарти МАГАТЕ. Було би чому радіти.
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08.11.2020 01:55 Ответить
Колхозный клоун Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою" - Цензор.НЕТ 7644
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08.11.2020 03:00 Ответить
еще один кнопочный, сракетой
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08.11.2020 08:56 Ответить
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