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Лукашенко: "Беларусь становится ядерной державой"
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Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "БелТА".
"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко принимает участие в церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.
Топ комментарии
+46 Глеб123
показать весь комментарий07.11.2020 10:29
+24 Психиатрическая больница No1
показать весь комментарий07.11.2020 10:24
+20 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий07.11.2020 10:27
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Пожалуйста, подождите...
Так по сему Беларусь наконец то догнала ядерную Армению, Словакию, Словению и ну и канечна могучую ядерную Румынию.
А....а...сколько у него было по физике в школе???
доставлять которые будут истребители "Минск" с моторами МАЗ.
главврач госпиталя посмотрел медиц. карту:
врачи всех профилей вписали что-либо в графе по их специальности; зрение, слух - возрастное снижение, лёгкие - учащённое дыхание, давление - гипертония 3-й степени...
А в графе психиатра - ничего не написано, пусто.
Главрач вызывает психиатра: "Яков Исаакович , в чём дело? Почему в медицинской карте генерал-майора Акимова вы никакой записи не сделали по результатам медосмотра. Вы что, не осматривали генерала?"
"Осматривал. Но, по моей части ничего серьёзного: просто дурак. "
Кім Чен Лукаш, прівєт !
Будут щемить, как Иран и Сев.Корею.
Тобто в мене вдома 14 ядер. Викликайте МАГАТЕ!
Взорвусь?
(теж планую найближчим часом придбати новий комп... треба брати максимально ядерний )))))))
Але без нагальної необхідності, за потреби всього лише шпацірувати електронними стежинами світової павутини, я б не радив вам витрачати марно свої дорогоцінні тугрики. )))
Копіпаста з Lurkmore: Фукусима-1 - это первая АЭС, эксплуатируемая Токийской энергетической компанией с расово олбанским названием - TEPCO. И хотя не ясно, кто, где и чем тёрся, но совершенно очевидно, что строили они "на совесть", понадеявшись на японский авось, и рассчитали станцию на восьмибалльное землетрясение (у японцев сдвиг на 1 балл вниз относительно Рихтера) в уютненькой прибрежной зоне, где бывало и девять баллов, и цунами высотой десять метров, а один раз (1 сентября 1923 г.) - и больше двадцати метров. Станция была построена по проекту американской фирмы с говорящим названием "*******" (******, Electric Bond And Share Company). Вот оно у них и "**********" - как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
Де білоруський танк "Драник-1", на якому Лукашенко усіх переможе ?
Гурьянов Сергей
@Segozavr
Лукашенко заявил, что теперь он будет бегать не с автоматом, а с ядерным чемоданчиком.
Пусть бегает, лишь бы не отсвечивал.
электрошокеров зарядить
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