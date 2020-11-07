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Лукашенко: "Білорусь стає ядерною державою"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, назвав запуск Білоруської атомної електростанції історичною подією в житті республіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БелТА".
"Все так буденно, наче метро побудували. Історичний момент - країна стає ядерною державою", - підкреслив Лукашенко.
Лукашенко взяв участь у церемонії підключення першого енергоблоку БілАЕС до об'єднаної енергосистеми країни.
Топ коментарі
+46 Глеб123
показати весь коментар07.11.2020 10:29
+24 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар07.11.2020 10:24
+20 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар07.11.2020 10:27
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Будь ласка, зачекайте...
Так по сему Беларусь наконец то догнала ядерную Армению, Словакию, Словению и ну и канечна могучую ядерную Румынию.
А....а...сколько у него было по физике в школе???
доставлять которые будут истребители "Минск" с моторами МАЗ.
главврач госпиталя посмотрел медиц. карту:
врачи всех профилей вписали что-либо в графе по их специальности; зрение, слух - возрастное снижение, лёгкие - учащённое дыхание, давление - гипертония 3-й степени...
А в графе психиатра - ничего не написано, пусто.
Главрач вызывает психиатра: "Яков Исаакович , в чём дело? Почему в медицинской карте генерал-майора Акимова вы никакой записи не сделали по результатам медосмотра. Вы что, не осматривали генерала?"
"Осматривал. Но, по моей части ничего серьёзного: просто дурак. "
Кім Чен Лукаш, прівєт !
Будут щемить, как Иран и Сев.Корею.
Тобто в мене вдома 14 ядер. Викликайте МАГАТЕ!
Взорвусь?
(теж планую найближчим часом придбати новий комп... треба брати максимально ядерний )))))))
Але без нагальної необхідності, за потреби всього лише шпацірувати електронними стежинами світової павутини, я б не радив вам витрачати марно свої дорогоцінні тугрики. )))
Копіпаста з Lurkmore: Фукусима-1 - это первая АЭС, эксплуатируемая Токийской энергетической компанией с расово олбанским названием - TEPCO. И хотя не ясно, кто, где и чем тёрся, но совершенно очевидно, что строили они "на совесть", понадеявшись на японский авось, и рассчитали станцию на восьмибалльное землетрясение (у японцев сдвиг на 1 балл вниз относительно Рихтера) в уютненькой прибрежной зоне, где бывало и девять баллов, и цунами высотой десять метров, а один раз (1 сентября 1923 г.) - и больше двадцати метров. Станция была построена по проекту американской фирмы с говорящим названием "*******" (******, Electric Bond And Share Company). Вот оно у них и "**********" - как вы яхту назовёте, так она и поплывёт.
Де білоруський танк "Драник-1", на якому Лукашенко усіх переможе ?
Гурьянов Сергей
@Segozavr
Лукашенко заявил, что теперь он будет бегать не с автоматом, а с ядерным чемоданчиком.
Пусть бегает, лишь бы не отсвечивал.
электрошокеров зарядить
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