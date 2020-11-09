Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини
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За результатами голосування в 9-ти ОТГ Харківського району (Мерефа, Вільхівка, Високий, Безлюдівка, Пісочин, Південний, Липці, Рогань, Циркуни) "Слуга народу" здобула перемогу над іншими політичними силами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК.
Харківський район - єдиний в області, в якому перемогла "Слуга народу".
Згідно з даними ТВК, за результатами голосування в 9-ти ОТГ Харківського району за депутатів до Харківської облради "Слуга народу" набрала 22,75%, "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 21,18%, "Опозиційна платформа - За життя!" - 18,34%, "Блок Світличної - Разом!" - 15,61%, а "Європейська Солідарність" - 6,45%.
Очолював "Слугу народу" на місцевих виборах глава Харківської районної державної адміністрації Артур Товмасян, який посів друге місце у внутрішньопартійну рейтингу, обираючись до Харківської обласної ради.
За результатами голосування в Харківській райраді "Слуга народу" в 9-ти ОТГ набрала 25,29%, "Опозиційна платформа - За життя!" - 24,19%, "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 19,13%, "Блок Світличної - Разом!" - 14,50%, "Європейська Солідарність" - 7,20%.
Будь ласка, зачекайте...
кернес вообще зомби
Но столько ваты...
Не удивительно.
Да и вообще, какая-то странная пропагандируется идея об украинской демократии. Они говорят: "мы завоевали демократию, поэтому можем избрать себе хоть клоуна". Так идея завоевания демократии не в том, чтобы избрать себе клоуна, а чтобы завоевать возможность избрать себе мудреца.
у меня на работе даже самые упоротые прозрели,осталась клиника - вроде тебя..
скажут им в следующий раз - "Голосуйте за Губку Боба !" ,снимут сериал - и вуа -ля,и проголосуют,и выберут..