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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) Харківщина (4265) Слуга народу (2544)

Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Місцеві вибори:

За результатами голосування в 9-ти ОТГ Харківського району (Мерефа, Вільхівка, Високий, Безлюдівка, Пісочин, Південний, Липці, Рогань, Циркуни) "Слуга народу" здобула перемогу над іншими політичними силами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані ЦВК.

Харківський район - єдиний в області, в якому перемогла "Слуга народу".

Згідно з даними ТВК, за результатами голосування в 9-ти ОТГ Харківського району за депутатів до Харківської облради "Слуга народу" набрала 22,75%, "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 21,18%, "Опозиційна платформа - За життя!" - 18,34%, "Блок Світличної - Разом!" - 15,61%, а "Європейська Солідарність" - 6,45%.

Очолював "Слугу народу" на місцевих виборах глава Харківської районної державної адміністрації Артур Товмасян, який посів друге місце у внутрішньопартійну рейтингу, обираючись до Харківської обласної ради.

За результатами голосування в Харківській райраді "Слуга народу" в 9-ти ОТГ набрала 25,29%, "Опозиційна платформа - За життя!" - 24,19%, "Блок Кернеса - Успішний Харків" - 19,13%, "Блок Світличної - Разом!" - 14,50%, "Європейська Солідарність" - 7,20%.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
Как кому? Умственно отсталым в своем развитии.
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09.11.2020 11:18
+13
Выражаю по этому случаю свое саболезнование этому району.
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09.11.2020 11:17
+12
На 62 году, не приходя в сознание, Геннадий Адорьфович Кернес, стал снова мэром., подав электронное заявление....вот она, Украина в смартфоне!
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09.11.2020 11:24
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Поражаюсь. Кому они нужны?!
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09.11.2020 11:15 Відповісти
Как кому? Умственно отсталым в своем развитии.
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09.11.2020 11:18 Відповісти
Та да...
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09.11.2020 11:20 Відповісти
да все нормально! жителей района понесут по великолепным дорогам))))
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09.11.2020 11:21 Відповісти
ну если с кернесом сравнивать наверное КАКАЯ РАЗНИЦА
кернес вообще зомби
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09.11.2020 11:26 Відповісти
Рашапропаганда таки работает.
Но столько ваты...
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09.11.2020 11:28 Відповісти
Выражаю по этому случаю свое саболезнование этому району.
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09.11.2020 11:17 Відповісти
В самом большом районе Харьковщины?усраться и не жить)))))))
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09.11.2020 11:17 Відповісти
представляете масштаб "победы" ? )))) словами не передать )))
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09.11.2020 11:30 Відповісти
Вата ватная,сепары недобитые за своих топят.
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09.11.2020 11:17 Відповісти
Привет ЗЕбилам Харьковщины!
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09.11.2020 11:21 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго." (с)
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09.11.2020 11:23 Відповісти
На 62 году, не приходя в сознание, Геннадий Адорьфович Кернес, стал снова мэром., подав электронное заявление....вот она, Украина в смартфоне!
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09.11.2020 11:24 Відповісти
голограмма ....небось ))))
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09.11.2020 11:32 Відповісти
Уникально. Мало того единственный район на весь Харьков, так еще и самого Кернеса обскакали Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 9905 . Адольфович им этого не попустит
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09.11.2020 11:26 Відповісти
они просто договорились - Харькову виртуального кернеса, а зелененьким - самый большой район - обычная подковерная возня...
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09.11.2020 11:27 Відповісти
да, и отметте, что район, один из самых бедных....
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09.11.2020 11:29 Відповісти
Голожопенки завжди голосують за Голобородька.
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09.11.2020 11:35 Відповісти
Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 5308
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09.11.2020 11:31 Відповісти
ага а в Харькове три раза меньше, сказочники. Кучер под суетился
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09.11.2020 11:32 Відповісти
В ватном Харькове.
Не удивительно.
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09.11.2020 11:36 Відповісти
Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 5679
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09.11.2020 11:55 Відповісти
Мухлевали, мухлевали и наконец хоть где-то вымухлевали.
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09.11.2020 11:56 Відповісти
Харьков всегда удивлял своим выбором. Это магический туманный город, где нечистая сила водит избирателей за нос, и приводит к самому идиотскому выбору.
Да и вообще, какая-то странная пропагандируется идея об украинской демократии. Они говорят: "мы завоевали демократию, поэтому можем избрать себе хоть клоуна". Так идея завоевания демократии не в том, чтобы избрать себе клоуна, а чтобы завоевать возможность избрать себе мудреца.
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09.11.2020 11:57 Відповісти
Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 9441 а хто в нас "мудрец"?
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09.11.2020 13:27 Відповісти
Дурню, хоч якого мудреця не показуй - усе дурні. Щоб перевірити це твердження - підійди до мавпи й спитай, чи ти людина розумна.
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09.11.2020 18:20 Відповісти
й шо вам мавпа відповіла?
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09.11.2020 18:57 Відповісти
Скавчанням соєвої отари задоволений!)))
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09.11.2020 12:20 Відповісти
Зебілізм таки невиліковний. То вже безнадійно...
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09.11.2020 12:26 Відповісти
Мені теж трішечки шкода, що в тебе невиліковний діагноз, але лише тільки трішечки!
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09.11.2020 13:17 Відповісти
Кому интересно твое мнение,болезный ? 🐓🐓🐓
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09.11.2020 12:50 Відповісти
Думка 8 відсоткових лузерів взагалі не має сенсу, щось накшалт комара!
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09.11.2020 13:19 Відповісти
думаешь,зебилов 8% осталось ?
у меня на работе даже самые упоротые прозрели,осталась клиника - вроде тебя..
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09.11.2020 13:36 Відповісти
Откуда 8% ? Ты под чем-то? Реальность круто изменилась. Ты вот лучше . Скажи , кто тебе больше нравится портнов или шарий ? И если ты украинец за кого ты отдал голос?
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09.11.2020 13:44 Відповісти
за Гитлера,блд,за кого же еще..
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09.11.2020 14:05 Відповісти
Мне интересен ответ того упоротого "задоволеного". Там клиника полная "абы не порох" во всей красе , а что в государстве дохазяйнувалысь до допы, ему это не дано осилить ..
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09.11.2020 14:13 Відповісти
та ну их нахер,дегенератов - объяснять им бесполезно,да и зачем ?
скажут им в следующий раз - "Голосуйте за Губку Боба !" ,снимут сериал - и вуа -ля,и проголосуют,и выберут..
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09.11.2020 14:22 Відповісти
а шо там валодя с уголовным преследованием нового президента США делать думает ?
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09.11.2020 13:05 Відповісти
У вас, "запарєбріков", головна проблема у постійних спробах совати свого писка усюди, замісь прибирання свого подвірʼя!
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09.11.2020 13:21 Відповісти
кули вас прибирать,сами,гниды,свалите..
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09.11.2020 13:35 Відповісти
Харківщина взагалі унікальна - то напівтрупа виберуть, то Секту Недоумків...
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09.11.2020 12:25 Відповісти
Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 5397
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09.11.2020 12:48 Відповісти
Місцеві вибори: "Слуга народу" здобула перемогу в найбільшому районі Харківщини - Цензор.НЕТ 6792 і тут тузікі "не приший кобилі хвіст"...
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09.11.2020 13:25 Відповісти
 
 