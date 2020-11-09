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Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності

У понеділок, 9 листопада, в День української писемності та мови, відбудеться ювілейний, ХХ радіодиктант національної єдності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці заходу у Facebook.

Як наголошується, цього року підготовку диктанту доручили трьом фахівцям.

Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Науковою консультанткою проєкту стала докторка філологічних наук, професорка Лариса Масенко. Читатиме диктант знаменита акторка Римма Зюбіна.

Спецпроєкт, організований "Суспільним" спеціально до події, стартуватиме в студії UA: ПЕРШИЙ, а також в ефірі UA: Українське радіо та UA: Радіо Культура о 9:00, ведучі в студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім охочим підготуватися до написання. Сам же радіодиктант почнеться о 9:15

Тисячі українців щороку беруть участь у флешмобі й приєднуються до радіодиктанту по всьому світу.

Час для надсилання готового тексту - астрономічна доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA: Українське радіо 11 листопада об 11:00.

Роботи прийматимуть онлайн та офлайн. Паперового листа потрібно надіслати за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001.

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Важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада. Онлайн свою роботу можна надіслати на скриньку [email protected]. Після оприлюднення диктанту електронні листи не прийматимуть.

Для зручності організатори підготували електронну форму для отримання робіт, щоб можна було надіслати диктант за допомогою будь-якого гаджета. Її оприлюднять на сайті ukr.radio 9 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту. Результати оголосять упродовж 1–2 місяців залежно від кількості отриманих листів.

Трансляція відбудеться:

- радіо - UA: Українське радіо, UA: Радіо Культура;
- телебачення - UA: ПЕРШИЙ, UA: КУЛЬТУРА та регіональне суспільне телебачення;
- інтернет - ютуб-канал та фейсбук-сторінка UA: Українське радіо.

Докладно про це: https://corp.suspilne.media/newsdetails/3103

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Нехай пристосовується до вивчення чеченської.
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09.11.2020 08:34
+4
Нада шоб диктант надиктовывал зебил своим гнусавым голосишкой Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності - Цензор.НЕТ 2029
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09.11.2020 08:38
+3
А як бути рускаязичнай чєлюсті?
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09.11.2020 08:32
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А як бути рускаязичнай чєлюсті?
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09.11.2020 08:32 Відповісти
Нехай пристосовується до вивчення чеченської.
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09.11.2020 08:34 Відповісти
та китайської... Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності - Цензор.НЕТ 1029
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09.11.2020 08:39 Відповісти
На Кримі та Домбасі вже вивчають.
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09.11.2020 08:40 Відповісти
Я лишe за, алe ситуація в школах катастофічна. Нeма трeтини учнів у класах, хворіюиь вони і хворіють іх батьки. Двти стрімко поширють ковід по родинах. Нeвжe нe модна було скасувати зараз цeй диктант або писати його на вулиці. Моя думка, школи трeба закривати, як цe зробили в Польші, Румуніі, Чeхі тощо
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09.11.2020 09:01 Відповісти
Думка твердого двоечника никому не интересна.
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09.11.2020 09:10 Відповісти
еволюціонувати- якщо дано та е бажання... Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності - Цензор.НЕТ 8645
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09.11.2020 08:38 Відповісти
Нада шоб диктант надиктовывал зебил своим гнусавым голосишкой Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності - Цензор.НЕТ 2029
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09.11.2020 08:38 Відповісти
а як це - одночасно писати та блювати?
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09.11.2020 08:44 Відповісти
украина на 26 месте в мире по популярности мовы
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09.11.2020 08:35 Відповісти
Сьогодні актуально короткий диктант: казнить нельзя помиловать.... Украинцы сегодня напишут юбилейный радиодиктант национального единства - Цензор.НЕТ 3526
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09.11.2020 08:37 Відповісти
братья капрановы и малкович для украины сделали больше чем вся опзж за 1 000 лет
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09.11.2020 08:39 Відповісти
опзажопи раніше не було. Були малароси.
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09.11.2020 08:42 Відповісти
не було малоросів.були московіти.хай їм грець
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09.11.2020 08:45 Відповісти
Підмоскальники.
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09.11.2020 08:48 Відповісти
....і руSSкій мір і його адепти!!
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09.11.2020 09:04 Відповісти
Лапоть, якого ляда ти припхався сюди?
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09.11.2020 08:50 Відповісти
напиши, и получи приз, если ума хватит
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09.11.2020 09:07 Відповісти
рускім повезло.немец даль сочинил наречие,а єфіоп пушкін стіхі сачініл на болгарском нарєчіі
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09.11.2020 08:50 Відповісти
меря,чудь,удмурті,татарі,монголі,калмікі гаварілі на язікє 5 000 лєт назад
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09.11.2020 08:54 Відповісти
русь была одна,Украина.остальной сброд придумали на масковии
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09.11.2020 08:58 Відповісти
во времена Наполеона говорили исключительно на французском,остальные бородатые в деревнях говорили на болгарском наречии.у руских своего ничего не было
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09.11.2020 09:04 Відповісти
Місцевим тузікам не завадило би вивчити державну...
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09.11.2020 09:59 Відповісти
дебільна примха ******** чиновників від освіти
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09.11.2020 11:09 Відповісти
 
 