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Украинцы сегодня напишут юбилейный радиодиктант национального единства

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украинцы сегодня напишут юбилейный радиодиктант национального единства

В понедельник, 9 ноября, в День украинской письменности и языка, состоится юбилейный, ХХ радиодиктант национального единства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

Как отмечается, в этом году подготовку диктанта поручили трем специалистам.

Текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович. Научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко. Читать диктант будет знаменитая актриса Римма Зюбина.

Спецпроект, организованный "Суспильным" специально к событию, стартует в студии UA: ПЕРВЫЙ, а также в эфире UA: Украинский радио и UA: Радио Культура в 9:00, ведущие в студии расскажут историю диктанта и позволят всем желающим подготовиться к написанию. Сам же радиодиктант начнется в 9:15.

Сообщается, что тысячи украинцев ежегодно принимают участие во флешмобе и присоединяются к радиодиктанту по всему миру.

Время для отправки готового текста - астрономические сутки. Текст диктанта обнародуют на сайте UA: Украинский радио 11 ноября в 11:00.

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Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001.

Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября. Онлайн свою работу можно прислать на ящик [email protected]. После обнародования диктанта электронные письма принимать не будут.

Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было передать диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.
Трансляция состоится:
- радио - UA: Украинское радио, UA: Радио Культура;
- телевидение - UA: ПЕРВЫЙ, UA КУЛЬТУРА и региональное общественное телевидение;
- интернет - ютуб-канал и фейсбук-страница UA: Украинское радио.

Подробно об этом: https://corp.suspilne.media/newsdetails/3103 
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Топ комментарии
+4
Нехай пристосовується до вивчення чеченської.
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09.11.2020 08:34
+4
Нада шоб диктант надиктовывал зебил своим гнусавым голосишкой Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності - Цензор.НЕТ 2029
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09.11.2020 08:38
+3
А як бути рускаязичнай чєлюсті?
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09.11.2020 08:32
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А як бути рускаязичнай чєлюсті?
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09.11.2020 08:32 Ответить
Нехай пристосовується до вивчення чеченської.
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09.11.2020 08:34 Ответить
та китайської... Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності - Цензор.НЕТ 1029
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09.11.2020 08:39 Ответить
На Кримі та Домбасі вже вивчають.
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09.11.2020 08:40 Ответить
Я лишe за, алe ситуація в школах катастофічна. Нeма трeтини учнів у класах, хворіюиь вони і хворіють іх батьки. Двти стрімко поширють ковід по родинах. Нeвжe нe модна було скасувати зараз цeй диктант або писати його на вулиці. Моя думка, школи трeба закривати, як цe зробили в Польші, Румуніі, Чeхі тощо
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09.11.2020 09:01 Ответить
Думка твердого двоечника никому не интересна.
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09.11.2020 09:10 Ответить
еволюціонувати- якщо дано та е бажання... Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності - Цензор.НЕТ 8645
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09.11.2020 08:38 Ответить
Нада шоб диктант надиктовывал зебил своим гнусавым голосишкой Українці сьогодні напишуть ювілейний радіодиктант національної єдності - Цензор.НЕТ 2029
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09.11.2020 08:38 Ответить
а як це - одночасно писати та блювати?
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09.11.2020 08:44 Ответить
украина на 26 месте в мире по популярности мовы
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09.11.2020 08:35 Ответить
Сьогодні актуально короткий диктант: казнить нельзя помиловать.... Украинцы сегодня напишут юбилейный радиодиктант национального единства - Цензор.НЕТ 3526
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09.11.2020 08:37 Ответить
братья капрановы и малкович для украины сделали больше чем вся опзж за 1 000 лет
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09.11.2020 08:39 Ответить
опзажопи раніше не було. Були малароси.
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09.11.2020 08:42 Ответить
не було малоросів.були московіти.хай їм грець
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09.11.2020 08:45 Ответить
Підмоскальники.
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09.11.2020 08:48 Ответить
....і руSSкій мір і його адепти!!
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09.11.2020 09:04 Ответить
Лапоть, якого ляда ти припхався сюди?
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09.11.2020 08:50 Ответить
напиши, и получи приз, если ума хватит
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09.11.2020 09:07 Ответить
рускім повезло.немец даль сочинил наречие,а єфіоп пушкін стіхі сачініл на болгарском нарєчіі
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09.11.2020 08:50 Ответить
меря,чудь,удмурті,татарі,монголі,калмікі гаварілі на язікє 5 000 лєт назад
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09.11.2020 08:54 Ответить
русь была одна,Украина.остальной сброд придумали на масковии
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09.11.2020 08:58 Ответить
во времена Наполеона говорили исключительно на французском,остальные бородатые в деревнях говорили на болгарском наречии.у руских своего ничего не было
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09.11.2020 09:04 Ответить
Місцевим тузікам не завадило би вивчити державну...
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09.11.2020 09:59 Ответить
дебільна примха ******** чиновників від освіти
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09.11.2020 11:09 Ответить
 
 