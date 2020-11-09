Украинцы сегодня напишут юбилейный радиодиктант национального единства

В понедельник, 9 ноября, в День украинской письменности и языка, состоится юбилейный, ХХ радиодиктант национального единства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице мероприятия в Facebook.

Как отмечается, в этом году подготовку диктанта поручили трем специалистам.

Текст для диктанта написал известный писатель и издатель Иван Малкович. Научным консультантом проекта стала доктор филологических наук, профессор Лариса Масенко. Читать диктант будет знаменитая актриса Римма Зюбина.

Спецпроект, организованный "Суспильным" специально к событию, стартует в студии UA: ПЕРВЫЙ, а также в эфире UA: Украинский радио и UA: Радио Культура в 9:00, ведущие в студии расскажут историю диктанта и позволят всем желающим подготовиться к написанию. Сам же радиодиктант начнется в 9:15.

Сообщается, что тысячи украинцев ежегодно принимают участие во флешмобе и присоединяются к радиодиктанту по всему миру.

Время для отправки готового текста - астрономические сутки. Текст диктанта обнародуют на сайте UA: Украинский радио 11 ноября в 11:00.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В школах Ивано-Франковска дети пишут диктанты о коронавирусе, - горсовет

Работы будут принимать онлайн и офлайн. Бумажное письмо нужно отправить по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 26, 01001.

Важно, чтобы гриф даты отправки был не позднее 10 ноября. Онлайн свою работу можно прислать на ящик [email protected]. После обнародования диктанта электронные письма принимать не будут.

Для удобства организаторы подготовили электронную форму для получения работ, чтобы можно было передать диктант с помощью любого гаджета. Ее обнародуют на сайте ukr.radio 9 ноября.

Все присланные работы проверит специальная профессиональная комиссия. Работы, написанные без ошибок, получат подарки от партнеров проекта. Результаты объявят в течение 1-2 месяцев в зависимости от количества полученных писем.

Трансляция состоится:

- радио - UA: Украинское радио, UA: Радио Культура;

- телевидение - UA: ПЕРВЫЙ, UA КУЛЬТУРА и региональное общественное телевидение;

- интернет - ютуб-канал и фейсбук-страница UA: Украинское радио.

Подробно об этом: https://corp.suspilne.media/newsdetails/3103