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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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Зеленський (17415) місцеві вибори (1000) фальсифікації (136) Європейська Солідарність (1021)

"ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від президента Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів.

Згідно з Виборчим кодексом, результати виборів мають бути оголошені не пізніше 6 листопада. Але в більшості регіонів досі триває підрахунок. Насправді затягування пояснюється бажанням партії влади та її сателітів "дотягнути" свої провальні результати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми фіксували і маємо інформацію від своїх членів ДВК та ТВК про численні фальшування і переписування протоколів у містах Львові і Тернополі. Там партія "Слуга народу" взагалі не потрапила до міськрад, але її намагаються затягнути туди шляхом "дотягування через підрахунок".

Не краща ситуація і в Київській області, де куратором від Офісу Президента є близький до Коломойський народний депутат Дубінський. Тут порушення зафіксовано в цілій низці ОТГ і не підбито підсумки ні до обласної ради, ні до жодної районної ради саме через бажання "дотягнути результати".

Ми маємо всі протоколи з мокрими печатками і оскаржуємо сфальшовані протоколи в судах.

Але вже можемо констатувати: влада провалила іспит на спроможність гарантувати основи демократії – чесні вибори.

Ми щиро дякуємо членам комісій, які вже понад 14 діб змушені працювати практично цілодобово, аби протистояти фальсифікаціям. І попереджаємо владу про небезпеку, на яку вона наражає тисячі людей у зв’язку з коронавірусом через власні апетити і нездатність провести вибори.

Ми вимагаємо негайного оголошення результатів та притягнення до відповідальності винних у фальсифікаціях", - йдеться в заяві.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+16
В Штатах швидше підрахують результати ніж випускники трускавецької академії.
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09.11.2020 08:58
+14
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.11.2020 08:59
+10
"ЕС" требует от Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность во время подведения результатов выборов - Цензор.НЕТ 3320
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09.11.2020 08:51
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09.11.2020 08:48 Відповісти
Это несистемные фальсификации.
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09.11.2020 08:51 Відповісти
Эти фальсификации вырваны из контекста.
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09.11.2020 09:02 Відповісти
"ЕС" требует от Зеленского прекратить фальсификации и обеспечить законность во время подведения результатов выборов - Цензор.НЕТ 3320
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09.11.2020 08:51 Відповісти
ПЕСики скавчать ...А те .що ваші представники є у всіх комісіях то не гаразд !?
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09.11.2020 08:55 Відповісти
А що ще залишається політичним лузерам?
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09.11.2020 09:18 Відповісти
і що він повинен зробити? "Фальціфікація, чортяка - стій! Раз - два!"?
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09.11.2020 08:57 Відповісти
Цікаво, а де ж їхня знаменита джилізація?
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09.11.2020 09:00 Відповісти
Там де і ріст ВВП на 40%.
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09.11.2020 09:17 Відповісти
...По подсчетам ifo (Мюнхенский институт), расходы, связанные с частичной остановкой экономики на два месяца, составят от 255 до 495 миллиардов евро. При этом сценарии годовой ВВП Германии будет ниже на 7,2-11,2 процентных пункта.
В случае частичной остановки производств на три месяца потери составят от 354 до 729 миллиардов евро, что будет соответствовать сокращению экономического роста на 10,0-20,6 процентных пункта.
Одновременно эксперты ifo предполагают, что связанный с коронавирусом кризис может привести к потере до 1,8 миллиона рабочих мест в Германии.
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09.11.2020 09:42 Відповісти
А для України - катастрофа.
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09.11.2020 10:00 Відповісти
Безумовно. Папєрєднікі "цей день" "приближали як могли"...Як на мене - це диво, що єкономіка ще якось "шевелиться", бо папєрєднікі раніше "ніпадецки" пограбували населення...
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09.11.2020 10:09 Відповісти
"Наступники" завершать "нелегку " працю "папєрєдніків", справа найближчого часу, вже дефолт пророкують.
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09.11.2020 15:14 Відповісти
без сумніву, бо працюють не на країну.
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09.11.2020 16:04 Відповісти
якщо б усе, що робиться назараз, проходило "без сучків та задирок" - тобі їх, нинєшніх, можна б було назвати "гєніями" та занести у "Книгу рекордів Гінеса"...От скількі вам, наприклад, знадобилося би часу, щоби освоїти у досконалі, наприклад, "Архікад"?
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09.11.2020 09:37 Відповісти
"ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 1243
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09.11.2020 09:03 Відповісти
Йой! А що це в тебе з обличчям?
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09.11.2020 09:19 Відповісти
Та хоч би подзвонив Баканову про тих чортів!
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09.11.2020 09:14 Відповісти
В Штатах швидше підрахують результати ніж випускники трускавецької академії.
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09.11.2020 08:58 Відповісти
не дивно, ось статистика по Закарпаттю і з таким процентом зіпсованих бюлетенів, призові місця малюй як хочеш.
в області 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені...49 700 бюлетенів були визнані недійсними. Джерело: https://censor.net/ua/n3229772 "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 1988 "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 6455
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09.11.2020 09:53 Відповісти
Невася, скористайся своїм ніком по прямому призначенню, бо ти їжак з туману та з цвяхами, що й на карті Закарпаття не знайде. "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 5877
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09.11.2020 10:07 Відповісти
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.11.2020 08:59 Відповісти
От клована нужно требовать прекратить самого себя побыстрее.
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09.11.2020 09:01 Відповісти
Это уже позор "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 4504
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09.11.2020 09:02 Відповісти
"ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 2367 ...Швондер: Это какой-то... позор.
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09.11.2020 09:45 Відповісти
Президент Зеленский занимается фальсификациями? 😀 Смешно.
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09.11.2020 09:07 Відповісти
Или еще позор,судя по всему гундявому и его балагану уже не долго осталось
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09.11.2020 09:09 Відповісти
"ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 1240 п*яні абрамси на неграх по наказу нащадка козака Байди коронують Генеалісімуса?
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09.11.2020 09:49 Відповісти
Вы ребята обращайтесь по адресу, если не знаете куда, то в "Спорт-лото" "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 5074
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09.11.2020 09:17 Відповісти
Зеленский никто и звать его никак,он всего лишь пародия.Ничего он реально сделать не сможет,уже давно пора понять и не сотрясать воздух пустыми фразами.
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09.11.2020 09:28 Відповісти
я би не плутав поняття: сделать не сможет чи саме хаос його завдання?

А взагалі, нехай кожен Зе!біл себе піймає на думці чи сподівався він, що главЗе!біл настільки розумово відсталий та стільки років, поєднувати декілька речень в один абзац- вдавалось тільки на сцені та по завченому сценарію. "ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів - Цензор.НЕТ 9026
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09.11.2020 10:03 Відповісти
Это зелёным соснам нужно научится проигрывать достойно.
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09.11.2020 10:12 Відповісти
При всем желании и удовлетворении что ОПЗЖоповец все таки не пробился во второй тур в Киеве.., есть понимание что Виталику " дотянули" 0,5%.. Ну система у нас такая.. Сис те ма.
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09.11.2020 10:39 Відповісти
ПЕСу требовать, что дураку с горы скотиться!
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09.11.2020 10:41 Відповісти
не так.. Народ України просить ЄС припинити МАСОВІ фальсифікації,пакості,диверсії...
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09.11.2020 10:58 Відповісти
 
 