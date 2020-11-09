"ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів

Партія "Європейська Солідарність" вимагає від президента Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів.

Згідно з Виборчим кодексом, результати виборів мають бути оголошені не пізніше 6 листопада. Але в більшості регіонів досі триває підрахунок. Насправді затягування пояснюється бажанням партії влади та її сателітів "дотягнути" свої провальні результати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Ми фіксували і маємо інформацію від своїх членів ДВК та ТВК про численні фальшування і переписування протоколів у містах Львові і Тернополі. Там партія "Слуга народу" взагалі не потрапила до міськрад, але її намагаються затягнути туди шляхом "дотягування через підрахунок".

Не краща ситуація і в Київській області, де куратором від Офісу Президента є близький до Коломойський народний депутат Дубінський. Тут порушення зафіксовано в цілій низці ОТГ і не підбито підсумки ні до обласної ради, ні до жодної районної ради саме через бажання "дотягнути результати".

Ми маємо всі протоколи з мокрими печатками і оскаржуємо сфальшовані протоколи в судах.

Але вже можемо констатувати: влада провалила іспит на спроможність гарантувати основи демократії – чесні вибори.

Ми щиро дякуємо членам комісій, які вже понад 14 діб змушені працювати практично цілодобово, аби протистояти фальсифікаціям. І попереджаємо владу про небезпеку, на яку вона наражає тисячі людей у зв’язку з коронавірусом через власні апетити і нездатність провести вибори.

Ми вимагаємо негайного оголошення результатів та притягнення до відповідальності винних у фальсифікаціях", - йдеться в заяві.