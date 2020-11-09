"ЄС" вимагає від Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів
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Партія "Європейська Солідарність" вимагає від президента Зеленського припинити фальсифікації та забезпечити законність під час підбиття підсумків виборів.
Згідно з Виборчим кодексом, результати виборів мають бути оголошені не пізніше 6 листопада. Але в більшості регіонів досі триває підрахунок. Насправді затягування пояснюється бажанням партії влади та її сателітів "дотягнути" свої провальні результати, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Ми фіксували і маємо інформацію від своїх членів ДВК та ТВК про численні фальшування і переписування протоколів у містах Львові і Тернополі. Там партія "Слуга народу" взагалі не потрапила до міськрад, але її намагаються затягнути туди шляхом "дотягування через підрахунок".
Не краща ситуація і в Київській області, де куратором від Офісу Президента є близький до Коломойський народний депутат Дубінський. Тут порушення зафіксовано в цілій низці ОТГ і не підбито підсумки ні до обласної ради, ні до жодної районної ради саме через бажання "дотягнути результати".
Ми маємо всі протоколи з мокрими печатками і оскаржуємо сфальшовані протоколи в судах.
Але вже можемо констатувати: влада провалила іспит на спроможність гарантувати основи демократії – чесні вибори.
Ми щиро дякуємо членам комісій, які вже понад 14 діб змушені працювати практично цілодобово, аби протистояти фальсифікаціям. І попереджаємо владу про небезпеку, на яку вона наражає тисячі людей у зв’язку з коронавірусом через власні апетити і нездатність провести вибори.
Ми вимагаємо негайного оголошення результатів та притягнення до відповідальності винних у фальсифікаціях", - йдеться в заяві.
Будь ласка, зачекайте...
В случае частичной остановки производств на три месяца потери составят от 354 до 729 миллиардов евро, что будет соответствовать сокращению экономического роста на 10,0-20,6 процентных пункта.
Одновременно эксперты ifo предполагают, что связанный с коронавирусом кризис может привести к потере до 1,8 миллиона рабочих мест в Германии.
в області 927 963 виборці, із них 386 106 отримали виборчі бюлетені...49 700 бюлетенів були визнані недійсними. Джерело: https://censor.net/ua/n3229772
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
А взагалі, нехай кожен Зе!біл себе піймає на думці чи сподівався він, що главЗе!біл настільки розумово відсталий та стільки років, поєднувати декілька речень в один абзац- вдавалось тільки на сцені та по завченому сценарію.