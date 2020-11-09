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Найближчим часом Росія може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Найближчим часом Росія може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія найближчим часом може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, якщо в Кремлі будуть бачити, що програють.

Про це Данілов повідомив виданню "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

За словами секретаря РНБО, ця зброя знадобиться Росії в окупованому Криму, якщо Кремль почне програвати.

"Те, що там може бути ядерна зброя - такого підтвердження остаточного у нас немає. Але те, що це може відбутися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це залежатиме від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то обов'язково повернуться до цього питання", - зазначив Данілов.

Також дивіться: Операція Кремля проти України зайшла в глухий кут, - експосол США Гербст. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Ну, не для курорта же он был нужен.
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09.11.2020 10:40
+8
Без води, зате з бімбой.
Оце так пощастило кримській ваті.
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09.11.2020 10:36
+7
А где гарантия что ЯО там сейчас нет, например на подлодках.
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09.11.2020 10:36
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Піздно всрався, зелений поц. Ядрьоні бімби вже там.
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09.11.2020 10:33 Відповісти
Интересно почему ты его в чём то обвиняешь а не рассию?
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09.11.2020 11:29 Відповісти
Данілов зробив чергову ідіотську заяву! Ядерна зброя вже давно присутня в Криму, про це неодноразово заявляла терористична влада росії! Який сенс зараз в цій заяві Данілова? Для кого ця заява? РНБОУ з 2014 року перетворився на ідіотський фан-клуб, який робить ідіотські заяви, розповсюджує фейки! А між тим це головний орган який має забезпечувати безпеку та оборону України від всіх ризиків! Призначте Гриценка секретарем РНБОУ, щоб хтось давав по голові владі ще до того як влада почне нести чергову куйню.
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09.11.2020 13:50 Відповісти
В воронеже напряглись В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов - Цензор.НЕТ 9604
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09.11.2020 10:34 Відповісти
А где гарантия что ЯО там сейчас нет, например на подлодках.
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09.11.2020 10:36 Відповісти
никакой гарантии нет
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09.11.2020 10:43 Відповісти
Без води, зате з бімбой.
Оце так пощастило кримській ваті.
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09.11.2020 10:36 Відповісти
Крысчане мечтали умереть на Расии,.а умрут на обычной военной базе В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов - Цензор.НЕТ 116
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09.11.2020 10:42 Відповісти
Отправьте к кацапам Кравчука с Кучмой, пусть уболтают тех подписать, что то по типу Будапештского меморандума, может они еще дурнее наших?
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09.11.2020 10:39 Відповісти
"да хоть ядрёные бомбы с неба" ))
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09.11.2020 10:39 Відповісти
Ну, не для курорта же он был нужен.
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09.11.2020 10:40 Відповісти
Вот вам, крысчане, и Лас-Вегас В ближайшее время Россия может разместить ядерное оружие в оккупированном Крыму, - Данилов - Цензор.НЕТ 5268. И камней с неба не надо, сдохнете от радиации
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09.11.2020 10:40 Відповісти
Размещать ЯО в Крыму нет никакого смысла. Хватит уже нести чушь.
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09.11.2020 10:52 Відповісти
А как еще отвлечь народ от насущных проблем???
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09.11.2020 11:20 Відповісти
давно там... а смысл в легализации и в нарушении договора о неразмещении
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09.11.2020 12:34 Відповісти
Россия может и в Киеве разместить - если ОПЗЖ и Кива и дальше будут тут себя вальготно чувствовать!!!
Россия больше и не умеет нехрена!!! Насрать и унизить!!!!!
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09.11.2020 10:59 Відповісти
Как то показательно заменили Данилюка на Даунилова. Мол - ну и что вы сделаете? Еще и этот Ермак - писарь ездит встречаться с послами ЕС(!)
такого в истории не было наверное(ну разве когда главный - помер, зама убили а остался только писарь один)
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09.11.2020 11:03 Відповісти
Очень похоже на х**ла. Забрать у Украины ЯО, отжать Крым, установить туда ЯО.
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09.11.2020 12:15 Відповісти
ото ж майн хенераль...
оно там с самого начала на базе, собственно, из-за него сыр бор
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09.11.2020 12:32 Відповісти
От вам і спрощена ядерна програма для України: дочекатися завозу ЯЗ і віджати Крим разом з нею.)
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09.11.2020 13:06 Відповісти
Якщо кацапи розмістять в Криму ядерну зброю, то це означатиме, що Україна в межах своєї території визнаної міжнародною спільнотою отримала ядерну зброю. Хоч і не по своїй волі, але де-факто. Відповідно, Будапештський меморандум втрачає свою юридичну силу і Україна не зобов'язана нічого і нікому відповідно до цього меморандуму. Де-факто, Україна стала ядерною державою і має право на власну ядерну зброю.
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09.11.2020 13:17 Відповісти
так уже заявляли что разместили
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09.11.2020 14:36 Відповісти
Ой, да ладно. Сейчас найвеличнейший президент всех времён топнет ножкой и сыграет на рояле и путин отступит.
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09.11.2020 15:42 Відповісти
Пора реально смотреть на ситуацию по Крыму. Пусть размещают. Говорить о возврате пока нет смысла. 7 лет незаметно пролетело. Это вопрос международный. Здесь нарушены базовые договорённости Потсдамской конференции и потом в 1975 в Хельсинки о неделимости границ в Европе. Это козырь нам поиграть---но не выиграть---но пока. Надо решать с Донбассом сегодня.
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09.11.2020 18:53 Відповісти
Найближчим часом Росія може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, - Данілов - Цензор.НЕТ 5033
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09.11.2020 18:57 Відповісти
 
 