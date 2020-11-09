Найближчим часом Росія може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, - Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія найближчим часом може розмістити ядерну зброю в окупованому Криму, якщо в Кремлі будуть бачити, що програють.
Про це Данілов повідомив виданню "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.
За словами секретаря РНБО, ця зброя знадобиться Росії в окупованому Криму, якщо Кремль почне програвати.
"Те, що там може бути ядерна зброя - такого підтвердження остаточного у нас немає. Але те, що це може відбутися найближчим часом, ми чітко усвідомлюємо. Це залежатиме від багатьох факторів, і якщо росіяни будуть бачити, що програють, то обов'язково повернуться до цього питання", - зазначив Данілов.
Топ коментарі
+9 Nataliya Mischenko
показати весь коментар09.11.2020 10:40
+8 Алла Новосад 5b57f84f
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+7 Алексей Хмара
показати весь коментар09.11.2020 10:36
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Оце так пощастило кримській ваті.
Россия больше и не умеет нехрена!!! Насрать и унизить!!!!!
такого в истории не было наверное(ну разве когда главный - помер, зама убили а остался только писарь один)
оно там с самого начала на базе, собственно, из-за него сыр бор