Україна закупить 3 млн тестів на антитіла до коронавірусу, - ОП

Кабінет Міністрів виділив 1 мільярд гривень на закупівлю тестів на антитіла до коронавірусу.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Додатково уряд проводить закупівлі тестів на антитіла. За виділений на це 1 млрд грн буде закуплено 3 млн таких тестів", - повідомили в ОП.

Зазначається, що зараз вже замовлені перші 100 тисяч тестів на антитіла до коронавірусу.

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