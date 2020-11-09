УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13803 відвідувача онлайн
Новини Політика України Коронавірус і карантин
1 304 19
карантин (16095) тестування (301) Офіс Президента (1749) COVID-19 (18064) коронавірус (16711)

Україна закупить 3 млн тестів на антитіла до коронавірусу, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна закупить 3 млн тестів на антитіла до коронавірусу, - ОП

Кабінет Міністрів виділив 1 мільярд гривень на закупівлю тестів на антитіла до коронавірусу.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

"Додатково уряд проводить закупівлі тестів на антитіла. За виділений на це 1 млрд грн буде закуплено 3 млн таких тестів", - повідомили в ОП.

Зазначається, що зараз вже замовлені перші 100 тисяч тестів на антитіла до коронавірусу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Міністр фінансів Марченко захворів на коронавірус. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
свежо преданье
показати весь коментар
09.11.2020 16:28
+2
Это почти, что за даром, за счет пенсионеров и прочих рабов Украина закупит 3 млн тестов на антитела к коронавирусу, - ОП - Цензор.НЕТ 9062 Украина закупит 3 млн тестов на антитела к коронавирусу, - ОП - Цензор.НЕТ 4109
показати весь коментар
09.11.2020 16:30
+2
чет я не понял . а где сикстилиолны тестов которые с помпой были доставлены из Китая благодаря усилиям «найвеличнігого з найвеличніших» ?
показати весь коментар
09.11.2020 16:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
свежо преданье
показати весь коментар
09.11.2020 16:28 Відповісти
Займемся любимым делом, закупать подороже то что можно получить бесплатно.
показати весь коментар
09.11.2020 16:29 Відповісти
Ротердам плюс плюс плюс
показати весь коментар
09.11.2020 16:50 Відповісти
Это почти, что за даром, за счет пенсионеров и прочих рабов Украина закупит 3 млн тестов на антитела к коронавирусу, - ОП - Цензор.НЕТ 9062 Украина закупит 3 млн тестов на антитела к коронавирусу, - ОП - Цензор.НЕТ 4109
показати весь коментар
09.11.2020 16:30 Відповісти
чет я не понял . а где сикстилиолны тестов которые с помпой были доставлены из Китая благодаря усилиям «найвеличнігого з найвеличніших» ?
показати весь коментар
09.11.2020 16:33 Відповісти
тож они для себя, уже израсходовали давно.
показати весь коментар
09.11.2020 16:34 Відповісти
А навіщо? Потрібні плр тести, а не тести на антитіла.
показати весь коментар
09.11.2020 16:37 Відповісти
Гешефт ни кто не отменял.
показати весь коментар
09.11.2020 16:51 Відповісти
Влада Зеленського провалила іспит на Ковід. ЗЕ не знає і не розуміє, що робити.
Тисячі медиків перенесли, хворіють на корону та вмирають.
Потрапити в лікарню навіть з позитивним тестом вже неможливо!
Люди платять за тести великі гроші і довго очікують відповідей.
В лікарнях немає місць, кисню, можливості апаратів ШВЛ вичерпані.
Зеленський весною взяв під особистий контроль боротьбу з COVID, а замість роботи записував ролики.
З Фонду Ковід левова частка пішла на дороги.
Це міжнародні гроші на підтримку людей, а не асфальту.
Сьогодні також забирають кошти в онкохворих, в 2021 році коронавірусного фонду взагалі не буде!
Тепер у ЗЕ кажуть, що лікуватимуть лише "перспективних" хворих. Ну, що, зебобіки, вам тепер прикольно?
ЗЕвлада влаштувала українцям геноцид!

Украина закупит 3 млн тестов на антитела к коронавирусу, - ОП - Цензор.НЕТ 9769

https://oleg-leusenko.livejournal.com/13299472.html
показати весь коментар
09.11.2020 16:38 Відповісти
Это просто ужастЬ какой то. Ты главное побольше восклицательных знаков ставь !!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
09.11.2020 16:51 Відповісти
А чего так скромно? 30 000 0000!
300 000 000. И почем они будут в Эпицентре?
показати весь коментар
09.11.2020 16:45 Відповісти
Здається, Зеля обіцяв нам українські тести.
Ще на початку епідемії.
Брехав, засранець.
показати весь коментар
09.11.2020 16:49 Відповісти
У кого, какие, кому. В итоге не 3, а тысяч 100, через офшоры и себе
показати весь коментар
09.11.2020 16:57 Відповісти
А где ж вы, суки, раньше были? Или бабки на "большое строительство", выигранные Нафтогазом у Газпрома, уже закончились? Решили еще немного немного бабла срубить под благовидным предлогом?
показати весь коментар
09.11.2020 18:17 Відповісти
та ну нах.............й. не может быть. аж 3 млн и то закупят а не акупили. молодци, чемпионы!!!!
показати весь коментар
09.11.2020 18:27 Відповісти
Купят, но для ОП и СН, и всем родственникам дабы хватило.
показати весь коментар
09.11.2020 19:13 Відповісти
В Чехии за два дня протестировали 1,5 миллиона человек, и без всяких анонсов и обещаний. У нас делают порядка 800 тестирований за неделю! Україна закупить 3 млн тестів на антитіла до коронавірусу, - ОП - Цензор.НЕТ 8510
показати весь коментар
09.11.2020 19:35 Відповісти
Нужны пцр тесты а не ифа тесты, они самые точные. Определяют рнк вируса в организме. Толку от антител которые на 8-11 день появляются. Человек в это время уже с температурой лежит. Опять купирование последствий вместо профилактики и лечения. Мудаки койкоместами занимаются вместо снабжения кислородными аппаратами. Толку лежать. Лежать и дома можно. А кислородные аппараты нужны. Выдавали бы на семью в случае необходимости.
показати весь коментар
09.11.2020 21:56 Відповісти
Не понимаю, зачем сейчас закупать тесты на антитела? Эти тесты для того, чтобы оценить реальное количество переболевших. Когда в Нью Йорке стали тестировать на антитела, то получилось, что переболевших более чем в 10 раз больше официальной статистики. Кроме того есть огромное количество переболевших людей, у которых был положительный тест на коронавирус, а антител нет, не было имунного ответа. Таких людей приблизительно 30%. Украина остро нуждается в ПЛР тестах и установках, дающих кислород. Вентиляция может и не всем нужна, а вот кислородные концентраторы - это острая необходимость. Неужели нет ни одного честного человека, который разбирается в процессе и готов не воровать? Какая-то фантасмагория!!!
показати весь коментар
10.11.2020 08:05 Відповісти
 
 