Україна закупить 3 млн тестів на антитіла до коронавірусу, - ОП
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Кабінет Міністрів виділив 1 мільярд гривень на закупівлю тестів на антитіла до коронавірусу.
Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.
"Додатково уряд проводить закупівлі тестів на антитіла. За виділений на це 1 млрд грн буде закуплено 3 млн таких тестів", - повідомили в ОП.
Зазначається, що зараз вже замовлені перші 100 тисяч тестів на антитіла до коронавірусу.
Топ коментарі
+2 KvarrK
показати весь коментар09.11.2020 16:28
+2 Алекс S. Pоман
показати весь коментар09.11.2020 16:30
+2 Oleg UA Lebedinec
показати весь коментар09.11.2020 16:33
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Будь ласка, зачекайте...
Тисячі медиків перенесли, хворіють на корону та вмирають.
Потрапити в лікарню навіть з позитивним тестом вже неможливо!
Люди платять за тести великі гроші і довго очікують відповідей.
В лікарнях немає місць, кисню, можливості апаратів ШВЛ вичерпані.
Зеленський весною взяв під особистий контроль боротьбу з COVID, а замість роботи записував ролики.
З Фонду Ковід левова частка пішла на дороги.
Це міжнародні гроші на підтримку людей, а не асфальту.
Сьогодні також забирають кошти в онкохворих, в 2021 році коронавірусного фонду взагалі не буде!
Тепер у ЗЕ кажуть, що лікуватимуть лише "перспективних" хворих. Ну, що, зебобіки, вам тепер прикольно?
ЗЕвлада влаштувала українцям геноцид!
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13299472.html
300 000 000. И почем они будут в Эпицентре?
Ще на початку епідемії.
Брехав, засранець.